টেকসই ফ্যাশনের ছোঁয়ায় আর্কা ফ্যাশন উইকের শেষ দিন

ওয়েস্টার্ন ওয়্যার নিয়ে কালেকশন সাজিয়েছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড নাসরা। ক্রপ–হল্টারনেক–স্ট্র্যাপলেস টপ, মিনি ও স্লিট স্কার্ট, সি থ্রু শার্ট, কোরসেট ও শাড়ি স্টাইলের ফিউশন গাউন, ব্লেজার, স্যুটগুলোয় দেখা গেছে আধুনিক ও ট্রেন্ডি আমেজ। প্রতিটি পোশাকেই প্রাধান্য পেয়েছে ক্রোকোডাইল অনুপ্রাণিত টেক্সচার ও ডার্ক কালার প্যালেট।
টেকসই ফ্যাশন ব্র্যান্ড ডেনিম সেমিনের কালেকশন রানওয়েতে নজর কাড়ে। ব্র্যান্ডটি পরিবেশবান্ধব নকশা ও স্টাইলের সমন্বয়ে তৈরি পোশাকে আধুনিক ফ্যাশন ও সাসটেইনেবিলিটির মেলবন্ধন ফুটিয়ে তোলে। পুরোনো না হওয়া এই ক্ল্যাসিক ফ্যাশনকে স্টাইল স্টেটমেন্টে এনেছে ব্র্যান্ডটি। এদিনের রানওয়েতে উপস্থাপন করেছে জিরো ওয়েস্ট থিম।
কালেকশনটি তৈরি হয়েছে এমনভাবে, যাতে কোনো কাপড় অপচয় না হয়—বাতিল ফেব্রিক, ছোট টুকরা বা অব্যবহৃত অংশ সবই পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে আউটফিট তৈরিতে।
আর্কা ফ্যাশন উইকের মাধ্যমেই শুভ সূচনা হলো তরুণ ডিজাইনার ফারদিন বায়োজির ব্র্যান্ড ‘সুথ’–এর। এই কালেকশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে আধুনিক ও রেডি–টু–ওয়্যার ফ্যাশনকে। টপ, স্কার্ট, শাড়ি, ক্রপ শার্ট, লুজ বটমওয়্যার, কাফতান, শ্রাগ, সিঙ্গেল ও লং ড্রেস সবই আছে সুথ–এ । কালেকশনে দেখা মোটিফগুলো ডিজাইনারের সিগনেচার মোটিফ, আর প্রিন্টেড ফেব্রিকের প্রতিটি অংশে ফুটে উঠেছে তার নিজস্ব সৃজনশীলতা।
কালার প্যালেটে বেছে নেওয়া হয়েছে হালকা সবুজ ও গোলাপি রং, যা চোখকে প্রশান্তি দেয়—এটাই এই কালেকশনের অন্যতম দিক। আর্কার রানওয়েতে ডিজাইনার চেষ্টা করেছেন রিসোর্ট ওয়্যারের ফিল ফুটিয়ে তোলার, সঙ্গে রেখেছেন রেডি–টু–ওয়্যারের ব্যবহারিকতা।
শেষ দিনের আর্কা ফ্যাশন উইকের রানওয়েতে অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফ্যাশন ও জুয়েলারি ব্র্যান্ড ক্যানভাস–এর কালেকশন। ডিজাইনার তন্বী কবিরের পোশাকের সঙ্গে তাঁরই ডিজাইন করা জুয়েলারিতে র্যাম্প মাতান মডেলরা। চোখধাঁধানো বডি জুয়েলারি থেকে শুরু করে পোশাকে অর্নামেন্টেশনের খুঁটিনাটি—সবই ছিল অসাধারণ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নানা ধরনের জুয়েলারি ডিজাইন করেছেন তন্বী কবির, যা তাঁর সৃজনশীলতার পূর্ণ প্রকাশ। এসব নান্দনিকতা ও অভিনবত্বই র্যাম্পে ফুটিয়ে তুলেছে কালেকশনের আভিজাত্য।
এরপর ফ্যাশন ব্র্যান্ড জুহরাহ র্যাম্পে উপস্থাপন করে তাদের মডেস্ট কালেকশন। প্রতিটি পোশাকে ফুটেছে সৌন্দর্য এবং আধুনিক টাচের এক অনন্য সমন্বয়। কালো, লাল, নেভি ব্লু, সাদা ও কফি ব্রাউনের মতো রংগুলো প্রাধান্য পেয়েছে এই মনোক্রোম কালেকশনে।
এরপর রানওয়েতে উপস্থিত হয় সাজেদা ফাউন্ডেশনের প্রকল্প ‘স্বত্বা’। ডিজাইনার ফাইজা আহমেদ এই কালেকশন ডিজাইন করেছেন। স্বত্বার পোশাকের যাত্রা শুরু হয়েছে ভূমি বা মাটি থেকে। রাঙামাটির উঁচু ভূমি থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে স্থানীয় কোমর তাঁত, যা তাদের স্বতন্ত্র পাহাড়ি মোটিফে বোনা। নিচু সমভূমি থেকে এসেছে পঞ্চগড় ও নারায়ণগঞ্জের হ্যান্ডলুম। একই মানচিত্র ও মাটি, তবু রং ও টেক্সচারের ভিন্ন ভাষায় এই ফেব্রিকগুলো কথা বলে।
কালেকশনে ব্যবহৃত লাল, নীল, কমলা, হলুদ, সবুজ ও গোলাপির মতো উজ্জ্বল রঙের প্যালেট প্রতিটি পোশাকে প্রাণ ফেলেছে। র্যাম্পে প্রদর্শিত হয়েছে শ্রাগ, কাফতান, টপ, শাড়ির মতো পোশাক, যা একই সঙ্গে ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও ফিউশন টাচ ফুটিয়ে তুলেছে।
৩০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রাকৃতিক রং নিয়ে কাজ করছে দেশীয় টেকসই ফ্যাশন ব্র্যান্ড অরণ্য। আর্কা ফ্যাশন উইকের এবারের আসরের শেষ দিনে তাদের রানওয়ের মাধ্যমে শেষ হয় আয়োজন। র্যাম্পে প্রদর্শিত হয়েছে হুডি, বটমওয়্যার, স্কার্ট ও টপ, যেখানে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক রঙের খেলা।