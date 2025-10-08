স্বর্ণের দামে বিয়ের স্বপ্ন আটকে যাচ্ছে? বেছে নিন এই বিকল্পগুলো
ট্রেন্ড

স্বর্ণের দামে বিয়ের স্বপ্ন আটকে যাচ্ছে? বেছে নিন এই বিকল্পগুলো

তানজিল ফুয়াদ

বিয়েতে স্বর্ণ যেন চিরচেনা অংশ। আংটি, গলার হার, বালা সবকিছুতেই ঝলমল করে এই চকচকে ধাতু। কিন্তু এখন সেই ঝলকানিই এক দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

বর্তমানে ভরি প্রতি স্বর্ণের দাম প্রায় দুই লাখ টাকার ঘরে, ফলে অনেকের পক্ষে বিয়ের খরচ সামলানো হয়ে উঠছে কঠিন। তবে সুখবর হলো, ঐতিহ্য ভেঙেও বিয়ে হতে পারে স্টাইলিশ, অর্থবহ ও একদম নিজের মতো করে।

চলুন দেখে নিই স্বর্ণ ছাড়া বিয়েতে নিজেকে সাজানোর ৭টি নতুন আইডিয়া

রঙিন রত্নের আংটি

রুবি, এমেরাল্ড, স্যাফায়ার। এই রত্নগুলো শুধু সৌন্দর্য নয়, বরং ব্যক্তিত্বের প্রতীক।
আপনার আংটিতে রঙের ছোঁয়া এনে এটি করতে পারেন একদম “আপনার মতো”।
স্বকীয়তায় ভরপুর এই আংটিগুলো এখন ট্রেন্ডিং ইনস্টাগ্রামে।

মোইসনাইট ব্যান্ড

হিরার মতো ঝকঝকে, কিন্তু দামে অনেক কম।
মোইসনাইট ব্যান্ড হলো টেকসই, স্টাইলিশ ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প। যারা মিনিমালিস্ট কিন্তু গ্ল্যামারাস থাকতে চান, তাদের জন্য পারফেক্ট।

ভিনটেজ গয়না

পুরোনো গয়না মানেই শুধু স্মৃতি নয়। এখন এটি স্টাইল স্টেটমেন্টও। দিদিমা বা মায়ের পুরোনো হার বা কানের দুল পরে নিতে পারেন নতুন স্টাইলে। এটি হতে পারে ভালোবাসা আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। ঠিক যেমন আপনার নানি-দাদির বিয়েতে।

বিজ্ঞাপন

উড ইনলে আংটি

প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য দারুণ এক অপশন। ধাতুর সঙ্গে কাঠের সংমিশ্রণে তৈরি আংটি প্রতিটি সম্পর্কের মতোই অনন্য। দুজনের জীবনের গল্প যেমন আলাদা, ঠিক তেমনি প্রতিটি কাঠের দাগও আলাদা।

ইটারনিটি ব্যান্ড

এক সারি হিরা বা রত্ন জুড়ে তৈরি এই ব্যান্ড ভালোবাসার প্রতীক। নিত্যদিনের ব্যবহারের জন্যও আরামদায়ক এবং মার্জিত।

৬. সিরামিক রিং

হালকা, স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী এবং আধুনিক। সিরামিক আংটি এখন জেন-জেড কনের ফেবারিট। কালো, সাদা, রোজ গোল্ড আপনার স্টাইলে মানানসই রং বেছে নিন।

৭. লেদার ব্যান্ড

অলটারনেটিভ, বোল্ড আর অরিজিনাল। লেদার ব্যান্ড দিচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভাইব। যারা ফ্যাশনে নিয়ম ভাঙতে জানেন, তাদের জন্যই তৈরি।

নতুন রীতিতে নতুন সূচনা

স্বর্ণ ছাড়া বিয়ে মানেই ঐতিহ্য থেকে দূরে যাওয়া নয়। বরং এটি হতে পারে একদম নিজের মতো বিয়ে করার সাহসী সিদ্ধান্ত। বিয়ের দিনে স্বর্ণ নয়, জ্বলুক সম্পর্কের আলো।

ছবি: এআই ও ইনস্টাগ্রাম

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৩৯
বিজ্ঞাপন