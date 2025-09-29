পূজার আভিজাত্যে কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবীর হাতের কাজের শাড়ি

শুরু থেকেই কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবী পরিচিত তাদের হাতের কাজের পোশাকের জন্য। ট্রেন্ডি পোশাক ও আভিজাত্যপূর্ণ শাড়ির জন্য ব্র্যান্ডটি বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির অনুপ্রেরণা নিয়ে সমসাময়িক ফ্যাশনকে নতুনভাবে উপস্থাপন করাই তাদের মূল বৈশিষ্ট্য। আর শুরু থেকেই তারা গুরুত্ব দিয়ে আসছে এমন সব নকশায় যেগুলো শুধু উৎসবেই নয়, বরং বছরজুড়ে পরা যায়।
এবারের পূজায় অনলাইনভিত্তিক এই ফ্যাশন উদ্যোগটি শাড়িতেই বিশেষ নজর দিয়েছে । পূজার আমেজ, উৎসবের আবহ আর শরতের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রং ও মোটিফ নির্বাচন করা হয়েছে। মেরুন, বেগুনি, নীল, সবুজ-এর মতো গাঢ় রংগুলোতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছে ব্র্যান্ডটি। আর লাল-সাদা ছাড়া তো পূজা জমে না। তাই আছে লাল-সাদা সমন্বয়ের বেশ কিছু শাড়ি।
কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবীর স্বত্বাধিকারী রজবী তাসনীম বলেন, 'আমরা চেয়েছি পূজার শাড়িগুলোতে এমন রং ও নকশা থাকুক যা একদিকে উৎসবের আবহ নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে আধুনিক নারীর রুচি ও ব্যক্তিত্বকেও তুলে ধরবে।'
প্রকৃতি প্রাণিত নকশায় অলংকৃত হয়েছে শাড়িগুলো। বিশেষ করে ফুল, লতাপাতা, প্রজাপতি, ময়ূর, পাখি চোখে পড়ে তাদের নকশায়। জবা, টিউলিপ ও পদ্ম এই ফুলগুলো আলাদাভাবে নজরকাড়ে। পাশাপাশি অসংখ্য জংলিফুলের মোটিফও বেছে নিয়েছে ব্র্যান্ডটি।
আর সবগুলো মোটিফই উঠে এসেছে সুইসুতার নিপুণ সব ফোঁড়ে। নকশায় সাধারণ ফোঁড়গুলোর পাশাপাশি দেখা যায় ময়মনসিংহ, যশোরসহ অন্যান্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সূচীশৈলী, যা এই সংগ্রহের আধুনিক কাটের পোশাকগুলোতে যোগ করেছে অন্য মাত্রা। প্রতিটি নকশাই যেন বাঙালি সংস্কৃতির শিকড়কে আধুনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে নতুন গল্প বলে।
সিল্ক আর সুতি কাপড়ে সাজানো হয়েছে পুরো সংগ্রহ। তাই এই শাড়িগুলো দীর্ঘ সময় পতে থাকতে অস্বস্তি হবে না। বন্ধুদের আড্ডা থেকে শুরু করে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানোসহ পূজার যেকোনো আয়োজনে সহজেই মানিয়ে যাবে এমন শাড়ি।
আলাদাভাবে বলতেই হয় কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবীর ব্লাউজের কথা। ব্র্যান্ডটি আধুনিক কাটের ব্লাউজের সঙ্গে দারুণ সমন্বয় ঘটিয়েছে চিরায়ত হাতের কাজের। নিখুঁত সব ফোঁড়ে ফুল, পাতা ও পাখি অলংকরণ করা হয়েছে ব্লাউজেও। শাড়ির সঙ্গে মানানসই ব্লাউজও যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি যে কেউ চাইলে শুধু ব্লাউজ নিয়ে অন্য কোনো সাধারণ শাড়ি দিয়ে স্টাইলিং করতে পারবে। কারণ প্রতিটি ব্লাউজের কাট, প্যাটার্ন ও মোটিফে আছে ভিন্নতা, যাতে ব্লাউজগুলো অন্য একাধিক শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে যায়।
ছবি: কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবী