সবুজের বহুরূপ: আসছে বসন্ত-গ্রীষ্মের ফ্যাশনে নতুন রঙের ভাষা

ফ্যাশনে রঙের ভূমিকা কেবল সৌন্দর্য বাড়ানো নয়; এটি সময়ের মনোভাব, জীবনযাপনের পরিবর্তন ও মানুষের রুচিরও প্রতিফলন। সেই বিবেচনায় ২০২৭ সালের বসন্ত-গ্রীষ্মের (স্প্রিংসামার ২০২৭) ফ্যাশনে সবুজের বিস্তৃত উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিউইয়র্ক, লন্ডন, মিলান ও প্যারিসের রানওয়েতে একটিমাত্র সবুজ নয়, বরং নানা শেডের সম্মিলন দেখা যাচ্ছে। ফ্যাশনইউনাইটেডের বিশ্লেষণে এই প্রবণতাকে মৌসুমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কালার স্টোরি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।
শ্যানেলের সংগ্রহে পেস্তা-সবুজের সঙ্গে মুক্তার মতো কোমল গোলাপির মেলবন্ধন চোখে পড়ে। প্রাদায় সেজ-সবুজ ও পান্না-সবুজের সঙ্গে ধূসর রঙের সমন্বয় তৈরি করেছে পরিমিত অথচ আধুনিক আবহ। অন্যদিকে, লোয়ির সংগ্রহে উজ্জ্বল সবুজের সঙ্গে ক্রিম ও সাদার ব্যবহার পোশাকে এনেছে দৃশ্যমান বৈপরীত্য।
এই বৈচিত্র্যই স্প্রিংসামার ২০২৭-এর সবুজকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কোথাও এটি কোমল ও প্রশান্ত, কোথাও উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত, আবার কোথাও গভীর ও আভিজাত্যপূর্ণ। একই রঙের বিভিন্ন শেডকে পাশাপাশি ব্যবহার করে পোশাকে স্তর, গভীরতা ও বৈপরীত্য তৈরির সুযোগও বাড়ছে।
হারপার’স বাজারের বসন্ত ২০২৭ ট্রেন্ড বিশ্লেষণেও মিন্ট-সবুজের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, এসেন্সের বিশ্লেষণে অলিভ-সবুজকে এমন একটি রং হিসেবে দেখা হয়েছে, যা নিরপেক্ষ রঙের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সবুজ শুধু বিশেষ উপলক্ষের পোশাকেই সীমাবদ্ধ থাকছে না; দৈনন্দিন পোশাকেও এটি জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে।
দীর্ঘদিন ধরে বেইজ, সাদা, কালো ও ধূসর রঙের সংযত ব্যবহারকে ঘিরে যে ‘কোয়ায়েট লাক্সারি’ বা নীরব আভিজাত্যের প্রবণতা তৈরি হয়েছিল, তার পাশাপাশি এখন আরও প্রাণবন্ত রঙের উপস্থিতি বাড়ছে। ফ্যাশনইউনাইটেডের মতে, স্প্রিংসামার ২০২৭-এ সবুজের বিভিন্ন শেড অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রঙের মতো কাজ করছে। ফলে রংটি যেমন আলাদা করে নজর কাড়তে পারে, তেমনি অন্য রঙের সঙ্গেও সহজে মানিয়ে যায়।
এই প্রবণতা অনুসরণ করতে পোশাকের পুরোটা সবুজ করার প্রয়োজন নেই। মিন্ট-সবুজ শার্টের সঙ্গে সাদা ট্রাউজার, অলিভ-সবুজ জ্যাকেটের সঙ্গে ক্রিম রঙের পোশাক কিংবা পান্না-সবুজ স্কার্টের সঙ্গে ধূসর টপ—এমন সমন্বয়েও তৈরি হতে পারে আধুনিক লুক। গয়না, ব্যাগ, জুতা কিংবা স্কার্ফেও সবুজের ব্যবহার পোশাকে আনতে পারে নতুন মাত্রা।
বাংলাদেশের সঙ্গে সবুজের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গভীর। প্রকৃতি, বর্ষা, ধানখেত, গাছপালা ও ঋতুভিত্তিক দৃশ্যপট আমাদের রঙের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। দেশীয় পোশাকেও সবুজের উপস্থিতি নতুন নয়। তাঁতের শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি ও সমসাময়িক ফিউশন পোশাকে বিভিন্ন ধরনের সবুজ দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
স্প্রিংসামার ২০২৭–এর এই প্রবণতা বাংলাদেশের ডিজাইনার ও ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর জন্য নতুনভাবে রং নিয়ে কাজ করার সুযোগ তৈরি করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী বুনন ও মোটিফের সঙ্গে সেজ-সবুজ, পেস্তা-সবুজ কিংবা গভীর পান্না-সবুজের সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে। আবার মিন্ট ও হালকা সবুজের সঙ্গে সাদা, অফ হোয়াইট বা কোমল গোলাপির ব্যবহার তরুণ ক্রেতাদের জন্য তৈরি করতে পারে সমসাময়িক পোশাকের নতুন সম্ভাবনা।
দেশীয় তাঁত ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে রঙের এই বৈচিত্র্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে কোন শেড বাজারে বেশি জনপ্রিয় হবে, তা নির্ভর করবে কাপড়ের ধরন, রঙের স্থায়িত্ব, উৎপাদন ব্যয়, ক্রেতার পছন্দ ও পোশাকের ব্যবহারিক সুবিধার ওপর। আন্তর্জাতিক ট্রেন্ডকে স্থানীয় বাজারে প্রয়োগ করতে হলে এসব বিষয়ও বিবেচনায় রাখা জরুরি।
সবুজের এই বহুরূপী উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়—ফ্যাশনে ট্রেন্ড মানেই একটিমাত্র রং বা নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক অনুসরণ করা নয়। বরং একই রঙের বিভিন্ন শেড, উপকরণ, কাট ও স্টাইলিংয়ের মাধ্যমে তৈরি করা যায় নিজস্ব নান্দনিকতা।
বাংলাদেশের ফ্যাশন অঙ্গনের জন্যও এই প্রবণতার তাৎপর্য রয়েছে। আন্তর্জাতিক রানওয়ের রঙের ভাষাকে সরাসরি অনুকরণ না করে দেশীয় বয়ন, আবহাওয়া, সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করাই হতে পারে সৃজনশীলতার জায়গা।
স্প্রিংসামার ২০২৭-এর সবুজ তাই কেবল মৌসুমি ট্রেন্ড নয়; এটি রঙের বৈচিত্র্যকে নতুনভাবে দেখার একটি সুযোগ। পেস্তার কোমলতা, মিন্টের সতেজতা, অলিভের মাটির কাছাকাছি আবহ কিংবা পান্নার আভিজাত্য—সব মিলিয়ে সবুজ এবার নিজের বহুমাত্রিক পরিচয়েই ফ্যাশনের মঞ্চে উপস্থিত।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম