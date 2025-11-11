রংস অ্যান্ড রেবেলস: আরাম, আধুনিকতা আর আত্মপ্রকাশের ব্র্যান্ড

১৩ থেকে ২৮—এই বয়সের সবাই জেন–জি। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সব কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীই জেন-জি। এই জেনারেশনের পোশাকের ধরনও অন্যদের থেকে আলাদা। আরাম-স্বচ্ছন্দ, নব্বই ও আশির দশকের প্রভাব, ইউনিসেক্স বা লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা—এ সময়ের স্টাইলের সঙ্গে এই শব্দগুলো জড়িয়ে আছে। ওভারসাইজড পোশাককে তারা ট্রেন্ডে পরিণত করেছে। টপসের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ড্রপ-শোল্ডার টি-শার্ট ও ব্যাগি শার্ট। আর ওয়াইড, কার্গো কিংবা প্যারাশুট প্যান্টের আরামদায়ক কাট এখন ফ্যাশনের অঘোষিত স্ট্যান্ডার্ড। কোরিয়ান ট্রেন্ডের পাশাপাশি জাপানি অ্যানিমে-প্রাণিত পোশাকও তাদের পছন্দের তালিকায় যুক্ত হয়েছে।
কিন্তু কথা হচ্ছে, এই পোশাকগুলো কিনতে আমরা কোথায় যাব? সবাই জানি শাড়ি, পাঞ্জাবি কোথায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ সময়ের মতো করে স্টাইল করার জন্য টি-শার্ট ও প্যান্ট কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, সেটা জানি না। ঢাকা কলেজের উল্টো দিকের মার্কেট, হোপ মার্কেট, উত্তরার কিছু মার্কেট ছাড়া ভ্যানেও খুঁজলে পাওয়া যাবে এমন পোশাক। তবে ঘুরতে হবে পুরো মার্কেট। নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। এ সমস্যা সমাধান করতেই এসেছে অনলাইনভিত্তিক নতুন ব্র্যান্ড ‘রংস অ্যান্ড রেবেলস’।
২৫ বছর বয়সী দুই জেন-জি বন্ধুর উদ্যোগ রংস অ্যান্ড রেবেলস। আলিফ হোসেন ওহি ও ইমরানুল হক শোভন—দুজনই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র; যদিও তাঁদের বন্ধুত্ব অনেক পুরোনো। পঞ্চম শ্রেণি থেকে একসঙ্গে পড়াশোনা করছেন তাঁরা। সেখান থেকেই সখ্য।
শুরু করেছিলেন মার্কেট থেকে জ্যাকেট কিনে বিক্রির মাধ্যমে। সেটাই দুই বন্ধুর প্রথম কোনো ব্যবসার স্বাদ পাওয়া। কিন্তু পছন্দের পণ্য পাচ্ছিলেন না। পেলেও দামের সঙ্গে মানের সামঞ্জস্য হচ্ছিল না। তখন সিদ্ধান্ত নেন, নিজেদেরই আরও বড় পরিসরে কাজ করতে হবে। লেগে পড়েন নিজেদের ব্র্যান্ড তৈরিতে। প্রতিজ্ঞা ছিল, কেবল ব্র্যান্ড হলেই হবে না, কাপড়ের মান হতে হবে সবচেয়ে ভালো।
কিন্তু ব্র্যান্ড তৈরি করা তো মুখের কথা নয়। বিশেষ করে তাঁরা যেমন প্রতিটি পণ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ চান! কাপড় ভালো হলে পোশাক ভালো হবেই। তাই প্রথমেই শুরু করেন কাপড় খোঁজা। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে পরিকল্পনা শুরু করেন। তারপর তিন বছর কাটিয়ে দেন গবেষণায়। কোথায় গেলে সবচেয়ে ভালো কাপড় পাওয়া যাবে, কোন কাপড় হবে আরামদায়ক ও স্থায়ী।
২০২৪ সাল থেকে অফিস নিয়ে কাজ করা শুরু করেন দুই বন্ধু। এ বছর ব্যয় করেন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে। এ সময়ে তাঁরা খুঁজে বের করেন টেকসই ব্যবসার কাঠামো, ম্যানুফ্যাকচারিং আর প্রোডাকশন সাপোর্ট। রংস অ্যান্ড রেবেলসের সঙ্গে বিনিয়োগকারী হিসেবে এরপর যোগ হয় ফ্যাশন পাওয়ার গ্রুপ। ২০২৫ সালের শুরুতেই এই ব্র্যান্ডে প্রথম কালেকশন আলোর মুখ দেখে।
নিজেদের এই সময়টা আলিফ হোসেন ওহির বয়ানে, ‘ব্র্যান্ড শুরু করার আগে বাজার ও পণ্য সব ভালো করে বুঝতে চেয়েছিলাম। বেশ কয়েক মাস বাজারে ঘুরে অনুধাবন করলাম, মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাক পাচ্ছে না। কিন্তু চাহিদা আছে অনেক। আর ফ্যাশন ব্র্যান্ডের গ্ল্যামারাস আর নন-গ্ল্যামারাস দুটি দিকে আছে। আমরা দুটিতেই নজর দিয়েছি। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি নন-গ্ল্যামারাস পার্টে, অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে।’
মজার বিষয় হচ্ছে, রংস অ্যান্ড রেবেলসের পেছনে যাঁরা কাজ করছেন, সবাই জেন-জি। দুই জেন-জি বন্ধুর হাতে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু। আবার এখানে বিভিন্ন দায়িত্বে যে ১৬ জন কাজ করছেন, তাঁরাও সবাই এই প্রজন্মের। তাই পোশাকে জেন-জিদের পছন্দের বিষয়গুলো তাঁরা বুঝতে পারছেন ভালো।
রংস অ্যান্ড রেবেলসের লক্ষ্য সব স্তরের তরুণদের কাছে পৌঁছে যাওয়া। সমাজে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে চান, এ ধরনের ক্রেতাদের কথা ভাবনায় রেখে ব্র্যান্ডের ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে ‘মেক আ চেঞ্জ’। ক্রেতারা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারবেন, এমন একটি ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে চায় তারা। এ বিষয়ে আলিফ বলেন, ‘আমরা কোনো এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড বানাতে চাইনি। আমি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই। রুচিসম্মত পণ্য বানাতে চাই।’
ভালো সুতা আর আরামদায়ক ফিট নিয়ে কাজ করছে ব্র্যান্ডটি। ইমরানুল হক শোভন বলেন, ‘আমরা চেয়েছি ফিট ঠিক রাখতে। এর পেছনেও আমরা লম্বা সময় কাজ করেছি। অতিরিক্ত ব্যাগি নয়, আবার ন্যারোও নয়, বরং আমাদের দেশের মানুষের উপযোগী ফিট রেখেছি প্রতিটি কালেকশনের পোশাকে।’
রংস অ্যান্ড রেবেলস তৈরি করছে মূলত প্যান্ট, শার্ট, টি-শার্ট ও ডেনিম প্যান্ট। এই তালিকায় আরও আছে ট্র্যাকস্যুট, ট্র্যাকপ্যান্ট জ্যাকেট ও শ্যাকেটস। আর সব পোশাকই লিঙ্গনিরপেক্ষ। উইন্টার কালেকশন, স্প্রিং-সামার ২০২৫, ড্রপআউট ২০২৫—এ বছর তারা এই ৩টি কালেকশন লঞ্চ করেছে। ১৭ থেকে ২৮ বছর বয়সীদের কথা মাথায় রেখে তাদের এই কালেকশনগুলো সাজানো।
তৈরি টি-শার্ট কিনে তাতে নকশা করছেন অনেকেই। কিন্তু রংস অ্যান্ড রেবেলস চায় মানসম্পন্ন পোশাক। তাই গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করছে একদম শুরু, অর্থাৎ সুতা থেকে। সুতাই হচ্ছে একটা পোশাকের ভিত্তি। তাই কী সুতা বেছে নেওয়া হচ্ছে, তাঁর ওপর নির্ভর করে কাপড়ের মান। আর মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাদের কাছে। বরং একরঙা টি-শার্ট হলেও ধরেই যেন প্রিমিয়াম মনে হয়, সেটাই তাদের চাওয়া।
কম্বড কটনে তৈরি তাদের পোশাক। দীর্ঘস্থায়ী, আরামদায়ক ও রং ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ এই তন্তুর। ডাই ও প্রিন্টের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রেখে কাজ করছে ব্র্যান্ডটি। রাবার ও ওয়াটার প্রিন্টকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তাদের নকশায়।
বিশ্বজুড়ে আশি ও নব্বইয়ের দশক-প্রাণিত কাটের পোশাকের পুনরুত্থান ঘটেছে। কোরিয়ান, জাপানি ও ইতালিয়ান নকশার প্রভাব ফ্যাশনে স্পষ্ট। রংস অ্যান্ড রেবেলের পোশাকের কাট-প্যাটার্নে সেসবের ছোঁয়া থাকে। তবে ফিটের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মানুষের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়। যেন অতিরিক্ত ঢিলা বা সরু না হয়ে যায়। নেক, শোল্ডার ও হেমলাইন ঠিক করে প্রতিটি পোশাক তৈরি করা হয়।
বৈশ্বিক ফ্যাশন ট্রেন্ড এখন খুব দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে। আলিফ ও শোভন বলেন, ‘সবার বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হতে চাই। সবার কাছে পৌঁছাতে চাই। আর ফ্যাশন ট্রেন্ডে পরিবর্তন ১০ বছর পর নয়, যদি কয়েক দিনের মধ্যেও হয়, আমরা চেষ্টা করব পোশাকের মান ধরে রাখার। আরাম ও রুচিশীল পণ্যই তৈরি করে যেতে চাই।’
ইতিমধ্যে অনলাইনে তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে ব্র্যান্ডটি। তবে খুব শিগগির আউটলেট খোলার কথা ভাবছেন এই দুই তরুণ তুর্কি।
ছবি: রংস অ্যান্ড রেবেলস