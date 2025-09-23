পূজার কেনাকাটায় বিশ্বরঙের বিশেষ মূল্যছাড়
ট্রেন্ড

পূজার কেনাকাটায় বিশ্বরঙের বিশেষ মূল্যছাড়

সামনেই পূজা। এ উপলক্ষে বিশ্বরঙ তাদের পোশাকের সম্ভার সাজিয়েছে নতুন রূপে। ফ্যাশনসচেতন ব্যক্তিদের জন্য ব্র্যান্ডটি নিয়ে এসেছে বাহারি সব ট্রেন্ডি ডিজাইনের আউটফিট। আছে বিশেষ মূল্যছাড়ও।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

দীর্ঘ তিন দশক ধরে দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড বিশ্বরঙ সৃষ্টিশীল ভাবনার মাধ্যমে বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পোশাকে উপস্থাপন করছে সুনিপুণ শৈলীতে।

সেই ধারাবাহিকতায় ‘বিশ্বরঙ দুর্গাপূজা ২০২৫’ কালেকশন সাজানো হয়েছে একাধিক থিমে—শারদ, ঐতিহ্য, আলপনা, উৎসব, মধুবনী, স্বস্তিকা, পূজামণ্ডপ, যামিনী রায়, বিমূর্ত, কটকি মোটিফ, দেবীর বাহন হাতি ও শান্তি।

প্রতিটি থিমেই পোশাক অলংকরণের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নান্দনিক গ্রাফিক্যাল জ্যামিতিক ফর্মের সমন্বয়।

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের টুকরা টুকরা চাওয়া-পাওয়াকে শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শাড়ি, পাঞ্জাবি, ধুতি, থ্রি–পিস, ফতুয়া ও শার্টের নকশায়। মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়েছে মেয়ের পোশাক, বাবার সঙ্গে ছেলের। আবার পরিবারের সবার পোশাকই সাজানো হয়েছে একই রং ও ডিজাইনে।

পোশাকের প্যাটার্নে চোখে পড়বে ভিন্নতা। বরাবরের মতো মনকাড়া বাহারি ডিজাইনের সমাহার নিয়েই হাজির হয়েছে ‘বিশ্বরঙ দুর্গাপূজা ২০২৫’ কালেকশন।

বিজ্ঞাপন

‘দুর্গাপূজা ২০২৫’ সম্ভারে গরমের আরামকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সুতি, লিনেন, ভিসকস, ভয়েল, স্লাব ও শ্যামলে কাপড়। পোশাকে আভিজাত্যের ছোঁয়া আনতে রয়েছে জয়সিল্ক, ঢুপিয়ান, হাফসিল্ক, জর্জেট, সিফনসহ নানা বাহারি কাপড়।

পোশাকে উৎসবের আবহ তুলে ধরতে ব্যবহার করা হয়েছে উজ্জ্বল রং, আর কাজের মাধ্যম হিসেবে এসেছে টাইডাই, ব্লক, বাটিক, কারচুপি, অ্যাপ্লিক, কাটওয়ার্ক, স্ক্রিনপ্রিন্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিন্ট।

বিজ্ঞাপন

এই উৎসবকে আরও রঙিন করতে বিশ্বরঙের সব শোরুমে থাকছে বিশেষ ছাড়। শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট আইডি কার্ড দেখিয়ে কেনাকাটায় পাবেন ১০% ছাড়। মেম্বারদের জন্য থাকছে ১৫% ছাড়। প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারা বিদেশ থেকে কেনাকাটায় উপভোগ করতে পারবেন ২০% ছাড়, আর অনলাইন কেনাকাটায় থাকছে ১০% ছাড়। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারেও নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়ের সুযোগ তো থাকছে।

তাই পূজার কেনাকাটায় একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন আপনার নিকটবর্তী বিশ্বরঙ শোরুমে। অথবা ভিজিট করুন ব্র্যান্ডটির ই-কমার্স সাইট, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজে। দশমীর দিন পর্যন্ত বিশ্বরঙের সব শোরুম ও অনলাইনে চলবে এই বিশেষ পোশাক প্রদর্শনী।

ছবি: বিশ্বরঙ

প্রকাশ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
বিজ্ঞাপন