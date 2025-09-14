কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবীর শারদ সম্ভার

সূক্ষ্ম হাতের কাজের জন্য সুপরিচিত অনলাইন ভিত্তিক ফ্যাশন উদ্যোগ কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবী। গ্ল্যাম ফ্যাকটরকে কোনো ছাড় না দিয়ে দেশীয় হাতের কাজকে গর্জিয়াসভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস তাদের কাজে। সেই প্রয়াস সফল শতভাগ বলা যায়। কারণ কাদম্বরীর পোশাক ফ্যাশনিস্তাদের উইশ লিস্টে থাকে সব সময়। আরামদায়ক কাপড় আর চোখ জুড়ানো নকশা, কাট ও প্যাটার্নে বরাবরই ক্রেতাদের মন জয় করে আসছে ব্র্যান্ডটি।
পূজাকে সামনে রেখে ব্র্যান্ডটি শারদ সংগ্রহ সাজিয়েছে শতাধিক নকশার হাতের কাজে পোশাকে। ফ্যাশনসচেতন নারীদের জন্য তারা এনেছে বাহারি ডিজাইনের ড্রেস, কুর্তি, টু পিস, থ্রিপিস, কাফতান, টপস ও শাড়ি। মিনিমাল নকশার পোশাকের পাশাপাশি জমকালো আমেজ আছে তাদের অনেক পোশাকেই। পোশাকের কাটেও আছে বৈচিত্র্য।
প্রতিটি পোশাকে ফুলেল মোটিফ ও প্রকৃতি প্রাণিত নকশা উঠে এসেছে সূক্ষ্ম হাতের কাজের মাধ্যমে। বাগানবিলাস, পাতাবাহার, অপরাজিতা,পদ্ম, শাপলাসহ বিমূর্ত অনেক ফুল নানা ফোঁড়ে ফুটে উঠেছে। ফুলেল মোটিফের সঙ্গে নজর কাড়ছে টিয়াপাখি, ময়ূর, প্রজাপতি, হাঁস, হরিণ আর কখনো মানুষের অবয়ব। তাদের প্রতিটি নকশা যেন রংতুলির বদলে সুঁই সুতায় আঁকা কোনো দৃশ্য।
আরামের কথা ভাবনায় রেখে সুতি, জর্জেট ও মসলিনে সাজানো হয়েছে তাদের শারদ সম্ভার। পোশাকগুলোর নকশায় সাধারণ ফোঁড়গুলোর পাশাপাশি দেখা যায় ময়মনসিংহ, যশোরসহ অন্যান্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সূচীশৈলী।
শারদ সংগ্রহকে আরও আকর্ষণীয় করেছে তাদের পোশাকের প্যাটার্ন ও কাট। জেনজি ফ্রেন্ডলি বেশ কিছু পোশাক দেখা যাচ্ছে তাদের সংগ্রহে। এছাড়া মনোক্রম কো-অর্ড সেট এখন সবচেয়ে ট্রেন্ডি। মিনিমাল নকশায় এমন কিছু কো-অর্ডও আছে এবার। পূজার আড্ডা আর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গী হতে পারে তাদের নান্দনিক পোশাকগুলো। এথনিক আমেজের পোশাকগুলো মানিয়ে যাবে দাওয়াতসহ পূজার যেকোনো আয়োজনে।
পূজার মূল আকর্ষণ লাল-সাদার সঙ্গে রঙের ক্ষেত্রে এই পুরো সংগ্রহে ধূসর, গোলাপি, বেগুনি, জলপাই, মেরুন, নীল, কালো আর লাইমও প্রাধান্য পেয়েছে। মব ও পেস্টাল শেডেও কিছু পোশাক করেছে ব্র্যান্ডটি।
রজবী তাসনীম বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি এমনভাবে কালেকশন সাজাতে, যেন যে যে ধরনের পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, সে যেন সেই অনুযায়ী পোশাক বাছাই করতে পারে। তাই কাট প্যাটার্নে বৈচিত্র্য রেখেছি। আর জেনজিদের পছন্দকেও ভাবনায় রেখেছি।’
উৎসবের এই পোশাকগুলো পাওয়া যাবে কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবীর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।
ছবি: কাদম্বরী এক্সক্লুসিভ বাই রজবী