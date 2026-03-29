এলোমেলো চুলে ট্রেন্ডি লুক: ২০২৬-এর হেয়ারকাট স্টাইল গাইড
গ্রীষ্ম এলেই বদলে যায় আমাদের দৈনন্দিন রুটিন—পোশাক থেকে শুরু করে মেকআপ, সবকিছুতেই চলে আসে হালকা ও সহজ কিছু বেছে নেওয়ার প্রবণতা। আর চুলের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন স্পষ্ট।

ভারী স্টাইলিং, জটিল কাট বা অতিরিক্ত যত্নের ঝামেলা ছেড়ে এখন ট্রেন্ডে এমন হেয়ারকাট, যা সহজে ম্যানেজ করা যায়, এলোমেলো কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সুন্দর, আর অতিরিক্ত সময়ও নেয় না।

২০২৬-এর গ্রীষ্মে তাই মূল মন্ত্র একটাই—এফোর্টলেস বিউটি। এমন হেয়ারস্টাইল, যা আপনার স্বাভাবিক চুলের টেক্সচারকেই আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরে, আমূল পরিবর্তন না এনে।

সফট লেয়ার: স্বাভাবিক ভলিউমের জাদু

এই মৌসুমে সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেন্ডগুলোর একটি হলো সফট লেয়ার। এটি এমনভাবে চুলে কাট দেওয়া হয়, যাতে চুলে হালকা ভলিউম ও নড়াচড়া তৈরি হয়, কিন্তু অতিরিক্ত ভারী লাগে না।

সোজা, ঢেউখেলানো কিংবা কোঁকড়ানো—সব ধরনের চুলেই এই কাট সহজে মানিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, খুব বেশি স্টাইলিং ছাড়াই চুল স্বাভাবিকভাবে সেট হয়ে যায়। ফলে গরমের দিনে এটি যেমন আরামদায়ক, তেমনি স্টাইলিশও।

টেক্সচার্ড লব: ছোট আর বড়—দুটোর মাঝামাঝি নিখুঁত ভারসাম্য

লং বব বা ‘লব’ অনেকদিন ধরেই জনপ্রিয়, আর ২০২৬-এও তার দাপট কমেনি। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা এই কাটটি এমন একটি ব্যালান্স তৈরি করে, যেখানে চুল ছোট হওয়ায় হালকা লাগে, আবার যথেষ্ট লম্বা থাকায় নানা ভাবে স্টাইল করা যায়।
বিশেষ করে টেক্সচার্ড লব—যেখানে চুলে হালকা ওয়েভ বা টেক্সচার রাখা হয়—তা গরমে একেবারেই পারফেক্ট। চুল ধুয়ে হালকা শুকালেই এটি নিজে থেকেই সুন্দর লুক তৈরি করে।

ব্লান্ট কাট: শেপ আর স্মার্টনেস

যারা একটু শার্প ও পরিপাটি লুক পছন্দ করেন, তাদের জন্য ব্লান্ট কাট এখনো ট্রেন্ডে আছে—তবে নতুন রূপে। আগের মতো খুব ভারী বা কঠিন নয়, বরং এখনকার ব্লান্ট কাট আরও ন্যাচারাল ও আরামদায়ক।

এই কাটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি সহজে তার শেপ ধরে রাখে এবং কম যত্নেই পরিপাটি লুক দেয়—যা ব্যস্ত দিনে খুবই কার্যকর।

পারফেকশন নয়, টেক্সচারই আসল

এই গ্রীষ্মে ‘পারফেক্ট’ চুলের ধারণা অনেকটাই বদলে গেছে। এখন ট্রেন্ডে রয়েছে কিছুটা  এলোমেলো, স্বাভাবিক টেক্সচারের লুক—যেমন টেক্সচার্ড শ্যাগ।
এই স্টাইলে চুলকে খুব বেশি সেট বা স্টাইল করার প্রয়োজন নেই। বরং একটু অগোছালো ভাবই এটিকে করে তোলে আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয়। এখানে পারফেকশন নয় বরং ব্যক্তিত্বটাই বেশি গুরুত্ব পায়।

ফেস-ফ্রেমিং ডিটেইলস: ছোট পরিবর্তনে বড় প্রভাব

চুলের সামনে হালকা লেয়ার বা ‘কার্টেন ব্যাংস’ এখন বেশ জনপ্রিয়। এগুলো মুখের চারপাশে নরম ফ্রেম তৈরি করে, যা পুরো লুককে আরও সুন্দর ও ব্যালান্সড করে তোলে।

সবচেয়ে ভালো দিক হলো—এই ছোট ডিটেইলগুলো স্টাইলকে আলাদা করে তোলে, কিন্তু বাড়তি যত্নের প্রয়োজন পড়ে না।

স্টাইলিং: সহজ, ব্যবহারিক আর আরামদায়ক

শুধু হেয়ারকাট নয়, স্টাইলিংয়েও এসেছে বড় পরিবর্তন। এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এমন স্টাইলে, যা একইসঙ্গে আরামদায়ক এবং দেখতে পরিপাটি।
লম্বা চুলের ক্ষেত্রে বান, বেণি বা হালকা করে বাঁধা স্টাইলগুলো বেশ জনপ্রিয়—যা গরমে ঘাড় ও মুখ থেকে চুল দূরে রাখে, আবার লুকটাকেও রাখে স্মার্ট।

এই গ্রীষ্মে সুন্দর চুল মানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে বসে থাকা নয়। বরং এমন একটি হেয়ারকাট বেছে নেওয়া, যা নিজেই আপনার হয়ে কাজ করবে।

সফট লেয়ার, টেক্সচার্ড লব বা সহজ শেপ—যাই হোক না কেন, লক্ষ্য একটাই: চুল যেন হালকা লাগে, সহজে ম্যানেজ হয় এবং আপনার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়।

কারণ, সত্যিকারের স্টাইল কখনো জটিল হয় না—এটি সবসময়ই সহজ, স্বাভাবিক এবং নিজের মতো।

প্রকাশ: ২৯ মার্চ ২০২৬, ১১: ০০
