আমি ঢাকা x বি হিয়ার নাউ: সোনালি সুতায় বোনা গল্প

ফ্যাশনপ্রেমীরা বোধ হয় এমন চোখধাঁধানো রানওয়ে শো উপভোগ করলেন অনেক দিন পর। বড় সরদার বাড়ির প্রাঙ্গণে আমি ঢাকার এই বিশেষ কালেকশন উপস্থাপন করা হয় বেশ নান্দনিকভাবে।
মোট পাঁচটি থিমকে কেন্দ্র করে সাজানো হয় ফ্যাশন শো। মূল ফোকাস ‘হেরিটেজ ফিউচারিজম’ দর্শনকে সামনে রেখে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন ফুটিয়ে তোলা হয় প্রতিটি পোশাকে। বোল্ড সিলুয়েট, সূক্ষ্ম অলংকরণ ও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাংলাদেশের কারুশিল্পকে তুলে ধরার এই প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।
মূলত বাংলাদেশের কারুশিল্পকে কেন্দ্র করেই প্রতিটি ডিজাইন তৈরি হয়েছে। যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে ঐতিহ্যবাহী র সিল্ক, বেনারসি, সিল্ক, খাদি ও কাতান। সঙ্গে অলংকরণে যোগ হয়েছে কারচুপি, জারদৌসি, কাঁথা ও ব্লক প্রিন্টের কাজ। এই সংগ্রহ কেবল পোশাকের সমাহার নয়, প্রাচীন শহর ঢাকার প্রতি অনন্য নিবেদনও। যেখানে প্রতিটি আউটফিটে শহরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনধারার ছোঁয়া ফুটে উঠেছে।
রানওয়েতে এই মৌসুমের কালেকশনটি সাজানো হয়েছে পাঁচটি অধ্যায়ে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নকশা করা হয়েছে ‘পুনর্জন্ম’ কালেকশন। যেখানে আগুন, রূপান্তর ও জাগরণের প্রতীক হয়ে উঠেছে র সিল্ক, সিল্ক, কারচুপি ও জারদৌসির কাজ।
দ্বিতীয় কালেকশনটির নাম ‘নদীর ডাক’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নকশা করা হয়েছে এটি। মূলত এখানে নদীর বয়ে চলা স্মৃতি ও হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মডেলকে সাজানো হয়েছিল পৌরাণিক নদী–দেবী রূপে, পোশাকের ওপর মেটালের বডি জুয়েলারির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে হাতে বানানো ২৫০টি শাপলা ফুল। যেন তিনি হয়ে উঠেছেন নদীরই এক জীবন্ত প্রতীক।
রানওয়েতে এরপরের উপস্থাপনায় ছিল আরেকটি কালেকশন ‘ঐতিহ্য’। জীবনানন্দ দাশের ‘স্মৃতি’ কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাজানো হয় এটি। পুরান ঢাকার টেক্সচার, খাদি, ব্লক প্রিন্ট ও এমব্রয়ডারিতে তৈরি সিলুয়েটের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় ধুতি ও বাঙালির দৈনন্দিন পোশাক।
শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এরপরের কালেকশনটি সাজানো হয়েছে, যার নাম ‘নিশির নগর’। নিদ্রাহীন ঢাকা শহরের আলোছায়া, তারুণ্য ও ছন্দকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে খাদি, শাড়ি ও কাঁথায় তৈরি ফ্লুইড ড্রেপ, ক্রপড ব্লাউজ ও ধুতি স্টাইলের প্যান্ট দিয়ে।
এই রানওয়েতে সর্বশেষ কালেকশনটির নাম চিরশাড়ি। মূলত রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ ও জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কালেকশনটি সাজানো হয়েছে। কালো ও সোনালি কাতান শাড়ির সূক্ষ্ম বুননে ধরা পড়েছে ইতিহাস ও স্মৃতির ধারাবাহিকতা।
সিল্ক, র সিল্ক, খাদি ও কাতানের সঙ্গে কারচুপি, জারদৌসি, কাঁথা, ব্লক প্রিন্ট, বেনারসি নকশা আর মেটাল জুয়েলারির অলংকরণে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই কালেকশনের মাধ্যমে।
রানওয়েতে যখন তানজিয়া জামান মিথিলা, রুনা খান, জেসিয়া ইসলাম, রাজ ম্যানিয়া, সেয়াম সোবহান, আজরাফসহ শীর্ষ মডেলরা হাঁটছিলেন, মনে হচ্ছিল তাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্মের গল্পই বয়ে আনছেন।
শুধু রানওয়ে নয়; বরং বি হিয়ার নাউ–এর অংশীদারত্বে এই আয়োজন ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সোনারগাঁর বড় সরদার বাড়ি এই দিনটিতে হয়ে উঠেছিল যেন ইতিহাস ও ফ্যাশনের মিলনস্থল। প্রতিটি পোশাক যেন ছিল একেকটি ভিসার স্ট্যাম্প আর প্রতিটি সেলাই একেকটি স্বাক্ষর। ফ্যাশনকে সীমাহীন সাংস্কৃতিক পাসপোর্টে রূপ দিল এই অংশীদারত্ব। আমি ঢাকা x বি হিয়ার নাউ প্রমাণ করল ফ্যাশন কেবল পোশাক নয়; বরং এক সাংস্কৃতিক যাত্রাও।
এই সুন্দর অভিজ্ঞতার পাশে মিডিয়া সহযোগী হিসেবে ছিল আর্কা স্টুডিও, কেবলগ্রাম, ক্যানভাস ম্যাগাজিন, কালারস লাইফস্টাইল, হাল ফ্যাশন, আইস টুডে, ম্যান’স ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন বাংলাদেশ, নাটশেল টুডে, স্টার লাইফস্টাইল, দ্য ডেইলি ব্লার্ব, দ্য ফেম ম্যাগাজিন ও টিন্ডস।
ছবি: আমি ঢাকা