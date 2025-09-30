প্যারিস ফ্যাশন উইকের সবুটুক আলো নিয়ে গেলে ঐশ্বরিয়া রাই

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ল’রিয়াল প্যারিসের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঐশ্বরিয়া বিশ্বমঞ্চে রাজত্ব করে চলেছেন। তিনি শুধু ব্র্যান্ডের মুখই নন, বরং সৌন্দর্য, শক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে এক নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।
এবছর প্যারিস ফ্যাশন উইকে ঐশ্বরিয়া লাইমলাইট চুরি করেছেন রীতিমতো। পর্দায় না দেখা গেলেও প্যারিস ফ্যাশন উইক স্প্রিং'২৬-এর মঞ্চে যেন নতুনভাবে ধরা দিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। বিখ্যাত ভারতীয় ডিজাইনার মণীশ মলহোত্রার কাস্টম মেড শেরওয়ানিতে হাজিন হন তিনি, যেখানে ভারতীয় পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাককে রূপ দেওয়া হয়েছে এক আধুনিক হাই-ফ্যাশন মাস্টারপিসে।
শেরওয়ানিটি ঝলমল করছে হীরাখচিত কারুকাজে। উঁচু বন্ধগলা কলার, স্প্লিট নেকলাইন আর সামনে হীরার বোতাম বাড়িয়ে দিয়েছে পোশাকের আভিজাত্য। তবে সবচেয়ে নজরকাড়া ছিল হাতে ১০ ইঞ্চি জুড়ে হীরার সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি। এর সঙ্গে মানানসই ফ্লেয়ারড ট্রাউজার আর হাই হিলে ঐশ্বরিয়া ছিলেন অনন্য। ডিজাইনার মূলত এই পোশাকের মাধ্যমে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার। আবার নারী–পুরুষের পোশাকের বিভেদরেখাও কি মুছে দেওয়া প্রয়াস পেলেন মণীশ?
ঐশ্বরিয়ার লুক সম্পূর্ণ করেছে মণীশ মলহোত্রা জুয়েলারির সিগনেচার ব্রোচ। ম্যাজেস্টিক রিগালিয়া কালেকশনের স্ট্যালিয়ন ব্রোচে হীরা আর পান্নার অপূর্ব কাজ মুগ্ধ করে; এটা তৈরি হয়েছে কারুশিল্পীর প্রায় ১৫০০ ঘণ্টার অনবদ্য নিপুণতায়।
এই আউটফিটের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার গ্ল্যাম লুকও সমানভাবে ছিল আকর্ষণীয়। হীরার স্টাড, আংটি আর আইকনিক লাল লিপস্টিকের সঙ্গে ক্লাসিক উইংড আইলাইনারে তিনি হয়ে উঠেছেন মাধুরীময়।