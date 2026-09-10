আশির দশক মানেই কি ঝাঁকড়া চুল, ঢিলেঢালা সোয়েটার আর ব্যাগি জিনস? দেশি ডিভাদের অরিজিনাল ২০টি এইটিজ লুক বলছে অন্য কথা
ট্রেন্ড

আশির দশক মানেই কি ঝাঁকড়া চুল, ঢিলেঢালা সোয়েটার আর ব্যাগি জিনস? দেশি ডিভাদের অরিজিনাল ২০টি এইটিজ লুক বলছে অন্য কথা

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শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল আশির দশকের লুকের ট্রেন্ড। কিন্তু ফ্যাশনের সেই স্বর্ণযুগ মানেই কি শুধু ঝাঁকড়া চুল, ঢিলেঢালা সোয়েটার আর ব্যাগি জিনস? আমাদের দেশি ডিভাদের এইটিজ লুক বলছে অন্য কথা। তাঁরা নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট। শাড়ি হোক আর পশ্চিমা পোশাক, তাঁদের লুক ছিল নজর কাড়ার মতো। তাঁদের অনেকেই পরে হারিয়ে গিয়েছেন। যেমন অভিনেত্রী অলিভিয়া বা নাসরিন। আবার অনেকে এখনও সমান জনপ্রিয়। শাবানা আর ববিতার চার্ম এখনও সবাইকে মুগ্ধ করে। এদিকে দিতি আর দোয়েল পাড়ি জমিয়েছেন পরলোকে। কিন্তু তাঁদের 'ওজি' এইটিজ স্টাইল এখনও রয়ে গিয়েছে সকলের স্মৃতিতে, সিনেমার সেলুলয়েডে আর ছবির গল্পে।

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লম্বা চুলের সঙ্গে আছে ব্যাংস। গ্লসি পিংক লিপস, ঘন আইল্যাশ, পার্লের গয়নার সঙ্গে ছোট নাকফুল আর গোলাপি চিকনকারি শাড়িতে খুব মিষ্টি লাগছে দিতিকে
লম্বা চুলের সঙ্গে আছে ব্যাংস। গ্লসি পিংক লিপস, ঘন আইল্যাশ, পার্লের গয়নার সঙ্গে ছোট নাকফুল আর গোলাপি চিকনকারি শাড়িতে খুব মিষ্টি লাগছে দিতিকে
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ম্যাগাজিনের কভারে ফ্রন্ট ব্যাংস আর পাফ করা চুল, ন্যুড গ্লসি লিপস ও টানা আইলাইনারের লুকে ববিতা
ম্যাগাজিনের কভারে ফ্রন্ট ব্যাংস আর পাফ করা চুল, ন্যুড গ্লসি লিপস ও টানা আইলাইনারের লুকে ববিতা
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মিনিমালিজমের প্রতীক ছিলেন শাবানা। তারপরেও লাল টিপ, হালকা লিপকালার আর স্ট্র্যান্ডস বের করা সিম্পল খোঁপায় শাড়ির লুক অনন্যা তিনি
মিনিমালিজমের প্রতীক ছিলেন শাবানা। তারপরেও লাল টিপ, হালকা লিপকালার আর স্ট্র্যান্ডস বের করা সিম্পল খোঁপায় শাড়ির লুক অনন্যা তিনি
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নাম তাঁর সুনেত্রা। চোখই তা বলছে। সিম্পল সাদা টপ আর গ্লসি ব্রিক রেড লিপস চার্ম ছড়াচ্ছে
নাম তাঁর সুনেত্রা। চোখই তা বলছে। সিম্পল সাদা টপ আর গ্লসি ব্রিক রেড লিপস চার্ম ছড়াচ্ছে
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এথনিকওয়্যার আর ফো পার্লের ফ্যাশন জুয়েলারিতে এই এইটিজ ডিভার নাম অলিভিয়া
এথনিকওয়্যার আর ফো পার্লের ফ্যাশন জুয়েলারিতে এই এইটিজ ডিভার নাম অলিভিয়া
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স্টাইলিশ স্বামী সোহেল চৌধুরীর সঙ্গে সমানে সমান তাল মেলাচ্ছেন দিতি ফ্রন্ট লেয়ার দেওয়া এক ঢাল খোলা চুল, লম্বা ঝুলের রেট্রো দুল, গ্লসি পিংক লিপস আর ফুলেল বর্ডারের কমলা টপে
স্টাইলিশ স্বামী সোহেল চৌধুরীর সঙ্গে সমানে সমান তাল মেলাচ্ছেন দিতি ফ্রন্ট লেয়ার দেওয়া এক ঢাল খোলা চুল, লম্বা ঝুলের রেট্রো দুল, গ্লসি পিংক লিপস আর ফুলেল বর্ডারের কমলা টপে
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ফোক সিনেমা দিয়ে নিজের আলাদা লুক তৈরি করেছিলেন এই্রটিজের তুমুল জনপ্রিয় নায়িকা অঞ্জু ঘোষ।
ফোক সিনেমা দিয়ে নিজের আলাদা লুক তৈরি করেছিলেন এই্রটিজের তুমুল জনপ্রিয় নায়িকা অঞ্জু ঘোষ।
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পোলকা ডটের হ্যাট ও কালো স্লিভলেস টপের অফ দ্য শোল্ডার স্টাইলে চম্পা পরেছেন ট্রেন্ডি দুল
পোলকা ডটের হ্যাট ও কালো স্লিভলেস টপের অফ দ্য শোল্ডার স্টাইলে চম্পা পরেছেন ট্রেন্ডি দুল
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ব্যাংস, স্টেটমেন্ট দুল, সরু করে আঁকা ভ্রু, আর বেল্টেড সোয়েটার। রোজিনার এই লুকটি আসলেই মুগ্ধ করার মতো
ব্যাংস, স্টেটমেন্ট দুল, সরু করে আঁকা ভ্রু, আর বেল্টেড সোয়েটার। রোজিনার এই লুকটি আসলেই মুগ্ধ করার মতো
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স্ট্রেট হেয়ারেই বেশি দেখা যেত অঞ্জনাকে। হালকা মেকওভারে গ্লসি লিপস নজর কাড়ছে
স্ট্রেট হেয়ারেই বেশি দেখা যেত অঞ্জনাকে। হালকা মেকওভারে গ্লসি লিপস নজর কাড়ছে
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এই দৈর্ঘ্যের স্লিভস থাকলে তাকে 'শাবানা' হাতার ব্লাউজ ডাকা শুরু হয়েছে বহু আগেই। ন্যাচারাল লুকে গ্রেস ছড়াচ্ছেন এই ডিভা
এই দৈর্ঘ্যের স্লিভস থাকলে তাকে 'শাবানা' হাতার ব্লাউজ ডাকা শুরু হয়েছে বহু আগেই। ন্যাচারাল লুকে গ্রেস ছড়াচ্ছেন এই ডিভা
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এইটিজ-এ শর্ট হেয়ার আর শেডসে দেখা যেত ববিতাকে প্রায়ই। এখানে পরেছেন টপ আর ট্রাউজার্স।
এইটিজ-এ শর্ট হেয়ার আর শেডসে দেখা যেত ববিতাকে প্রায়ই। এখানে পরেছেন টপ আর ট্রাউজার্স।
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এই স্টাইলিশ নায়িকার নাম নাসরিন। হেয়ারস্টাইল, মেকওভার আর জুয়েলারিতে নজর কাড়ছেন তিনি
এই স্টাইলিশ নায়িকার নাম নাসরিন। হেয়ারস্টাইল, মেকওভার আর জুয়েলারিতে নজর কাড়ছেন তিনি
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আনন্দ বিচিত্রার কভারে পাফড লং বব হেয়ারে চম্পা। গ্ল্যাম লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।
আনন্দ বিচিত্রার কভারে পাফড লং বব হেয়ারে চম্পা। গ্ল্যাম লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।
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কার্লি হেয়ারস্টাইল, ড্রামাটিক আই মেকআপ, গ্লসি লিপস আর চোখে পড়ার মতো জুয়েলারিতে অভিনেত্রী নূতন
কার্লি হেয়ারস্টাইল, ড্রামাটিক আই মেকআপ, গ্লসি লিপস আর চোখে পড়ার মতো জুয়েলারিতে অভিনেত্রী নূতন
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এখানে দিতির আপডু-র সঙ্গে ছেড়ে রাখা কিছু স্ট্র্যান্ডস। পরেছেন ভেস্ট ও শার্ট
এখানে দিতির আপডু-র সঙ্গে ছেড়ে রাখা কিছু স্ট্র্যান্ডস। পরেছেন ভেস্ট ও শার্ট
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বিচিত্রায় প্রকাশিত শাবানার ক্ল্যাসিক শাড়ির লুকের ছবি
বিচিত্রায় প্রকাশিত শাবানার ক্ল্যাসিক শাড়ির লুকের ছবি
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সাদামাটা শাড়ির সাজে চোখ জুড়াচ্ছেন দোয়েল। খুব তাড়াতাড়িই চলে গিয়েছিলেন তিনি পৃথিবী ছেড়ে
সাদামাটা শাড়ির সাজে চোখ জুড়াচ্ছেন দোয়েল। খুব তাড়াতাড়িই চলে গিয়েছিলেন তিনি পৃথিবী ছেড়ে
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এইটিজ স্টাইলে বারবার আসে দিতির নাম। স্লিভলেস টপ, টাই আর স্ট্রিং দেওয়া জিনসে দেখা যাচ্ছে এই অকালপ্রয়াত ডিভাকে
এইটিজ স্টাইলে বারবার আসে দিতির নাম। স্লিভলেস টপ, টাই আর স্ট্রিং দেওয়া জিনসে দেখা যাচ্ছে এই অকালপ্রয়াত ডিভাকে
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ববিতা তো ববিতাই। ইউ নেক ব্লাউজ, জর্জেটের ফুলেল হলুদ শাড়ি, গ্লসি লিপস, বড় কালো টিপ আর সিগনেচার লেয়ার্ড বব। চার্ম ছড়াতে বেশি কিছু করতে হয়নি তাঁকে
ববিতা তো ববিতাই। ইউ নেক ব্লাউজ, জর্জেটের ফুলেল হলুদ শাড়ি, গ্লসি লিপস, বড় কালো টিপ আর সিগনেচার লেয়ার্ড বব। চার্ম ছড়াতে বেশি কিছু করতে হয়নি তাঁকে
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অভিনেত্রী নায়লা আজাদ, শাবানা আর সুবর্না মোস্তফা। বৈচিত্র্যময় ন্যাচারাল এইটিজ স্টাইল আসলে এরকমই ছিল এদেশে।
অভিনেত্রী নায়লা আজাদ, শাবানা আর সুবর্না মোস্তফা। বৈচিত্র্যময় ন্যাচারাল এইটিজ স্টাইল আসলে এরকমই ছিল এদেশে।

ছবি: ফেসবুক

প্রকাশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৮: ১৮
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