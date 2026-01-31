২০২৬ সালের ফ্যাশন ট্রেন্ড: পরিবর্তিত সমাজ, নতুন নান্দনিকতা ও টেকসই ভবিষ্যৎ
রিভিউ

২০২৬ সালের ফ্যাশন ট্রেন্ড: পরিবর্তিত সমাজ, নতুন নান্দনিকতা ও টেকসই ভবিষ্যৎ

শেখ সাইফুর রহমান

২০২৬ সালের ফ্যাশন ট্রেন্ড: পরিবর্তিত সমাজ, নতুন নান্দনিকতা ও টেকসই ভবিষ্যৎ
২০২৬ সালের ফ্যাশন মানেই কেবল ট্রেন্ড নয়, বরং পরিবর্তিত সমাজচিন্তার প্রতিফলন। স্থায়িত্ব, আবেগ, প্রযুক্তি ও স্থানীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এই বছর ফ্যাশন হয়ে উঠছে আরও মানবিক, দায়িত্বশীল এবং বহুমুখী—যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই মূল চালিকা শক্তি।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ফ্যাশন কেবল পোশাকের নকশা, ছাঁট বা কাটের সমাহার নয়; এটি একটি সময়ের সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন। ২০২৬ সালের ফ্যাশন ট্রেন্ডে সেই প্রতিফলন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। পরিবর্তনই এই সময়ের মূল চালিকা শক্তি, আর সেই পরিবর্তনের ছন্দে ধীরে ধীরে রূপ বদলাচ্ছে ফ্যাশনের ভাষা। ঝকঝকে ডিজাইন ও দামি ফ্যাব্রিকের আড়ালে এখন গুরুত্ব পাচ্ছে টেকসই ফ্যাশন, উন্নত জীবনমান এবং নতুন চিন্তাধারা—যার মধ্য দিয়ে ফ্যাশন হয়ে উঠছে সময়ের গল্প বলার এক নান্দনিক ও সচেতন মাধ্যম।

বিজ্ঞাপন

চ্যালেঞ্জই নতুন স্বাভাবিক: এ বছরের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বাস্তবতা

এ বছরের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বাস্তবতা একবারেই আলাদা
এ বছরের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বাস্তবতা একবারেই আলাদা
ছবি: এএফপি

ম্যাকিনজি ও বিজনেস অব ফ্যাশনের ‘স্টেট অব ফ্যাশন ২০২৬’ রিপোর্ট অনুযায়ী, বৈশ্বিক ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এখন আর স্থিতিশীলতার প্রত্যাশা করে না। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, শুল্কযুদ্ধ, সরবরাহ-চেইনের সংকট এবং ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে চ্যালেঞ্জই হয়ে উঠেছে নতুন স্বাভাবিক।

রিপোর্টে অংশ নেওয়া ফ্যাশন লিডারদের ৪৬ শতাংশ ২০২৬ সালকে আরও কঠিন বছর হিসেবে দেখছেন, যা আগের বছর ছিল ৩৯ শতাংশ। তবে এই কঠিন বাস্তবতাকে শিল্পের নেতারা কেবল সংকট নয়, বরং নতুন সিদ্ধান্ত ও কৌশলের সুযোগ হিসেবেই দেখছেন।

বিজ্ঞাপন

আবেগ ও মূল্যবোধের দিকে ঝুঁকছেন ক্রেতারা

আবেগ আর মূল্যেবাধ পাচ্ছে প্রাধান্য; সেটাই ফুটিয়ে তুলেছে শান্ত–মরিয়ম ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা
আবেগ আর মূল্যেবাধ পাচ্ছে প্রাধান্য; সেটাই ফুটিয়ে তুলেছে শান্ত–মরিয়ম ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা
ছবি: শান্ত–মরিয়ম ইউনিভার্সিটি
ডিক্লাটার এখন জনপ্রিয়
ডিক্লাটার এখন জনপ্রিয়
ছবি: হাল ফ্যাশন

২০২৬ সালে ক্রেতার আচরণে বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। মানুষ এখন আর কেবল বিলাসপণ্য কিনছে না; তারা খুঁজছে আবেগ, গল্প ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রতিফলন।
এই প্রবণতার ফলে দ্রুত বাড়ছে সেকেন্ডহ্যান্ড ও রিসেল ফ্যাশন মার্কেট। গবেষণা অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী অন্তত ৫০ শতাংশ ক্রেতা এখন মূল কেনাকাটার বিকল্প হিসেবে সেকেন্ডহ্যান্ড পোশাককে বেছে নিচ্ছেন। এটি শুধু জেন-জিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সব বয়সের ক্রেতাই সারকুলার ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকছেন।

এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তি: ফ্যাশনের নতুন মানচিত্র

এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তি হচ্ছে অনুঘটক
এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তি হচ্ছে অনুঘটক
ছবি: এআই

ফ্যাশনে এআই এখন আর ভবিষ্যতের বিষয় নয়; এটা বর্তমানের বাস্তবতা। ২০২৬ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির রুটিন কাজ—যেমন অনলাইন কাস্টমার সার্ভিস, কনটেন্ট তৈরি, ডিজাইন প্রিভিউ—সবকিছুকে আরও দক্ষ করে তুলছে।
ডিজিটাল শোরুমের বাইরেও এআই সাহায্য করছে ক্রেতার রুচি বিশ্লেষণ, পার্সোনালাইজড ডিজাইন তৈরি ও স্মার্ট ফ্যাশন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে। ডিজাইনার ও প্রযুক্তিবিদদের যৌথ চিন্তায় ফ্যাশনের ভাষা হয়ে উঠছে আরও সূক্ষ্ম ও ডেটা-নির্ভর।

নীরব বিলাসিতা: লাক্সারি ফ্যাশনের নতুন সংজ্ঞা

এখনকার বিশেষ ট্রেন্ড কোয়ায়েট লাকজারি
এখনকার বিশেষ ট্রেন্ড কোয়ায়েট লাকজারি
ছবি: ইন্সটাগ্রাম
মানুষ লোগো নয়, খুঁজছে অন্যকিছু
মানুষ লোগো নয়, খুঁজছে অন্যকিছু
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

দাম বৃদ্ধির কারণে অনেক ক্রেতাই চড়া দামের বিলাসী পণ্য কেনা থেকে সরে এসেছেন। তবু বিশ্লেষকদের মতে, লাক্সারি ফ্যাশন ট্রেন্ড ২০২৬-এ ব্র্যান্ডগুলো দাম বাড়ানো থামাবে না; বরং ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।
তবে বদলে যাচ্ছে বিলাসিতার সংজ্ঞা। লোগো-নির্ভর প্রদর্শনীর বদলে উঠে আসছে ‘নীরব বিলাসিতা’ (Quiet Luxury)—যেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে খাঁটি উপাদান, ক্ল্যাসিক সিলুয়েট, কারিগরি দক্ষতা ও পণ্যের পেছনের গল্প।

রেট্রো প্রভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্থান

প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্বতা লক্ষণীয়
প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্বতা লক্ষণীয়
ছবি: এআই

২০২৬ সালের ফ্যাশন ট্রেন্ড একঘেয়ে নয়। রং, সাহসী সিলুয়েট, নাটকীয় ডিজাইন ও রেট্রো-প্রভাবিত নান্দনিকতা আবার ফিরে আসছে। তবে এবার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ব্যক্তি—তার পরিচয়, পছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি।

তরুণেরা তৈরি করছে ফ্যাশনের নতুন ভাষা
তরুণেরা তৈরি করছে ফ্যাশনের নতুন ভাষা
ছবি: হাল ফ্যাশন

বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে তরুণেরা ঐতিহ্যবাহী বয়ন, নকশা ও আধুনিক ডিজাইনের সমন্বয়ে নতুন ফ্যাশন–ভাষা তৈরি করছে। তারা বৈশ্বিক ট্রেন্ডের অনুকরণ নয়, বরং নিজেদের সংস্কৃতি ও বাস্তবতার গল্প তুলে ধরছে পোশাকের মাধ্যমে।

টেকসই ফ্যাশন ও নৈতিক দায়বদ্ধতা

টেকসই ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব
টেকসই ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব
ছবি: এআই

২০২৬ সালে টেকসই ফ্যাশন আর কেবল ব্র্যান্ডিং গিমিক নয়—এটি ব্যবসার কৌশল। গবেষণা অনুযায়ী, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের ২ থেকে ৮ শতাংশের জন্য দায়ী ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, বিশেষত পলিয়েস্টার, সুতি ও চামড়াজাত পণ্য।

টেকসই ফ্যাশন এখন ব্র্যান্ডিং গিমিক নয়, ব্যবসার কৌশল
টেকসই ফ্যাশন এখন ব্র্যান্ডিং গিমিক নয়, ব্যবসার কৌশল
ছবি: হাল ফ্যাশন

অস্থির সরবরাহ-চেইন, শ্রমিকদের অধিকার এবং পরিবেশগত ক্ষতি এখন শিল্পকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক উৎপাদক দেশ হিসেবে, শ্রমিক সুরক্ষা ও টেকসই উৎপাদনে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

লোকাল থেকে গ্লোবাল: বাংলাদেশের ফ্যাশন আত্মপরিচয়

দেশিয় বিষয়কে আন্তর্জািতক করে তোলার প্রয়াশ শান্ত মরিয়ম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের
দেশিয় বিষয়কে আন্তর্জািতক করে তোলার প্রয়াশ শান্ত মরিয়ম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের
ছবি: শান্ত–মরিয়ম ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশ এখন কেবল রেডিমেড গার্মেন্টস নয়, বরং একটি সমৃদ্ধ ফ্যাশন সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। ডিজাইনার হাউস, হস্তশিল্প, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আর তরুণদের সামাজিক সচেতনতা—সব মিলিয়ে একটি গতিময় ফ্যাশন ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে।

আত্মপরিচয়ের বার্তা এখন পোশাকের নকশা ও স্টাইলিংয়ের অংশ হয়ে উঠছে
আত্মপরিচয়ের বার্তা এখন পোশাকের নকশা ও স্টাইলিংয়ের অংশ হয়ে উঠছে
ছবি: হাল ফ্যাশন

নারী স্বাধীনতা, পরিবেশ–সচেতনতা ও আত্মপরিচয়ের বার্তা এখন পোশাকের নকশা ও স্টাইলিংয়ের অংশ হয়ে উঠছে।

এশিয়ার ফ্যাশন ভাষ্য: ভারত ও চীনের নতুন আত্মবিশ্বাস

অনিতা ডোংরের স্বদেশ প্রাণিত পোশাক
অনিতা ডোংরের স্বদেশ প্রাণিত পোশাক
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

২০২৬ সালে এশীয় ফ্যাশন উচ্চকিত নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী ও গভীর। ভারতে খাদি, হ্যান্ডলুম, এমব্রয়ডারি ও ব্লক প্রিন্ট আধুনিক সিলুয়েটের সঙ্গে মিশে ফ্যাশনকে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের ভাষা দিচ্ছে।

চীনে আবার ‘গুওচাও’ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশজ নান্দনিকতা ফিরে আসছে। লোগো প্রদর্শনের বদলে সূক্ষ্মতা, ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সহাবস্থান চীনের ফ্যাশনকে নতুন পরিচয়ে হাজির করছে।

২০২৬—ফ্যাশনের পুনর্জন্মের বছর

২০২৬ সালের ফ্যাশন মানেই একটি পরিবর্তিত সমাজের প্রতিচ্ছবি। এখানে উপভোগ, মান, স্থায়িত্ব ও লোকাল-গ্লোবাল সমন্বয় একসঙ্গে একটি নতুন ক্যানভাস তৈরি করছে। ফ্যাশন এখন কেবল দৃশ্যমান নয়—এটি অনুভবের, দায়িত্বের ও আশার ভাষা।

প্রকাশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ০৩
বিজ্ঞাপন