ঐতিহ্য, নিখুঁত কারুশিল্প এবং সংযত আভিজাত্যের ভাবনায় তৈরি এই কালেকশনটি এবারের ঈদের ফ্যাশনে যুক্ত করেছে এক নতুন মাত্রা।
‘কোয়ায়েট অপুলেন্স’ বা স্নিগ্ধ আভিজাত্যের দর্শনকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে ‘রেভা’। যেখানে বাহুল্য নয়, বরং পরিমিত সৌন্দর্য এবং সূক্ষ্ম নির্মাণশৈলীর ওপরেই দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব।
প্রতিটি পোশাকেই ফুটে উঠেছে মসৃণ বুনন, সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং পরিশীলিত কাটিংয়ের সমন্বয়—যা সামগ্রিকভাবে তৈরি করেছে অনাড়ম্বর কিন্তু গভীর সৌন্দর্যের এক বিশেষ আবেদন।
‘রেভা’ শব্দটির অর্থ আভিজাত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। সেই ভাবনাকেই ধারণ করেছে পুরো কালেকশন। এখানে ঐতিহ্যবাহী টেক্সচার ও ক্লাসিক নকশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিকতার পরিমিত ছোঁয়া। ফলে পোশাকগুলো একদিকে যেমন উৎসবের উপযোগী, তেমনি রয়েছে দীর্ঘদিন পরার মতো কালজয়ী আবেদন।
এই কালেকশনের বিশেষ আকর্ষণ নিখুঁত ফিনিশিংয়ের পাঞ্জাবি এবং সমসাময়িক নকশার কাঠামোগত পোশাক। ডিজাইনে রাখা হয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ সিলুয়েট, সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং পরিমিত অলংকরণ—যা অতিরিক্ত চাকচিক্য ছাড়াই তৈরি করে পরিশীলিত উপস্থিতি। যারা পোশাকে নিখুঁত নির্মাণশৈলী, স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধ আত্মবিশ্বাসকে গুরুত্ব দেন, তাদের জন্য ‘রেভা’ হতে পারে ঈদের বিশেষ পছন্দ।
ব্লুচিজের এই নতুন কালেকশন শুধু একটি উৎসবের আয়োজন নয়, বরং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করার এক নান্দনিক প্রচেষ্টা। যেখানে প্রতিটি পোশাকে প্রতিফলিত হয়েছে কারিগরদের দক্ষতা, সূক্ষ্ম রুচি এবং নীরব আভিজাত্যের সৌন্দর্য।
ঈদুল ফিতর ২০২৬ উপলক্ষে ‘রেভা’ কালেকশনটি এখন দেশব্যাপী ব্লুচিজের সকল আউটলেট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। যারা এবারের ঈদে সংযত অথচ নান্দনিক সাজ খুঁজছেন, তাদের জন্য এই কালেকশন হতে পারে ভিন্নধর্মী একটি অভিজ্ঞতা।
ওয়েবসাইট: www.blucheez.fashion
ফেসবুক: www.facebook.com/blucheezbd
ইনস্টাগ্রাম: www.instagram.com/blucheezbd
আউটলেট: www.blucheez.fashion/pages/blucheez-outlets
ছবি: ব্লুচিজ