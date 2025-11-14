মিস ইউনিভার্স ২০২৫: ফিলিস্তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ভাইরাল ইসরায়েলের প্রতিযোগী (ভিডিও)

থাইল্যান্ডে চলমান মিস ইউনিভার্স ২০২৫ প্রতিযোগিতার একটি ছোট্ট মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপ এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই দাবি করেছেন, মিস ইসরায়েল মেলানি শিরাজ মিস প্যালেস্টাইন নাদিন আইয়ুবের দিকে বক্র বা কিছুটা ঈর্ষাভরা দৃষ্টি দিয়েছেন।
ভিডিওটি গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ইভেন্টে ধারণ করা হয়, যা ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় এবং মিস ইসরায়েল বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হন।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, মেলানি মাথা ঘুরিয়ে নাদিনের দিকে তাকান এবং মুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে নজর দেন। প্রতিযোগীরা তখন মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিস ইউনিভার্স প্যালেস্টাইন আর মিস ইউনিভার্স ইসরায়েল ছিলেন প্রায় পাশাপাশি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারীরা দ্রুতই দাবি করতে শুরু করেন যে ইসরায়েলি প্রতিযোগী তার প্যালেস্টাইন প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ঈর্ষা, তাচ্ছিল্য বা এমন কোনো অনুভূতি প্রকাশ করে বাঁকা চোখে তাকিয়েছেন।
এর জবাবে মেলানি শিরাজ দৃঢ়ভাবে অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে ঘটনাটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ডেইলি মেইল–এর একটি ইনস্টাগ্রাম মন্তব্যে তিনি লিখেছেন,'খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আমি শুধু অন্য প্রতিযোগীরা মঞ্চে আসার সময় তাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। সাধারণ মুহূর্তগুলোকে রঙ চড়িয়ে তিলকে তাল করা ঠিক নয়। বিশেষ করে যখন তা কোনো মানুষকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে আপনারা অন্যদের ক্ষতির বিনিময়ে ভাইরাল হওয়ার আগে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন।'
উল্লেখ্য, এ বছরের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় নাদিন আইয়ুব এই প্রথমবারের মতো মিস প্যালেস্টাইন হিসেবে অংশ নিচ্ছেন।
এর আগে ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে নাদিন লিখেছিলেন, “আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের শক্তি পৃথিবীর দেখা উচিত। আমরা শুধু আমাদের কষ্টকে তুলে ধরিনা; আমরা দৃঢ়তা, আশা, এবং এমন এক মাতৃভূমির হৃদস্পন্দনের প্রতিনিধি, যা আমাদের মাধ্যমে বেঁচে আছে।”
সূত্র: দ্য ডেইলি মেইল, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও এক্স