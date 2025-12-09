তরুণ আর খ্যাতিমান ডিজাইনারদের সংগ্রহে উজ্জ্বল রানওয়ে
ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও

তরুণ ডিজাইনারদের সৃজনশীল সংগ্রহ আর চোখধাঁধানো রানওয়ে উপস্থাপনায় আর্কা ফ্যাশন উইক ২০২৫–এর চতুর্থ আসরের দ্বিতীয় দিন পরিণত হয়েছিল ফ্যাশনপ্রেমীদের প্রাণের উৎসবে।

বাংলাদেশে ফ্যাশনপ্রেমীদের অন্যতম হ্যাপেনিং স্থান আলোকি কনভেনশন সেন্টার। এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছে আর্কা ফ্যাশন উইকের চতুর্থ আসর। প্রথম দিন থেকেই ফ্যাশন অনুরাগীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে আর্কার পরিবেশ। এই ফ্যাশন উইকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ফ্যাশন শো। শীর্ষ ডিজাইনার এবং পরিচিত ব্র্যান্ডের কালেকশন নিয়ে দ্বিতীয় দিনের রানওয়ে ছিল সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার এক দুর্দান্ত প্রদর্শনী।

দুপুর আড়াইটায় শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের ফ্যাশন শো। প্রথমেই ছিল ‘স্টুডেন্ট রানওয়ে’। হবু ডিজাইনাররা তুলে ধরেন ঐতিহ্যবাহী জামদানির গল্প। সূক্ষ্ম নকশা, হালকা বুনন আর রাজকীয় সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত এই কাপড় বহন করে বাংলার শিল্প–ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গৌরব।

এই রানওয়েতে সেই পুরোনো ঐতিহ্য পেয়েছে আধুনিকতার স্পর্শ। ক্ল্যাসিক জামদানি মিশেছে সমকালীন সিলুয়েট, বোল্ড কাট আর নিত্যনতুন স্টাইলিংয়ে। ঐতিহ্য ও ট্রেন্ডের এই মেলবন্ধন তৈরি করেছে এক চিরন্তন, তবু একেবারে নতুন রূপ—যা নিখুঁতভাবে মানানসই হয়েছে রানওয়ের আভিজাত্যের সঙ্গে।

স্টুডেন্ট রানওয়েতে এরপরের থিম ছিল রিসাইক্লিং। এই থিমের উপস্থাপনা ছিল পুরোপুরি সৃজনশীলতার এক প্রাণবন্ত প্রদর্শনী—যেখানে বাতিল পোশাক, কাপড়ের টুকরা আর অব্যবহৃত কাপড় নতুনভাবে জন্ম দিয়েছে একেবারে ট্রেন্ডি, আকর্ষণীয় ও টেকসই ফ্যাশন পিসে।

এই কালেকশনে তুলে ধরা হয়েছে আপসাইক্লিং ও পরিবেশবান্ধব ডিজাইনের মেলবন্ধন। সচেতনভাবে কেনাকাটা করা এবং টেক্সটাইল বর্জ্য কমানোর গুরুত্বও ফুটে উঠেছে প্রতিটি লুকে। তরুণ ডিজাইনাররা পুনর্ব্যবহৃত উপাদান দিয়ে এমন সব আউটফিট ডিজাইন করেছেন, যা একই সঙ্গে নান্দনিক, সৃজনশীল এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার অনন্য উদাহরণ।

স্টুডেন্ট রানওয়ের লক্ষ্য ছিল উপস্থিত ফ্যাশন সচেতন দর্শকদের টেকসই ফ্যাশনে উৎসাহিত করা এবং পুনর্ব্যবহৃত ফ্যাশন নিয়ে ভাবা।

বিকেল সাড়ে চারটায় শুরু হয় ফ্যাশন রানওয়ের দ্বিতীয় পর্ব; অংশ নেয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড কাইভো ও ভেনোরি। ডিজাইনার রায়হান আবীর উপস্থাপন করেন আধুনিক ও সাহসী ডিজাইন সংকলন।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল ভিত্তি করে এবং লন্ডনের রাস্তাঘাট থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কাইভো আধুনিক স্ট্রিট-লাক্সারি ফ্যাশনকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। এদিন প্রদর্শিত হয়েছে ব্র্যান্ডের অটাম-উইন্টার কালেকশন, যেখানে স্ট্রাকচার্ড সিলুয়েট থেকে জেন্ডার-ফ্লুইড স্টাইল—প্রতিটি পোশাকেই ফুটে উঠেছে স্বতন্ত্রতা এবং সমসময়ের ডিজাইনের ছোঁয়া। র‍্যাম্পে দেখা যায় হুডি, লং ব্লেজার-কোট, জ্যাকেট-স্যাকেট এবং লেদার ট্রেঞ্চ কোটের মতো পোশাক।

টেকসই লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ভেনোরি তাদের যাত্রা শুরু করে ২০১৭ সালে। আর্কা ফ্যাশন উইকে প্রথমবারের মতো তারা মাতায় রানওয়ে, প্রদর্শন করে তাদের ওমেন্স কালেকশন।

র‍্যাম্পে দেখা যায় ওয়ান শোল্ডার ড্রেস, টপ, স্কার্টের মতো পোশাক, যেগুলোর ড্রেপিং, কাট ও স্টাইলিংয়ে ফুটেছে ফিউশন টাচ। স্টাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরো লুককে আরও পরিপূর্ণ করেছে জুয়েলারি পার্টনার গ্লুড টুগেদার।

সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্যাশন রানওয়ের তৃতীয় পর্বে অংশ নেয় আরও দুটি ব্র্যান্ড। র‍্যাম্পে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ইনটেব্লু উপস্থাপন করে তাদের স্লিপওয়্যার কালেকশন, যেখানে একসঙ্গে ফুটে উঠেছে কোমলতা, শান্তি এবং নারীর পরিশীলিত সৌন্দর্য।

আরাম ও স্টাইলের নিখুঁত ফিউশন এখানে প্রাণ পেয়েছে শর্ট, মিডি, লং—সব ধরনের ঘুমপোশাকে। কালেকশনে প্রাধান্য পেয়েছে সাদা ও গোলাপির মতো সফট টোনের কালার প্যালেট।

এরপর জেন্টলম্যানস ওয়ার্ডরোব রানওয়েতে উপস্থিত হয়। নামের মতোই ব্র্যান্ডটি ফোকাস করেছে ছেলেদের পোশাক লাইন নিয়ে।

র‍্যাম্পে প্রদর্শিত হয়েছে ট্রেন্ডি কাটের স্যুট, ব্লেজার, সেকেট-জ্যাকেট এবং বটমোয়ার, যা দশক পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক থাকার লক্ষ্য নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে।

শেষ স্লটে অংশ নেয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড গুজেল ও তান। আধুনিক কাটের ব্লেজার, জ্যাকেটের মতো মেনসওয়্যার নিয়ে সাজানো হয় গুজেলের কালেকশন।

এরপর আর্কা ফ্যাশন উইকের দ্বিতীয় দিনের পর্দা নামে তানের মনোমুগ্ধকর ফ্যাশন রানওয়ের মাধ্যমে।

তানের কতুর কালেকশনটির নাম ‘ইকো অব ফলেন ফ্লাওয়ার’। যার বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘ঝরাফুলের প্রতিধ্বনি’। এই সংগ্রহ উদ্‌যাপন করে ফুলের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য এবং নীরব অনুভূতি। জীবনানন্দ দাশের অনুপ্রেরণামূলক কবিতার ছোঁয়ায়, কালেকশনটি তাঁর ছন্দ পেয়েছে। প্রতিটি ডিজাইন ছিল যেন একটি কবিতার লাইন, যেখানে আধুনিক সিলুয়েট ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নান্দনিকতা একত্র হয়েছে। বলাকা সিল্ক ও অর্গানজার মতো মিহি কাপড় এই কালেকশনে প্রাধান্য পেয়েছে। কালার প্যালেটে স্থান পেয়েছে আমাদের দেশীয় ফুলের কোমল রং—জারুলের নরম পার্পল, কৃষ্ণচূড়ার গভীর লাল, শিউলির শুদ্ধ সাদা, পাশাপাশি শান্ত বটল গ্রিন ও লেবুর হালকা সবুজ রং। সব মিলিয়ে কালেকশনটির নামের মতোই সার্থক হয়েছে তানের উপস্থাপন।

প্রকাশ: ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ১৪
