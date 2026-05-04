মেট গালায় দেশি সাজপোশাকে কেমন হতো তারকাদের লুক
ফ্যাশন

মেট গালা ২০২৬-এর কাউন্টডাউন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেছে। আগামীকাল ৫মে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় দেখা যাবে এই অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট-এ অনুষ্ঠিত হয় মেট গালা। এটি মূলত মিউজিয়ামের কস্টিউম ইনস্টিটিউটের জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি দাতব্য অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এবারও এই বার্ষিক আয়োজন বিশ্বব্যাপী হইচই আর তুমুল আলোচনা তৈরি করবে, বলাই বাহুল্য। আর এর মাঝেই মেট গালার কিছু আইকনিক লুকের দেশি ভার্সন দেখে নিই চলুন। কল্পনার দেশি সাজপোশাকে স্মরণীয় সব লুকে জেন্ডায়া, জিজি হাদিদ, কিম কার্ডাশিয়ানদের ছবিগুলো এআই দিয়ে তৈরি।

জেন্ডায়া

১/১৬
কিছুটা পিকক কালার প্যালেটে ডিজাইন করা শাড়ির সঙ্গে নজর কাড়ছে আঁচলের জায়গায় গ্যাদার্ড ফেব্রিকের এক্সটেনশন
কিছুটা পিকক কালার প্যালেটে ডিজাইন করা শাড়ির সঙ্গে নজর কাড়ছে আঁচলের জায়গায় গ্যাদার্ড ফেব্রিকের এক্সটেনশন
২/১৬
মেসন মার্জিয়েলার ওয়ান শোল্ডার কাস্টম গাউনটি জেন্ডায়ার অরিজিনাল লুক
মেসন মার্জিয়েলার ওয়ান শোল্ডার কাস্টম গাউনটি জেন্ডায়ার অরিজিনাল লুক
কিম কার্ডাশিয়ান

৩/১৬
রূপালি ডিপনেক ব্লাউজে করসেট স্টাইল। মেটালিক শাড়ির ড্রেপে বডিকন আমেজ আছে কিমের লুকে
রূপালি ডিপনেক ব্লাউজে করসেট স্টাইল। মেটালিক শাড়ির ড্রেপে বডিকন আমেজ আছে কিমের লুকে
৪/১৬
কিম কার্ডাশিয়ানের লুকের অরিজিনাল রূপালি কতুর করসেট গাউনটিও মেসন মারজিয়েলার।
কিম কার্ডাশিয়ানের লুকের অরিজিনাল রূপালি কতুর করসেট গাউনটিও মেসন মারজিয়েলার।
জিজি হাদিদ 

৫/১৬
জিজির সোনালি শাড়িতে ক্ল্যাসিক কারুকাজ করা বর্ডার আর ম্যাচিং ব্লাউজ আছে সঙ্গে
জিজির সোনালি শাড়িতে ক্ল্যাসিক কারুকাজ করা বর্ডার আর ম্যাচিং ব্লাউজ আছে সঙ্গে
৬/১৬
অরিজিনাল মিউ মিউ গাউনেও একই সোনালি ফেব্রিক আর হলটারনেক ডিজাইন। সঙ্গে লম্বা ট্রেন।
অরিজিনাল মিউ মিউ গাউনেও একই সোনালি ফেব্রিক আর হলটারনেক ডিজাইন। সঙ্গে লম্বা ট্রেন।

ডুয়া লিপা

৭/১৬
ডুয়া লিপার করসেট শাড়ি গাউনের এক শোল্ডারে ড্রামাটিক এক্সটেন্ডেড স্লিভ
ডুয়া লিপার করসেট শাড়ি গাউনের এক শোল্ডারে ড্রামাটিক এক্সটেন্ডেড স্লিভ
৮/১৬
শ্যানেলের কালো লেয়ার্ড গাউনটিতেও ড্রামার কমতি নেই
শ্যানেলের কালো লেয়ার্ড গাউনটিতেও ড্রামার কমতি নেই

সাবরিনা কার্পেন্টার

৯/১৬
সাবরিনার দেশি লুকটি বড়ই সুন্দর। করসেট টাইপ শার্ট টপের সঙ্গে ম্যাচিং ওয়াইন শাড়ি পরেছেন তিনি
সাবরিনার দেশি লুকটি বড়ই সুন্দর। করসেট টাইপ শার্ট টপের সঙ্গে ম্যাচিং ওয়াইন শাড়ি পরেছেন তিনি
১০/১৬
অরিজিনাল লুকে সাবরিনা এসেছিলেন লুই ভিতোঁর প্যান্টলেস আউটফিটে
অরিজিনাল লুকে সাবরিনা এসেছিলেন লুই ভিতোঁর প্যান্টলেস আউটফিটে

অ্যানা হ্যাথাওয়ে

১১/১৬
রাফল্ড বর্ডারের অফ হোয়াইট শাড়িতে অ্যানা
রাফল্ড বর্ডারের অফ হোয়াইট শাড়িতে অ্যানা
১২/১৬
ভারসাচ্চির এই থাই স্লিট গাউনটিই অরিজিনাল ইন্সপিরেশন
ভারসাচ্চির এই থাই স্লিট গাউনটিই অরিজিনাল ইন্সপিরেশন

আরিয়ানা গ্রান্দে

১৩/১৬
অম্ব্রে এফেক্ট দেখা যাচ্ছে আরিয়ানার নজরকাড়া আইভরি-গ্রে শাড়িতে
অম্ব্রে এফেক্ট দেখা যাচ্ছে আরিয়ানার নজরকাড়া আইভরি-গ্রে শাড়িতে
১৪/১৬
এই লুয়েভে গাউনটি পরেছিলেন তিনি মেট গালায়
এই লুয়েভে গাউনটি পরেছিলেন তিনি মেট গালায়

লিসা

১৫/১৬
হলটার ব্লাউজের সঙ্গে লিসার কালো শাড়িতে নজর কাড়ছে পার্লের লহর
হলটার ব্লাউজের সঙ্গে লিসার কালো শাড়িতে নজর কাড়ছে পার্লের লহর
১৬/১৬
অরিজিনাল লুকে লিসা পরেছেন লুই ভিতোঁর আউটফিট আর পার্ল চেইন
অরিজিনাল লুকে লিসা পরেছেন লুই ভিতোঁর আউটফিট আর পার্ল চেইন

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৪ মে ২০২৬, ০৯: ২৩
