কখনও সাগরপাড়ে, কখনও সাফারিতে সানি লিওনি

রোদ, সমুদ্র আর উচ্ছ্বাস—সব মিলিয়ে গ্রীষ্মের ফুরফুরে মেজাজে ধরা দিলেন সানি। সমুদ্রতীরে তোলা মনোমুগ্ধকর এই ফটোশুটে তাঁকে দেখা যায় নানা ভঙ্গিতে পোজ দিতে। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, “মানসিকভাবে আমি এখানেই আছি”—যেন ব্যস্ততার ভিড়ে এক টুকরো শান্তির খোঁজ।
এই লুকে বলি ডিভা হাজির হয়েছেন ভিনটেজ আর মডার্ন স্টাইলের চমৎকার মিশেলে। তিনি পরেছেন একটি অ্যাসিড-ওয়াশ সবুজ স্ট্রেচ ডেনিমের বডিকন মিনি ড্রেস। স্লিভলেস, হল্টার-নেক কাটের এই আউটফিটটি তাঁর শরীরের গড়নকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।
পোশাকটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো মাঝখানের সেন্ট্রাল প্যানেল, যেখানে সূক্ষ্ম পিন-টাক ডিটেইলিং দুই পাশে ছড়িয়ে গিয়ে তৈরি করেছে ভিন্নধর্মী টেক্সচার ও স্ট্রাকচার।
অ্যাকসেসরিজেও ছিল নিখুঁত স্টাইলিংয়ের ছাপ। সানি বেছে নিয়েছেন রে-ব্যানের গোল্ডেন ফ্রেমের আধুনিক মেটাল ফিনিশ সানগ্লাস। কানে ‘ইভিল আই’ ডিজাইনের দুল—যা সুরক্ষা ও ইতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসেবে পরিচিত।
হাতে রয়েছে রঙিন রেজিন ব্যাঙ্গলস, যা পুরো লুকে যোগ করেছে একদম সামার-ফ্রেন্ডলি, ফান ভাইব। হেয়ারস্টাইলেও ছিল আলাদা চমক। তাঁকে দেখা গেছে স্টাইলিশ ব্রেইডেড পনিটেলে, যেখানে প্রতিটি বেণিতে ব্যবহার করা হয়েছে ছোট ছোট হেয়ার বিডস। এই ডিটেইলিং পুরো লুকটিকে আরও ট্রেন্ডি ও নজরকাড়া করে তুলেছে।
সব মিলিয়ে, সানি লিওনের এই বিচ লুকটি প্রমাণ করে—সঠিক স্টাইলিং আর আত্মবিশ্বাস থাকলে ভিনটেজ ও মডার্নের মিশেলেও তৈরি করা যায় একেবারে পারফেক্ট সামার স্টেটমেন্ট।
আরেক লুকে পাম গাছের ব্যাকগ্রাউন্ডে সাফারি মুডে দেখা যাচ্ছে সানিকে। আকর্ষণীয় কাট আউট টপে ময়ূরকন্ঠী অম্ব্রে পিন্ট। সেই সঙ্গে পরেছেন লাইম গ্রিন ফো লেদারের মিনি স্কার্ট।
চকলেট ব্রাউন সেমি ম্যাট লিপস নজর কাড়ছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে টারকোয়েজ নীল নেইলকালার।
ম্যাচিং অম্ব্রে শেডস আর টেনে বাঁধা চুলের সঙ্গে ঝোলানো দুল আছে কানে।
পুরো লুকে সাফারি ভাইব এনেছে কমব্যাট বুট। সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই লুকে সানি মুগ্ধ করছেন রীতিমতো।
ছবি: সানি লিওনের ইন্সটাগ্রাম