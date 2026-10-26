তাইপে ফ্যাশন উইক: কাপড় সরবরাহকারী থেকে বিশ্ব ফ্যাশনের নতুন শক্তি তাইওয়ান

বিশ্ব ফ্যাশনশিল্পে তাইওয়ানের পরিচিতি দীর্ঘদিন ধরে মূলত টেক্সটাইল উৎপাদন, সিনথেটিক ফাইবার ও কার্যকর কাপড়ের প্রযুক্তিকে ঘিরে; কিন্তু কাপড় তৈরি আর সেই কাপড় দিয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ডের পরিচিতি গড়ে তোলা এক বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকা সত্ত্বেও তাইওয়ানের নিজস্ব পোশাক ব্র্যান্ডগুলো বিশ্ববাজারে তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত। এই ব্যবধান কমিয়ে আনতেই দেশটির ফ্যাশনশিল্প এখন ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিচ্ছে।
‘ফ্যাশনইউনাইটেড’-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাইওয়ান বৈশ্বিক টেক্সটাইল রপ্তানিতে নবম অবস্থানে থাকলেও পোশাক রপ্তানিতে রয়েছে ৪১তম স্থানে। ২০২৫ সালে দেশটির টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানি ৭ দশমিক ৬ শতাংশ কমে ৬ দশমিক ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২৬ সালেও এই নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছে তাইওয়ান টেক্সটাইল ফেডারেশন।
এই পরিস্থিতিতে তাইওয়ানের সামনে প্রশ্নটি স্পষ্ট—শুধু অন্য দেশের ব্র্যান্ডের জন্য কাপড় তৈরি করেই কি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব, নাকি নিজস্ব ডিজাইন ও ব্র্যান্ডকে সামনে আনার সময় এসেছে?
তাইওয়ানের এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে তাইপে ফ্যাশন উইক। ২০২৬ সালের ১৫ থেকে ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বসন্ত-গ্রীষ্ম ২০২৭ মৌসুমের আয়োজনে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয় সাবেক বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে রূপান্তরিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কং জং কালচারাল বেজ। ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে ফ্যাশনের নতুন মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করাও আয়োজনটির বিশেষ আকর্ষণ।
আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, ফ্যাশন উইকের সাম্প্রতিক সংস্করণে ২৯ হাজারের বেশি দর্শকের উপস্থিতি ছিল, যা আগের বছরের একই মৌসুমের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ বেশি। এতে ৯টি দেশ থেকে ৭০ জনের বেশি ক্রেতা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন ও রিটেইল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
এখানে লক্ষ্য শুধু রানওয়েতে পোশাক প্রদর্শন নয়। ডিজাইনার, আন্তর্জাতিক ক্রেতা, সংবাদমাধ্যম ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করে স্থানীয় ব্র্যান্ডকে বিদেশি বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়াও এর উদ্দেশ্য। ফ্যাশন উইকের পাশাপাশি ৫০টির বেশি ফ্যাশন, অ্যাকসেসরিজ, জুতা ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড নিয়ে ট্রেড শো আয়োজন করা হয়েছে।
তাইওয়ানের ডিজাইনারদের কাজের বৈচিত্র্য এই উদ্যোগকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। ক্লডিয়া ওয়াংয়ের বসন্ত-গ্রীষ্ম ২০২৭ সংগ্রহে ফুল, পোলকা ডট, স্ট্রাইপ ও শিশুসুলভ আঁকিবুঁকির সঙ্গে মিন্ট সবুজ, বাটার ইয়েলো ও কোমল গোলাপির ব্যবহার দেখা যায়। ডিজিটাল মাধ্যমে নিজের আঁকা ছবি পোশাকে রূপান্তর করার পাশাপাশি ভার্চ্যুয়াল অবতার দিয়েও সংগ্রহটি উপস্থাপন করেছেন তিনি।
রেই চু তাঁর ‘ফ্যান’স অনলি ক্লাব’ সংগ্রহে ঐতিহ্যবাহী টেইলারিংয়ের সঙ্গে রাইনস্টোন, বড় বো, স্পোর্টসওয়্যার ও স্থানীয় উদ্ভিদের মোটিফ যুক্ত করেছেন। পোশাক তৈরিতে উদ্ভিদভিত্তিক উপাদান ব্যবহারের পরীক্ষাও রয়েছে তাঁর কাজে। অন্যদিকে জেন লি ঐতিহ্যবাহী চীনা কিপাওয়ের কলার ও বোতামের সঙ্গে গথিক নান্দনিকতা, চামড়া ও নাটকীয় কাটের সমন্বয় করেছেন।
এসব উদাহরণ দেখায়, তাইওয়ানের ফ্যাশনশিল্প শুধু উৎপাদনক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে চাইছে না; বরং নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতাকে ব্র্যান্ডের স্বাতন্ত্র্যে রূপ দিতে চাইছে।
এই মৌসুমে পুনর্ব্যবহৃত ডেনিমও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। স্টোরি ওয়্যার নামের একটি টেকসই ফ্যাশন ব্র্যান্ড ১ হাজার ২০০ মানুষের দান করা জিনস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বাছাই করে নতুন জ্যাকার্ড ডেনিম তৈরি করেছে। ‘আইশ’ বিভিন্ন রঙের পুরোনো ডেনিম জুড়ে প্যাচওয়ার্ক ট্রাউজার তৈরি করেছে। অন্যদিকে ক্লডিয়া ওয়াং পোশাকে ডেনিমের দৃশ্যমান প্রভাব এনেছেন প্রিন্টের মাধ্যমে।
এখানে পুনর্ব্যবহার কেবল পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নয়; এটি ডিজাইনের স্বাতন্ত্র্য তৈরিরও উপায়। পুরোনো উপকরণকে নতুন রূপ দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে আলাদা পরিচিতি তৈরি করা সম্ভব—স্টোরি ওয়্যার-এর কাজ তার একটি উদাহরণ।
বাংলাদেশ ও তাইওয়ানের ফ্যাশনশিল্পের কাঠামো এক নয়। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র; অন্যদিকে তাইওয়ানের শক্তি বিশেষায়িত টেক্সটাইল ও কার্যকর কাপড়ের প্রযুক্তিতে। তবে একটি জায়গায় দুই দেশের অভিজ্ঞতার মিল রয়েছে: উৎপাদনক্ষমতা ও কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি নিজস্ব ব্র্যান্ড, ডিজাইন ও পণ্যের মূল্য বাড়ানো জরুরি।
বাংলাদেশের জামদানি, টাঙ্গাইল শাড়ি, মিরপুরের বেনারসি, দেশীয় তাঁত ও হস্তশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করার সম্ভাবনা রাখে; কিন্তু ঐতিহ্যবাহী পণ্য তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সমসাময়িক ডিজাইন, মানসম্মত উপস্থাপনা, আন্তর্জাতিক বিপণন, কার্যকর ব্র্যান্ডিং এবং বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক।
তাইওয়ানের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের ডিজাইনার, ফ্যাশন স্কুল, উদ্যোক্তা ও শিল্পনীতিনির্ধারকেরা একটি বিষয় বিবেচনায় নিতে পারেন—ফ্যাশন সপ্তাহকে শুধু প্রদর্শনীর আয়োজন হিসেবে না দেখে ব্যবসা সম্প্রসারণের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা। সেখানে রানওয়ের পাশাপাশি ক্রেতাদের সঙ্গে বৈঠক, পণ্যের প্রদর্শনী, অর্ডার সংগ্রহ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের বাস্তব সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
তাইওয়ানের উদ্যোগে সম্ভাবনা থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্য এখনো নিশ্চিত নয়। ফ্যাশনইউনাইটেডের প্রতিবেদনে কয়েকজন ক্রেতার প্রতিক্রিয়ায় উঠে এসেছে, সংগ্রহে আকর্ষণীয় পোশাক থাকলেও সেগুলোর সবই তাঁদের নিজস্ব পণ্যের পরিসরের সঙ্গে মানানসই নয়। অর্থাৎ দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও শেষ পর্যন্ত নিয়মিত অর্ডার, বিক্রি ও বাজারে টিকে থাকার সক্ষমতাই নির্ধারণ করবে উদ্যোগটির সাফল্য।
তাইওয়ানের ফ্যাশনশিল্প এখন সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কাপড়ের প্রযুক্তি, উৎপাদনব্যবস্থা ও ডিজাইনের দক্ষতাকে একত্র করে নিজস্ব ব্র্যান্ডকে বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। এই পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক: শুধু ভালো পণ্য তৈরি নয়, সেই পণ্যের গল্প, পরিচিতি ও বাজার গড়ে তোলাও ফ্যাশনশিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম