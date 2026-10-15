পূজার কালেকশন নিয়ে এসেছে লা রিভ

ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড লা রিভ নিয়ে এসেছে শারদীয় দুর্গাপূজার নতুন সংগ্রহ। ঐতিহ্যবাহী উৎসবের পোশাকের সঙ্গে চলতি ফল ২০২৬ মৌসুমের রং, নকশা ও প্রিন্টের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে এবারের আয়োজন।
লা রিভের প্রধান নির্বাহী পরিচালক মন্নুজান নার্গিস বলেন, “পূজার উৎসবের আনন্দ, রং, ঐক্য ও ঐতিহ্যই এবারের পূজা কালেকশনের অনুপ্রেরণা। আমি সবাইকে একটি আনন্দঘন দুর্গাপূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই।”
এবারের সংগ্রহে ঐতিহ্যবাহী লাল-সাদার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সম্প্রতি লঞ্চ করা ফল ২০২৬ সংগ্রহের রং ও নকশা।
ট্রান্সফরমেটিভ টিল, প্রাইমাল গ্রিন, সেপিয়া, ডাস্টেড ওকার ও সি কেল্পের মতো মাটির কাছাকাছি ও গাঢ় রঙের সঙ্গে অ্যাকসেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে গ্রিন গ্লো, ইলেকট্রিক ফুশিয়া, ফ্রেশ পার্পল ও ইলেকট্রিক ইন্ডিগো।
অন্যদিকে, সফট গ্রাস ও ডিজিটাল মিস্টের মতো কোমল প্যাস্টেল রং সংগ্রহে এনেছে স্নিগ্ধতা ও ভারসাম্য।
ফল ২০২৬ সংগ্রহের প্রাকৃতিক মোটিফ, জিওলজিক্যাল স্ট্রাইপ, মস গ্রিন টেক্সচার ও নতুনভাবে উপস্থাপিত প্যাকড ফ্লোরাল প্রিন্ট পূজার পোশাকে পেয়েছে উৎসবের আমেজ।
হেরিটেজ অ্যান্ড ক্রাফটস অনুপ্রাণিত প্যাচওয়ার্ক, ট্যাসেল, ট্রাইবাল প্যাটার্ন ও সাংস্কৃতিক উপাদান ঐতিহ্যবাহী নকশায় যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা।
পাশাপাশি সেনসোরিয়াল শিমারের কারচুপি, জরি-জারদৌজি ও ঝলমলে টেক্সচারের ব্যবহার বিশেষ মুহূর্তের পোশাকে এনেছে আভিজাত্য। সব মিলিয়ে, এবারের সংগ্রহে উৎসবের চিরায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসাময়িক ফ্যাশন ট্রেন্ডের মেলবন্ধন ঘটেছে।
নারীদের কালেকশনে আছে কাফতান কাট শ্রাগ, ক্ল্যাসিক শ্রাগসহ টিউনিক, প্যাটার্নড ও স্ট্রেইট সালোয়ার-কামিজ এবং সিঙ্গেল কামিজ।
টিউনিকের মধ্যে বেছে নেওয়া যাবে শর্ট, মিড-লেংথ ও লং—তিন ধরনের নকশা। শার্ট, টি-শার্ট ও টপের সংগ্রহেও রয়েছে নতুন নকশা।
শাড়িপ্রেমীদের জন্য রাখা হয়েছে বিভিন্ন বুনন ও নকশার শাড়ি। পূজার নানা আয়োজনের কথা মাথায় রেখে মসলিন, কাতান ও হাফসিল্ক শাড়িতে থাকছে এমব্রয়ডারি, প্যাচ ও কারচুপির কাজ।
সকালের স্নিগ্ধ পরিবেশের জন্য রয়েছে প্রিন্টেড ও একরঙা সুতির শাড়ি। আর ফিউশনধর্মী পোশাক পছন্দ করেন যাঁরা, তাঁদের জন্য থাকছে ট্রেন্ডি কো-অর্ড সেট, স্কার্ট-টপ সেট ও কাফতান।
পুরুষদের পূজার পোশাকেও রয়েছে বৈচিত্র্য। বাঁশের তন্তু থেকে তৈরি ব্যাম্বু কটন ও জ্যাকার্ড কাপড়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ পাঞ্জাবি।
এ ছাড়া রয়েছে টুইন-ফিটেড, প্রিন্টেড কটন ও ভিসকোস পাঞ্জাবি। এসব পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরার জন্য পাওয়া যাবে ওয়েস্টকোট, ক্ল্যাসিক আলীগড়, প্রিমিয়াম প্যান্ট ও অ্যাঙ্কেল-লেংথ পায়জামা। নৈমিত্তিক আয়োজনের জন্য সংগ্রহে রয়েছে উন্নত মানের কাপড়ে তৈরি ট্রেন্ডি শার্ট, টি-শার্ট ও পোলো শার্ট।
শিশু-কিশোরদের জন্যও রয়েছে পূজার উপযোগী ফ্রক, টিউনিক, টপ, পাঞ্জাবি, শার্ট ও পোলো শার্ট। পাশাপাশি লা রিভ হোম, অনুষঙ্গ, হ্যান্ডব্যাগ ও জুতার সংগ্রহেও যুক্ত হয়েছে পূজা উপলক্ষের নতুন নকশা।
লা রিভের পূজা সংগ্রহ ২০২৬ পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও চট্টগ্রামের ২৯টি স্টোরে। পাশাপাশি অনলাইনেও কেনাকাটা করা যাবে www.lerevecraze.com ওয়েবসাইট থেকে। বিস্তারিত জানতে ও মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করতে ভিজিট করুন লা রিভের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।
ছবি: লা রিভ