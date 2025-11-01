হ্যালোউইন ২০২৫: ভুতুড়ে ফ্যাশনে তারকাদের যত নজরকাড়া লুক

বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হলো হ্যালোউইন। কথিত আছে, এদিনে বিদেহী আত্মারা নাকি পৃথিবীতে নেমে আসে! প্রাচীন কেলটিক সভ্যতায় প্রথম এই উদযাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রচলিত গল্পকথায় আছে, আয়ারল্যান্ডের লোককথার চরিত্র হাড়কিপটে জ্যাক ডেভিলকে ধোঁকা দিয়েছিল। নিয়েছিল অমরত্বের বর। তবে ধোঁকার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুর পরও মুক্তি পেল না তার আত্মা। পেল শুধু এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা, তাই নিয়ে শালগমে পুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল পৃথিবীতে। এই হচ্ছে হ্যালোউইনের প্রতীক জ্যাক-ও-ল্যান্টার্নের ইতিহাস। এই লোককথা পশ্চিমা সভ্যতার অংশ হয়েছে ধীরে ধীরে। আমেরিকায় এসে শালগমের জায়গা নিয়েছে কুমড়ো। উদযাপনেও এসেছে পরিবর্তন। ভয়ের এই থিম ছড়িয়ে পড়ছে ফ্যাশনেও। ফ্যাশনের দৌঁড়ে কার হ্যালোউইন কস্টিউম কতটা ভৌতিক আর স্টাইলিশ হতে পারে, সেটাই এখন মূল কথা। হ্যালোউইনের সাজগোজে্র তোড়জোড় চলছে প্রায় চার-পাঁচদিন ধরেই। এ সপ্তাহের পুরোটা জুড়েই হয়তো থেকে যাবে এর রেশ। পশ্চিমের উৎসব হলেও এশিয়ায়ও এর প্রভাব কিছু কম পড়েনি! তাই বলিউড থেকে শুরু করে হলিউড সব তারকামহলের ফ্যাশনেই এখন ভূতুড়ে আমেজ। চলুন তবে এবারের হ্যালোউইন লুকবুক থেকে দেখে নেওয়া যাক তারকাদের কিছু রহস্যময় ও মজার লুক
এবার হ্যালোউইনে প্যারিস হিলটনের দেখা মিলছে চাঁদে! টকটকে লাল ফিটেড ল্যাটেক্স বডিস্যুটে তাঁকে দেখতে লাগছে লাস্যময়ী। ব্রিটনি স্পিয়ার্স সেজেছেন তিনি।
বার্সেলোনার ভক্তদের সঙ্গে হ্যালোইন উদযাপন করলেন লেডি গাগা। নিজের গান ‘গার্ডেন অব ইডেন’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাজলেন তিনি এক স্বপ্নিল, রোমাঞ্চকর রূপে— যেখানে ফ্যাশন মিলেছে কল্পনার বাগানে।
ক্ল্যাসিক হ্যালোউইন কস্টিউমেই সবার সেরা জেনিফার লরেন্স। লেপার্ড প্রিন্ট ওভার কোটের সঙ্গে উইচ হ্যাটে জমে উঠেছে তাঁর এবারের হ্যালোউইন লুক।
আমেরিকান র্যাপার মেগান স্ট্যালিওন সেজেছেন জাপানিজ অ্যানিমে চরিত্র চোসো। সাদা রঙের একটি কিমোনো স্টাইল পোশাকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।
কিম কার্দাশিয়ানের হ্যালোউইন যেন শুরু হয়েছে জন্মদিন থেকেই। গথিক থিমের জন্মদিনের পার্টিতে কিম পরেছিলেন একটি ন্যুড ইলিউশন করসেট ড্রেস।
টিকটক তারকা চার্লি ডি'অ্যামেলিও ধরা দিয়েছেন পপ রাজকুমারী, চের অনুপ্রাণিত আইকনিক লুকে। সিকুইনের কাজ করা একটি রূপালি গাউনে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন।
নিজেরই অনেক বছর পুরনো ছবি দিয়ে তৈরি মিম রিক্রিয়েট করে এবার হ্যালোউইনে ভয় না দেখিয়ে, ভেলকি দেখালেন গায়িকা ডেমি লভেটো!
গায়িকা জ্যানেল মনেয় সেজেছেন বিড়াল! তবে এটি যে-সে বিড়াল নয়, রীতিমতো 'দ্য ক্যাট ইন দ্যা হ্যাট'।
তারকা ভিক্টোরিয়া জাস্টিস সেজেছেন রক্তমাখা পোশাকে নববধূ! তাঁর লুকের নাম দিয়েছেন 'লাভ জম্বি'।