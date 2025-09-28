১০ কেজি সোনায় তৈরি ‘দুবাই ড্রেস’: বিলাসিতা, ঐতিহ্য আর বিশ্বরেকর্ডের অনন্য মেলবন্ধন

শারজাহ ওয়াচ অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপো সব সময়ই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আলোচিত আয়োজন। কিন্তু এবারের ৫৬তম আসরে নজর কেড়েছে এক বিশেষ সৃষ্টি—১০ কেজি খাঁটি সোনায় তৈরি এক পোশাক, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘দুবাই ড্রেস’। প্রদর্শনী শুরুর দিন থেকেই ফ্যাশন ও অলংকারপ্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই পোশাক।
সৌদি আরব–ভিত্তিক আল রোমাইজান গোল্ড অ্যান্ড জুয়েলারি কোম্পানি বিশ্বের সবচেয়ে ভারী সোনার পোশাকটি তৈরি করে রেকর্ড গড়েছে। ‘দুবাই ড্রেস’-এর ওজন ১০.০৮১২ কেজি, যা তৈরি করা হয়েছে ২১ ক্যারেট খাঁটি সোনায়। এর বাজার মূল্য ধরা হয়েছে প্রায় ৪.৬ মিলিয়ন দিরহাম—বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫ কোটি টাকার বেশি। এই রেকর্ড শুধু পোশাকশিল্পেই নয়, বিলাসদ্রব্য জগতেও এক অনন্য মাইলফলক।
ড্রেসটি কেবল একটি পোশাক নয়, বরং শিল্প ও ঐতিহ্যের এক অনন্য উপস্থাপনা। এতে চারটি প্রধান অংশ রয়েছে:
মুকুট: ৩৯৮ গ্রাম ওজনের, সূক্ষ্ম কারুকাজে সাজানো।
নেকলেস: সবচেয়ে ভারী অংশ, ওজন ৮,৮১০.৬০ গ্রাম।
কানের দুল: ১৩৪.১ গ্রাম, হালকা কিন্তু দৃষ্টিনন্দন।
হেয়ার পিস: ৭৩৮.৫ গ্রাম, আরব ঐতিহ্যের প্রতীকী মোটিফে সজ্জিত।
প্রতিটি অংশেই রঙিন পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ফুলেল ও জ্যামিতিক নকশায় ফুটে উঠেছে আরব আমিরাতের স্থাপত্য, মরুভূমির সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ ইতিহাস।
ডিজাইনাররা জানিয়েছেন, তাঁদের অনুপ্রেরণা এসেছে প্রাচীন আমিরাতের সভ্যতা থেকে। স্থানীয় লোকজনের কাছে সোনা কেবল ধনসম্পদ নয়, বরং মর্যাদা, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। সেই দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে ‘দুবাই ড্রেস’-এ।
আল রোমাইজান গোল্ডের আঞ্চলিক ডেপুটি ম্যানেজার মোহসেন আল ধাইবানি গালফ নিউজকে বলেন, ‘আমরা এই পোশাকের মাধ্যমে আরব আমিরাতকে শুধু সোনার দেশ হিসেবেই নয়, বরং বৈশ্বিক নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবেও উপস্থাপন করতে চাই। এটা আমাদের সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।’
‘দুবাই ড্রেস’ শুধু অলংকার বা পোশাক নয়; এটা একধরনের বার্তা। বিশ্বকে জানানো হচ্ছে যে দুবাই বিলাসিতা, কারুশিল্প ও ফ্যাশনের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র। এখানকার কারিগরেরা যে নিপুণতা ও সৃজনশীলতা দেখিয়েছেন, তা শুধু স্থানীয় নয়, বৈশ্বিক ফ্যাশন জগতেও নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
শারজাহ এক্সপোতে এবার শুধু সোনার পোশাকই নয়, নজর কেড়েছে সোনার সাইকেলও, যার মূল্য প্রায় ১.৫ মিলিয়ন দিরহাম। এ ছাড়া ইতালি, ভারত, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন পাঁচ শতাধিক প্রদর্শক। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এক হাজার আট শতাধিক ডিজাইনার, প্রস্তুতকারক ও গহনাশিল্পের পেশাজীবী।
এই পোশাক এখন শুধু একটি প্রদর্শনীর সামগ্রী নয়, বরং আরব আমিরাতের পরিচিতি তুলে ধরার একে একটি কূটনৈতিক হাতিয়ারও বলা যায়। ফ্যাশন জগতের আলোচনায় যে নতুন দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে সেটা হলো ঐতিহ্য, বিলাসিতা ও শিল্পে মেলবন্ধন সৃষ্টির বিষয়।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম