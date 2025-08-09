প্রোটিন, প্রযুক্তি ও পোশাক: টেকসই ফ্যাশনে স্পাইবারের বিপ্লব

বর্তমান বিশ্বে যখন পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই করার প্রয়োজনীয়তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে, তখন জাপানি বায়োটেক প্রতিষ্ঠান স্পাইবার উদ্ভাবন করে চলেছে ভবিষ্যতের টেক্সটাইল। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয় এক অভিনব গবেষণা দিয়ে—কীভাবে ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে মাকড়সার জালজাতীয় প্রোটিন ফাইবার তৈরি করা যায়। বহু বছরের পরিশ্রমে ২০১৫ সালে তারা তৈরি করে ব্রুড প্রোটিন নামের বায়োবেজড, বায়োডিগ্রেডেবল ফাইবার, যা বর্তমানে শিল্পপর্যায়ে উৎপাদিত প্রথম এবং একমাত্র আইএসও-সার্টিফায়েড ম্যান মেড প্রোটিন ফাইবার।
স্পাইবার উদ্ভাবিত ফাইবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় শর্করা (বিশেষত আখের চিনি)। এই চিনি গাজনের মাধ্যমে মাইক্রোঅর্গানিজমের সাহায্যে রূপ নেয় নির্দিষ্ট ডিএনএ-প্রোগ্রামড একধরনের প্রোটিনে। এই প্রোটিন পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত হয় টেক্সটাইল ফাইবার বা তন্তুতে। এই তন্তু দেখতে অনেকটা রেশমের মতো চকচকে। তবে এই তন্তু আবার দুর্গন্ধ ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এই তন্তু একাধারে জীব বিয়োজ্য এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য।
২০১৯ সালে গোল্ডউইন ও দ্য নর্থ ফেস-এর সঙ্গে স্পাইবারের যৌথ উদ্যোগে বাজারে আসে মুন পার্কা—যা ছিল ব্রুড প্রোটিন ফাইবারের প্রথম পণ্য। এর পরপরই একাধিক বিলাসবহুল ব্র্যান্ড যেমন রন হারমান, উলরিচ, সাকাই, প্যানগায়া ও ইউনাইটেড অ্যারো তাদের কালেকশনে অন্তর্ভুক্ত করে স্পাইবারের কাপড়।
তবে স্পাইবারের গল্প এখানেই থেমে থাকেনি। ২০১৯ সালেই জাপানি কতুরিয়ার ইউমা নাকাজাতো স্পাইবারের কাপড় ব্যবহার করে বায়োস্মকিং নামে তৈরি করেন ব্যতিক্রমধর্মী ফ্যাশন টেকনিক। এই প্রযুক্তিতে ফাইবারের স্বাভাবিক সংকোচন ক্ষমতাকে ডিজিটালি নিয়ন্ত্রণ করে তৈরি হয় ত্রিমাত্রিক টেক্সচার, যা প্রতিটি গার্মেন্টকে দেয় এক অনন্য, ভাস্কর্যসুলভ সৌন্দর্য।
গত মাসে স্পাইবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়; কারণ, প্যারিস কতুর উইকে বিখ্যাত ডাচ ফ্যাশন ডিজাইনার আইরিস ভ্যান হারপেন তাঁর সংগ্রহের ব্রাইডাল লুকে এই কাপড় ব্যবহার করেন। এই কোলাবোরেশন শুধু প্রযুক্তি বা ফ্যাশনের ছিল না, বরং এটা ছিল শিল্প, প্রকৃতি ও টেকসই ভবিষ্যতের এক অনন্য মেলবন্ধন।
স্পাইবারের ইউরোপিয়ান মার্কেটিং ম্যানেজার আয়ানা নাকাজিমা মনে করেন, ‘এই কোলাবোরেশন, কোনো সন্দেহ নেই, এক কাব্যিক অভিজ্ঞতা। এখানে ক্রটিহীন প্রযুক্তি এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। এই কাপড়ে তৈরি পোশাক কেবল আবরণ নয় বরং ভবিষ্যৎকামী দৃষ্টিভঙ্গিও।’
স্পাইবারের সবচেয়ে বড় শিক্ষা—নতুন কোনো উপাদানকে বাজারে আনার জন্য কেবল গবেষণা নয়, প্রয়োজন বিশাল ধৈর্য, বিনিয়োগ এবং প্রোডাকশন সিস্টেমে মৌলিক পরিবর্তন। মান বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে সুগম করতে স্পাইবার নিজস্বভাবে প্রোটিন উৎপাদন থেকে শুরু করে ফাইবার প্রসেসিং পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।
বর্তমানে তারা কাজ করছে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে; যাতে খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে খাদ্য নয় এমন কাঁচামাল ব্যবহারে তন্তু উৎপাদন করে সম্পদের ব্যবহারকে আরও টেকসই করা।
এখন পর্যন্ত ৪৫টির বেশি ব্র্যান্ড এবং ৮০টির বেশি কারখানা ও মিল স্পাইবারের সঙ্গে কাজ করেছে। ১৯০টিরও বেশি প্রোডাক্ট ইতিমধ্যে বাজারে এসেছে। তাদের লক্ষ্য হলো সার্কুলার ইকোনমির ধারণার বাস্তবায়ন; তাহলে ব্যবহৃত তন্তুর পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রিমিয়ার ভিশন প্যারিস ও বায়োফ্যাব্রিকেট লন্ডন–এ অংশ নিতে যাচ্ছে স্পাইবার। এই দুই আসরে তাদের যোগাযোগ ঘটবে সারা বিশ্বের কাপড় উদ্ভাবকদের সঙ্গে। এমনকি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অন্বেষণও সম্ভবপর হবে।
স্পাইবার প্রমাণ করেছে যে বিজ্ঞান, সৃজনশীলতা ও টেকসই বিষয়ের সমন্বয়ই ভবিষ্যতের ফ্যাশনের ভিত্তি। একসময়ের গবেষণাগার এখন হয়ে উঠেছে বিশ্ব ফ্যাশনের একটি কেন্দ্রীয় অংশ। আর এই অভিযাত্রায় স্পষ্ট, ‘সার্বিক মঙ্গলের জন্য সত্যিকারের চালিকা শক্তি’ হয়ে উঠছে বায়োটেকনোলজি।
তথ্যসূত্র ও ছবি: স্পাইবার