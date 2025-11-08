ফ্লো ফেস্টে ফায়জা আহমেদের ‘কনশাস স্টাইল ওয়াক’

কয়েক বছর ধরেই মানুষের সার্বিক সুস্থতা—শরীর ও মনের ভালো থাকা—নিয়ে কাজ করছে ‘ফ্লো ফেস্ট’। মূল উদ্দেশ্য একটাই—মানুষকে এমন এক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করা, যেখানে শারীরিক ফিটনেসের পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যও থাকে প্রতিদিনের অভ্যাসের অংশ হিসেবে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ইয়োগা ও ওয়েলনেস উৎসব হিসেবে পরিচিত এই আয়োজনের প্রতিটি পর্ব সাজানো হয়েছে ‘বি ইন ইয়োর ফ্লো’ অনুপ্রেরণাদায়ী স্লোগানকে কেন্দ্র করে। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের প্রতিটি দিনেই ছিল নতুন অভিজ্ঞতা, ইতিবাচক শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতার বার্তা। দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণে মুখর হয়ে উঠেছিল পুরো গুলশানের বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্ক।
উৎসবের দ্বিতীয় দিনের বিকেলটা ছিল বিশেষ। বিকেল চারটায় অ্যাম্ফিথিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়, ‘কনশাস ওয়াক বাই ফায়জা’। ফ্যাশন কেবল চোখে দেখার সৌন্দর্য নয়, বরং তা হতে পারে আত্মবোধ ও সচেতনতার প্রকাশ—এই ভাবনাটিই জীবন্ত করে তুললেন ডিজাইনার লেবেল ‘মানাস’-এর স্বত্বাধিকারী ও ডিজাইনার ফায়জা আহমেদ। তাঁর অনন্য ডিজাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি মিলে ফ্যাশন পেল এক নতুন সংজ্ঞা। মুক্ত মঞ্চে তাঁর পোশাকে এদিন হাঁটেন মডেলরা।
এই সৃজনশীল সংগ্রহে ছিল ভিন্নতার ছোঁয়া—যা শুধু ফ্যাশন নয়, বরং সচেতন জীবনদর্শনেরও প্রতিফলন। ফ্যাশনপ্রেমী ও দর্শনার্থী সবার কাছেই তাই এই আয়োজন হয়ে ওঠে এক বিশেষ মুহূর্ত।
ফায়জা আহমেদ জানান, আমি সব সময় সাসটেইনেবল ও কনসেপ্টচুয়াল বিষয় নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি। এবারের ওয়েলনেস ফেয়ারে তাঁর কাজও সেই ধারারই সম্প্রসারণ। এই আয়োজনের প্রাথমিক ভাবনা ছিল ইয়োগা বা ওয়েলনেস আউটফিটকে কেন্দ্র করে। আমরা যেসব পোশাক পরি শরীর ও মনের আরামের জন্য, সেটাকেই নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করেছি,’ জানালেন তিনি। তাঁর এই ভাবনাকে নাম দেওয়া হয়েছে ‘কনশাস ওয়াক বাই ফায়জা’।
‘আমি একে কনশাস বলছি কারণ এখানে শুধু পোশাক নয়, মানসিক অবস্থাও কাজ করছে—আমরা কী পরছি, কেন পরছি, সেটার ভেতরে সচেতনতা আনাই মূল কথা। আর স্টাইল ওয়াক বলছি, কারণ স্টাইল মানে শুধু ফ্যাশন নয়, বরং নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করা,’—ব্যাখ্যা করলেন ফায়জা।
এই বিশেষ ওয়াকের পটভূমিতে বাজানো হয় ওস্তাদ শাহ আবদুল করিমের গান—যা পুরো আয়োজনটিতে এনে দেয় একধরনের আধ্যাত্মিক আমেজ। ফায়জা জানান, ‘আমি এই অভিজ্ঞতাটাকে অনেকটা স্পিরিচুয়ালভাবে দেখেছি। আমরা আসলে কী পরি বা কী পরব না—এই ভাবনা এখন অনেকটাই স্টাইলের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু আমি চেয়েছি, এই পোশাকগুলো যেন হালকা, আরামদায়ক ও শরীরের সঙ্গে না লেগে থাকে। এমন কাপড়, যা পরে তুমি ধ্যানে বসতে পারবে, আর নিজের শরীরে কোনো অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করবে না।
আমরা প্রায়ই পোশাক পরার পর নিজেকে ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি—কোথাও টাইট লাগে, কোথাও ঢিলে। অস্বস্তিটাই যেন সঙ্গী হয়ে যায়। ফায়জা আহমেদ সেই অভ্যস্ত ভাবনার বাইরে গিয়ে তৈরি করেছেন এমন এক পোশাক লাইন, যাকে ওয়েলনেস আউটফিট নয়, বরং ‘স্ট্রেস-ফ্রি আউটফিট’ বলা যায়। এই কালেকশনের প্রতিটি পোশাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন লোকাল হ্যান্ডলুম ফ্যাব্রিক। কোনো লেয়ার বা আস্তর নেই—শতভাগ সুতি কাপড়ে তৈরি, আরামদায়ক এবং খানিকটা স্বচ্ছ প্রতিটি আউটফিট।
ফায়জার এই সংগ্রহে প্রোডাকশন পার্টনার হিসেবে কাজ করেছে ‘সুদিন সত্তা প্রজেক্ট’। সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক দিক হলো, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে চল্লিশজন মুচির স্ত্রীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশিকাঁথার কাজ করানো হয়েছে। তাঁদের হাতে ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম নকশিকাঁথা, যা পঞ্চগড়ের দেশীয় হ্যান্ডলুমের সাদা কাপড়ে এনে দিয়েছে এক অনিন্দ্য শিল্পরূপ। পুরো কালেকশনে দেশের বাইরের কোনো আমদানিকৃত উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি। প্রতিটি পোশাক যেন দেশীয় ঐতিহ্যের একেকটি আর্টপিস, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতো ব্রিদ্যাবল, আর সর্বোপরি আরামের প্রতীক।
ফায়জা আহমেদ বলেন, ‘শিল্পী শাহ আবদুল করিমের গান ব্যবহার করার কনসেপ্টটা আমার কাছে অনেক গভীর ছিল। আমরা যখন কম কাপড় পরি, তখন সেটাকে অনেকেই আবেদন হিসেবে ধরে নেয়। কিন্তু আমি ঠিক তার বিপরীতে গিয়ে কাজটা করেছি।’
ছবি: হাল ফ্যাশন