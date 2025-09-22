সোনম কাপুর পোশাকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা
সোনম কাপুর পোশাকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা

বলিউডের গ্ল্যামার কুইন ও ফ্যাশন আইকন সোনম কাপুর আবারও প্রমাণ করলেন, পোশাক শুধুই শৌখিনতা নয়। এটি হতে পারে সংস্কৃতির ভাষা বা পরিবেশের বার্তা।

লন্ডন ফ্যাশন উইকের বসন্ত-গ্রীষ্ম ২০২৬ রেডি-টু-ওয়্যার প্রদর্শনীতে ব্রিটিশ-তুর্কি ডিজাইনার আর্দেম মোরালিওগ্লুর শো-তে সোনম শুধুমাত্র একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্টে হাজির হননি, বরং তার পোশাকে ছিল প্রকৃতি বাঁচানোর আহ্বান।

ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধন

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গম্ভীর অথচ গ্ল্যামারাস প্রেক্ষাপটে সোনম পরেছিলেন আইভরি রঙের কাস্টম আর্দেম গাউন, যার গায়ে উজ্জ্বল কোবাল্ট নীল সুতোয় ফুটে উঠেছিল ভারতের দুর্লভ গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড পাখির মোটিফ। একসময় ভারতজুড়ে বিস্তৃত এই পাখির সংখ্যা আজ নেমে এসেছে হাতেগোনা। আইইউসিএনের তালিকায় ‘ক্রিটিক্যালি এনডেঞ্জার্ড’ ঘোষিত এই প্রজাতির সংখ্যা সাম্প্রতিক সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় ১০০ থেকে বেড়ে ১৭৩-এ পৌঁছেছে। সোনমের গাউনের প্রতিটি সূচিকর্ম যেন এই পাখি সংরক্ষণের গল্পই বলছিল।

ফ্যাশনের ক্যানভাসে পরিবেশ বার্তা

ফ্যাশনকে স্রেফ সৌন্দর্য নয়, বার্তা বহনের মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে সোনম বহুদিন ধরেই সিদ্ধহস্ত। এবারও তার পোশাক হয়ে উঠেছে এক চলমান ক্যানভাস। প্রতিটি পাখির নকশা মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো এক প্রজাতির লড়াই। নীলচে নকশার সঙ্গে মিল রেখে গলায় নীলকান্তমণির নেকলেস ও কানে মানানসই দুল, সরল মেকআপ, পেছনে টানা চুল আর নেভি হিল। সব মিলিয়ে পোশাকের কেন্দ্রে ছিল শুধুই সেই দুর্লভ পাখির গল্প।

গ্ল্যামার ছাপিয়ে দায়বদ্ধতা

সোনম কাপুরের ফ্যাশন যাত্রা বরাবরই একধরনের সামাজিক বার্তার বাহক। কখনো নারীশক্তির প্রতিনিধিত্ব, কখনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, কখনো বা পরিবেশ রক্ষার আহ্বান। প্রতিটি লুকে তিনি রেখেছেন সচেতনতার ছাপ। লন্ডন ফ্যাশন উইকের এই মুহূর্তে তিনি আবারও প্রমাণ করলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের পক্ষেও শক্ত কণ্ঠ হতে পারে ফ্যাশন।

বিলাসিতা আর দায়বদ্ধতার এই মেলবন্ধনই সোনম কারপুরকে করেছে আলাদা। সেই আইভরি-নীল গাউনের মতোই তিনি যেন এক প্রতীক, সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও প্রকৃতির সুরক্ষাকে একই সুতোয় বুনে রাখার। লন্ডনের ফ্যাশন রানওয়ে তাই সেদিন শুধু পোশাকের প্রদর্শনী ছিল না, ছিল এক জরুরি বার্তা: ফ্যাশনও পারে পৃথিবী রক্ষার গল্প বলতে।

ছবি: সোনম কারপুরের ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৩
