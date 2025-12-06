আর্কা ফ্যাশন উইক: উপভোগ্য ছিল প্রথম দিনের ফ্যাশন রানওয়ে
রিভিউ

আর্কা ফ্যাশন উইক: উপভোগ্য ছিল প্রথম দিনের ফ্যাশন রানওয়ে

ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও

তরুণ ডিজাইনারদের সৃজনশীল সংগ্রহ আর দৃষ্টিনন্দন রানওয়ে উপস্থাপনায় আর্কা ফ্যাশন উইকের চতুর্থ আসরের প্রথম দিনটি হয়ে ওঠে ফ্যাশনপ্রেমীদের উৎসব।

এ মুহূর্তে ফ্যাশনপ্রেমীদের সবচেয়ে প্রাণবন্ত মিলনস্থল নিঃসন্দেহে আলোকি কনভেনশন সেন্টার। ৫ ডিসেম্বর থেকে এখানে পর্দা উঠেছে বহুল প্রতীক্ষিত আর্কা ফ্যাশন উইকের চতুর্থ আয়োজনের, আর প্রথম দিন থেকেই ফ্যাশনিস্তা দর্শনার্থীদের সমাগমে মুখর ছিল আর্কার পরিবেশ। এই ফ্যাশন উইকের অন্যতম আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ফ্যাশন শো। শীর্ষ ডিজাইনার ও ব্র্যান্ডের কালেকশন নিয়ে প্রথম দিনের রানওয়ে শো ছিল সৃজনশীল ও নান্দনিকতার এক দুর্দান্ত প্রদর্শনী। আর দর্শকদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সে জন্য বসার ব্যবস্থাপনাও সাজানো হয়েছে এমনভাবে, যাতে সবাই স্বচ্ছন্দে পুরো শো উপভোগ করতে পারেন।

প্রথম দিনের থিম ছিল ‘মডার্ন’, যেখানে আধুনিকতা ও সমসাময়িক স্টাইলের নিখুঁত সমন্বয় ফুটে উঠেছে। দিনের প্রথম স্লটে রানওয়েতে অংশ নেয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সিজ এবং স্লাইউইন। তাদের পর একে একে মঞ্চে আসে রানাউ, গ্রীষ্ম, রয়েল বাংলা কতুর এবং পৌষ। সন্ধ্যার সমাপনী শো ছিল দানিয়া এবং কাঁঠালের মনোমুগ্ধকর কালেকশন দিয়ে। প্রত্যেক ব্র্যান্ডের পোশাকে ঐতিহ্য, টেকসই ফ্যাশন এবং আধুনিক ডিজাইনের মেলবন্ধন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যা প্রথম দিনের শোকে করেছে বৈচিত্র্যময় ও স্মরণীয়।

সিজের কালেকশনের মাধ্যমে পর্দা ওঠে আর্কার চতুর্থ আসরের রানওয়ের
সিজের কালেকশনের মাধ্যমে পর্দা ওঠে আর্কার চতুর্থ আসরের রানওয়ের। তাদের প্রতিটি আউটফিটে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ঐতিহ্যবাহী কাঁথা সেলাইয়ের কারুকাজে। কালেকশনটি মিশ্রভাবে সাজানো ছিল।  মডেলরা র‌্যাম্প মাতান নানা ধরনের আউটফিটে।

সিজের আউটফিটে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ঐতিহ্যবাহী কাঁথা সেলাইয়ের কারুকাজে
যেমন প্যাচওয়ার্কের রঙিন লেহেঙ্গায় নিখুঁত ফ্লোরাল কাঁথা স্টিচ, শর্ট ড্রেস ও লেয়ারিং ক্রপ জ্যাকেট, কোরসেটের সঙ্গে মর্ডান ড্রেপিংয়ের শাড়ি,  ক্রপড শার্ট ও বটম, স্লিভলেস ও স্ট্র্যাপলেস গাউন, কেপ ও অফ শোল্ডার বলগাউন, ওয়ান শোল্ডার মিনি ড্রেস, প্যাচওয়ার্ক করা মিনি স্কার্ট-টপ-ক্রপড জ্যাকেট ও কোটি। এসব পোশাকের মূল আকর্ষণ ছিল নিখুঁত কাঁথা স্টিচ আর পোশাকের বাহারি রং।

স্লাইউইনের কালেকশনটি ছিল চোখ ধাঁধানো আর ইউনিক
স্লাইউইনের কালেকশনটি ছিল চোখ ধাঁধানো আর ইউনিক। ভিডিও গেমস আর হাইফ্যাশনকে এক করে ডিজাইন করা হয়েছে পরিধানযোগ্য বর্ম, স্কাল্পচারাল বা ভাস্কর্যের মতো পোশাক।

ভিডিও গেমস আর হাইফ্যাশনকে এক করে ডিজাইন করা হয়েছে
বর্মের ডিটেইলে তৈরি নিখুঁত গথ ফিট, স্ট্রিটওয়্যারের সঙ্গে বর্মের সাহসী ফিউশন। বিরতির পর দ্বিতীয় স্লটের প্রথমে র‌্যাম্প মাতায় রানোউ এবং গ্রীষ্ম।

রানোউয়ের শোয়ের আকর্ষণ ছিল মূলত গাউন
রানোউয়ের শোয়ের আকর্ষণ ছিল মূলত গাউন। মোনোক্রম প্যালেটে সাজানো প্রতিটি আউটফিট। তবে একটা থেকে অন্যটা একদম ভিন্ন। কেপসহ স্ট্র্যাপলেস গাউন, ফ্লেয়ারড কোরসেট গাউন আর প্লিটের ব্যবহার, অ্যাসেমেট্রিক কাটের গাউন, হল্টারনেক স্টাইলের মারমেইড গাউন, ওয়ান শোল্ডার ফ্লোর টাচড গাউন, প্লিটেড স্লিট গাউন, ভেলভেটের স্লিভলেস-হাইনেক গাউন, শিয়ার ফেব্রিকের গাউন, ব্যাকলেস-মারমেইড কাট গাউন, হুডেড গাউনে হাঁটেন মডেলরা।

মোনোক্রম প্যালেটে সাজানো প্রতিটি আউটফিট
প্রতিটি গাউনেই স্পষ্ট ছিল কাট নিয়ে নিরীক্ষার প্রয়াস। সমসাময়িক ডিজাইনের এই আউটফিটগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়।

এরপর ছিল তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার সৌহার্দ্য–এর ব্র্যান্ড গ্রীষ্ম
এরপর ছিল তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার সৌহার্দ্য–এর ব্র্যান্ড গ্রীষ্ম। তাঁর কালেকশনটি ছিল মূলত সাস্টেইনেবল বা টেকসই ফ্যাশনকে কেন্দ্র করে। সাদা, কালো, অলিভ ও ন্যুড এই চারটি শেড নিয়ে কাজ করেছে এই ব্র্যান্ড। আউটফিটে গুরুত্ব পেয়েছে গাউন ও ব্লেজার, শার্ট -বটমওয়ার, লং গাউন, স্যুট, মিনি ড্রেস।

কালেকশনটি ছিল মূলত সাস্টেইনেবল বা টেকসই ফ্যাশনকে কেন্দ্র করে
সব  কটি পোশাকই মোনোক্রম থিমের আর অনেকটাই ফিউশন ধাঁচের। প্লিট, গ্যাদার্ড প্যাটার্ন, ফ্রিল, অ্যাসেমেট্রিক কাট, নিরীক্ষাধর্মী নেকলাইন ও স্লিভ ডিজাইন এই কালেকশনের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক।

মেয়েদের ওয়েস্টার্ন আউটফিটে সাজানো এই কালেকশন হয় পৌষ–এর কালেকশন
বিরতির পর শুরু হয় ৩ নম্বর স্লট। এতে প্রথমেই  অংশ নেয় পৌষ। মেয়েদের ওয়েস্টার্ন আউটফিটে সাজানো এই কালেকশন। মোনোক্রম প্ল্যালেটে স্থান পায় বাদামি, কালো, সাদার মতো রং।

মোনোক্রম প্ল্যালেটে স্থান পায় বাদামি, কালো, সাদার মতো রং
ব্লেজার থেকে শুরু করে লেদারের গাউন, গ্যাদার্ড গাউন, কেপ স্টাইলের স্যুট, ফার জ্যাকেট ছিল সংগ্রহে।

এরপর ছিল রয়্যাল বেঙ্গল কতুরের শো
এরপর ছিল রয়্যাল বেঙ্গল কতুরের শো। এই ব্র্যান্ড মূলত কাজ করে স্লো ফ্যাশন নিয়ে। ছেলেদের ট্রেন্ডি কাটের ব্লেজার, স্যুট, ক্রপড জ্যাকেট, নিটেড সোয়েটার ছাড়াও মেয়েদের কালেকশনে দেখা গেছে, নানা কাটের ক্রপড ও ওভারসাইজড ব্লেজার, পাফার জ্যাকেট।

রানওয়েতে বিশেষভাবে চোখে পড়েছে পোশাকের জমিনে চোখধাঁধানো অর্নামেন্টেশন
রানওয়েতে বিশেষভাবে চোখে পড়েছে পোশাকের জমিনে চোখধাঁধানো অর্নামেন্টেশন। নানা রকম পাথর, সিকুইন আর সেফটিপিন ব্যবহার করা হয়েছে সজ্জায়।

স্ট্রিট কালচার আর হাইফ্যাশন নিয়ে কাজ করে দানিয়া
সন্ধ্যার শেষ স্লটে দানিয়া ও কাঁঠালের অসাধারণ উপস্থাপনা উপভোগ করেছে দর্শকেরা। স্ট্রিট কালচার আর হাইফ্যাশন নিয়ে কাজ করে দানিয়া। এবার তাদের রানওয়ে থিম ছিল, ‘হাইস্কুল’ র‌্যাম্প মাতানো মডেলরা এই থিমকে কেন্দ্র করে আউটফিট পরেন।

এবার তাদের রানওয়ে থিম ছিল, ‘হাইস্কুল’
রানওয়ে সাজানো হয় টেবিল-চেয়ার দিয়ে, ফুটিয়ে তোলা হয় ক্লাসরুমের আবহ। এরপর কালেকশন থেকে স্টাইলিশ সব জ্যাকেটে পরে হাঁটেন মডেলরা।

কাঁঠালের উপস্থাপনায় ছিল কিছুটা নাটকীয় আমেজ
আর্কা ফ্যাশন উইকের প্রথম দিনের শেষ শো ছিল জেন-জিদের পছন্দের ব্র্যান্ড কাঁঠালের। তাদের শোর উপস্থাপনায় ছিল কিছুটা নাটকীয় আমেজ। এই নাটকীয়তা ইতিবাচক। দেখা গেছে, মোবাইল আর ক্যামেরা হাতে কাঁঠালের আউটফিটে পোজ দিচ্ছেন মডেলরা।  কখনো দর্শকদের সঙ্গে বসে ছবি তুলছেন তারপর তারা আবার উঠে হেঁটে যাচ্ছেন।

মোবাইল আর ক্যামেরা হাতে কাঁঠালের আউটফিটে পোজ দিচ্ছেন মডেলরা
এই শো বেশ উপভোগ করেছেন দর্শক। শিয়ার টপ, মিনি স্কার্ট, জ্যাকেট, বডিকন ফিট ক্রপড টপ, সেফটিপিনে অলংকৃত অ্যাসিমেট্রিক ট্যাংক টপ, ক্রপড হুডি, পাফার জ্যাকেট ও  টি-শার্ট, ডেনিম জ্যাকেট ও প্যান্ট পরে এদিন হাঁটেন মডেলরা।

সব মিলিয়ে প্রথম দিনের রানওয়ে ছিল সৃজনশীলতার উপস্থাপনায় উপভোগ্য। পুরো আয়োজনের প্রতিটি কোণজুড়ে আছে তরুণদের সৃজনশীলতা আর আধুনিকতার অনন্য মেলবন্ধন—যেখানে প্রতিদিনই অপেক্ষা করছে নতুন রং, নতুন গল্প। তাই একবার ঢুঁ মেরে মেরে যেতেই পারেন।

ছবি: হাল ফ্যাশন

প্রকাশ: ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪৭
