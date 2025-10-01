পূজা ও শরৎ সাজে আর্টেমিসের শারদ সম্ভার

পূজা শেষ হলেও শুভ্র মেঘের আকাশ, কাশফুল ও শিউলির সৌন্দর্য সকলকে ভুলিয়ে রাখে। ফ্যাশনিস্তারা তখনো শাড়ি পরে বেড়িয়ে পড়ে ঘুরে বেড়াতে, ফ্রেম বন্দী করে রাখেন নান্দনিক মুহূর্ত। তাই পূজা ও শরৎকালকে ভাবনায় রেখে নকশা ও রঙের বহুমাত্রিকতায় শারদ সম্ভার এনেছে ব্যান্ডটি।
পূজায় তো লাল-সাদার একটা শাড়ি চাই-ই চাই। তবে শুধু লাল-সাদার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্র্যান্ডটি নতুন সংগ্রহ রাঙিয়েছে নীল, গোলাপি, ধূসর, বাদামি, বেগুনি ও সবুজের বিভিন্ন শেডে। আর নকশাতেও নির্দিষ্ট কোনো থিমে না থেকে ক্রেতাদের স্বচ্ছন্দকে প্রাধান্য দিয়েছে আর্টেমিস। মনোযোগ দিয়েছে এমন সব শাড়ি তৈরিতে, যেগুলো শুধু উৎসবেই নয়, বরং বছরজুড়ে পরা যায় ।
ক্ল্যাসিক ফুলেল মোটিফ, জ্যামিতিক প্যাটার্ন, চেক ও স্ট্রাইপ নকশা নজর কাড়ছে পোশাকে। এসব নকশায় একদিকে মিলবে মিনিমাল আবহ, অন্যদিকে পাওয়া যাবে ঐতিহ্যবাহী অলংকরণে ভরপুর আভিজাত্যের ছোঁয়া। ফলে তরুণী থেকে শুরু করে বয়স্ক সব বয়সের নারীর রুচির সঙ্গেই মিলে যাবে এই কালেকশনের কোনো না কোনো ডিজাইন।
আর্টেমিসে এবারের শারদ সংগ্রহের বড় আকর্ষণ সেমি মসলিন শাড়ি। হালকা আর আরামদায়ক এই কাপড়ে করা হয়েছে নান্দনিক ডিজিটাল প্রিন্ট। লাল-সাদার বাইরে অনেকে পূজায় চান রঙিন সাজ। সেই চাহিদা মাথায় রেখে প্রতিটি শাড়িতেই রাখা হয়েছে আলাদা নকশা। ডিজাইনে প্রাধান্য পেয়েছে ক্ল্যাসিক ফ্লোরাল, জ্যামিতিক ফর্ম আর আধুনিক মোটিফ। প্রতিটি শাড়ির সঙ্গেই মিলিয়ে থাকছে ব্লাউজ পিস।
পূজার সময়ে অনেকেই চান সারা দিন পড়ার উপযোগী নরম ও আরাম শাড়ি। আবার শরতের কাশবনে ছবি তোলা এখন এক ট্রেন্ড। ট্রেন্ডে গাঁ ভাসিয়ে ছবি তোলার জন্য হোক বা পূজার ছুটিতে কোথাও নিজের মতো সময় কাটাতে হোক প্রয়োজন আরামদায়ক সুতি শাড়ি। সেই ভাবনা থেকে আর্টেমিসের শারদ সংগ্রহে আছে বিশেষ সুতি সিরিজ।
আর্টেমিসের স্বত্বাধিকারী ফায়জা আহমেদ বলেন, 'পূজা ও এরপরের সময়টাকে ভাবনায় রেখে এবারের কালেকশন। তাই উৎসবের আবহ ও সব সময় পড়ার আরাম নিশ্চিত করতে হয়েছে এই শাড়িগুলোয়। সেমি মসলিনে ডিজিটাল প্রিন্টের কাজ শাড়িগুলোকে দিয়েছে গ্ল্যামার, আবার সুতির সরলতা নিশ্চিত করতে চেয়েছি আরাম।'
শেষ মুহূর্তের ক্রেতাদের জন্য রয়েছে দ্রুত ডেলিভারির সুবিধা। আর আর্টেমিসের স্টুডিও তো আছেই। তাদের সেনপাড়ার স্টুডিও থেকে সরাসরি কেনাকাটায় অবশ্য থাকবে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ছাড়।
ছবি: আর্টেমিস