ক্লাসরুম থেকে রানওয়ে: বিইউএফটির শিক্ষার্থীদের পোশাক নিয়ে ফ্যাশন শো

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের আয়োজনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো অনন্য এক ফ্যাশন প্রদর্শনী, ‘টু থ্রি ওয়ান কালেকটিভস’। ক্লাসরুম থেকে রানওয়ে—এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেছেন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের ২৩১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা, যা ছিল তাঁদের শেখা ও সৃজনশীলতার বাস্তব প্রয়োগের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।
ফ্যাশন শোতে উপস্থাপিত হয় ৬৪টির বেশি আউটফিট, যেখানে অংশ নেন ৩৭ জন মডেল এবং ৩৪ জন ডিজাইনার। প্রতিটি পোশাকই শিক্ষার্থীদের নিজস্ব নকশা, কারিগরি দক্ষতা ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই বৈচিত্র্যময় কালেকশন শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ট্রেন্ড, কারিগরি পারদর্শিতা এবং সৃজনশীল চিন্তার গভীরতাকে প্রতিফলিত করে।
এই ফ্যাশন শোতে প্রদর্শিত পোশাকগুলো তৈরি করা হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক কোর্সের শেখার ফলাফল হিসেবে। ‘ড্র্যাপিং ২’, পরিচালনা করেছেন বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক সুম্মিয়া সুলতানা। অন্যদিকে ‘অ্যাডভান্স মেনজওয়্যার প্যাটার্ন’ পরিচালনা করেছেন সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান আরিফুল ইসলাম।
রানওয়েটি সাজানো হয়েছিল পাঁচটি ভিন্ন কিউ বা থিমে, যেখানে প্রতিটি সেগমেন্টই ছিল রং, কাট, ড্র্যাপিং, প্যাটার্ন এবং স্টাইলের অনন্য মেলবন্ধন।
প্রথম থিমটি মূলত পিঙ্ক বা গোলাপিনির্ভর ছিল; চেরি ব্লসম থিমে। এখানে সাদা থেকে শুরু করে হালকা গোলাপি, গাঢ় গোলাপি এ রকম যে শেডগুলো ছিল। দ্বিতীয় কিউতে কিছুটা মিশ্র রঙের আউটফিট ছিল।
দ্বিতীয় কিউতে দেখা যায় রঙের চমৎকার রূপান্তর—নীল থেকে সবুজ, আবার সবুজ থেকে নীলের দিকে ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়ার মতো। তৃতীয় কিউ ছিল যুগল পোশাক নিয়ে। পুরুষ ও নারীর ফরমাল পোশাক—মেনজওয়্যার ও গাউনের কালার কম্বিনেশনে তৈরি হয়েছে নিখুঁত ভারসাম্য।
চতুর্থ কিউটি সাজানো ছিল মিশ্র কালার প্যালেটের থিমে। গোলাপি, কালোর মতো রং দেখা গেছে কালেকশনে। কালো রঙের ওপর বেশি ফোকাস করে মূলত সাজানো হয় এই রানওয়ের শেষ কিউটি। সঙ্গে লাল রং আর লেদারের ব্যবহার বেশি ছিল বলে এই কিউটিকে গথিক থিম হিসেবে আলাদা করা হয়েছে। প্রতিটি আউটফিট আর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল উপস্থাপনা ছিল দেখার মতোন।
রানওয়ে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফারুক হাসান, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বিইউএফটি। প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবী খান, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ও ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি। তাঁরা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, পরিশ্রম এবং একাডেমিক উৎকর্ষের প্রশংসা করেন এবং বলেন, ‘বিইউএফটি এখন এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শেখা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বরং বাস্তব শিল্প অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা গড়ে উঠছে আগামী দিনের ফ্যাশন লিডার হিসেবে।’
এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেছেন যে বাংলাদেশের তরুণ ডিজাইনাররা কেবল স্থানীয় বাজারেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের ফ্যাশন ও তৈরি পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে এবং শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধ গড়ে তুলবে। এটি শুধু একটি ফ্যাশন প্রদর্শনী নয়, এটি ছিল শিক্ষার বাস্তব রূপ, শিল্পচিন্তার প্রকাশ এবং তরুণ সৃষ্টিশীল মেধার এক প্রাণবন্ত উৎসব।
ছবি: আয়োজক