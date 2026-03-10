ফ্রেন্ডশিপ কালারস অব চরসের সাস্টেনেবল ঈদ কালেকশন

বৈচিত্র্যময় নকশায় সাজানো এই সংগ্রহে মেয়েদের লাইনে অন্যতম আকর্ষণ সিল্ক আনারকলি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাকধারার ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এতে ব্যবহার করা হয়েছে আগের দিনের ছয়-ছাঁট ও কলি প্যাটার্ন। পোশাকগুলোর সারফেস নকশায় ফুটে উঠেছে গ্রামীণ নকশিকাঁথার কাজ, যা মুঘল নকশার প্রভাবের মাধ্যমে পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। ব্র্যান্ডটির এক্সক্লুসিভ কালেকশন রেঞ্জেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই আনারকলি।
এছাড়াও ব্র্যান্ডটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ সিল্ক নকশিকাঁথা এবং সিল্ক প্রিন্ট শাড়ি। এই দুই ধরনের শাড়ির জন্য ডিজাইনাররা কাজ করেছেন দুটি আলাদা কনসেপ্টে— একটি পার্শিয়ান কার্পেট এবং অন্যটি সুপ্রাচীন কলমকারী আর্ট।
ফ্রেন্ডশিপ কালারস অব চরস-এর নিজস্ব প্রাকৃতিক রং অক্ষুণ্ণ রেখে শাড়িগুলোর রং ও নকশা তৈরি করা হয়েছে কনসেপ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এবারের সংগ্রহে অঞ্চলভিত্তিক নিজস্ব তাঁতে তৈরি কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ১০০ কাউন্টের আরামদায়ক কুর্তি-কামিজ সেট।
পাশাপাশি থাকছে পিওর খাদির তৈরি ওমেন্স ও মেন্স কালেকশন। উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে ন্যাচারাল প্যাস্টেল টোনের ডাই এবং গ্রামীণ সুই-সুতার ছোঁয়া।
নতুন এই কালেকশনে যুক্ত হয়েছে মসলিন শাড়িও। পাশাপাশি ন্যাচারাল ডাই ও ওয়াক্স প্রিন্ট করা শাড়িগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্লোরাল প্রিন্ট প্যাটার্ন।
কোটা কাপড়ের চেক সারফেস ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ফ্লোরাল অ্যাপ্লিকে ডিজাইন, যা শাড়ির আঁচলসহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে শোভা পেয়েছে। ঈদের ছুটি ও নিয়মিত ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে সমকালীন ডিজাইনে আনা হয়েছে কুর্তি-কামিজ, পাঞ্জাবি, তাঁতের শাড়ি এবং মেনস এথনিক শার্ট। এসব পোশাকে বুননের বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাতের কাজ, ব্রাশ প্রিন্ট, শিবোরি ও টাই-ডাইয়ের মতো কারুকাজ।
ব্র্যান্ডটির সিনিয়র ডিজাইনার সরদার মোহাম্মদ বৃন্ত জানান, গতানুগতিক লাইনআপের বাইরে ঈদে নতুনত্ব আনার কথা মাথায় রেখেই এবারের ডিজাইন করা হয়েছে। তিনি বলেন, “ঈদ কালেকশনটি দুটি সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে— একটি হেরিটেজ এবং অন্যটি কন্টেম্পোরারি মিক্স, যা মূলত ফ্লোরাল বেইজড। সিল্কের এক্সক্লুসিভ কিছু কালেকশন আনা হয়েছে, যার মধ্যে আনারকলি অন্যতম।
আনারকলিতে ন্যাচারাল ডাই এবং রেয়ন সুতায় বোনা নকশিকাঁথার কাজ চোখে পড়বে। কন্টেম্পোরারি মিক্স সেগমেন্টে ফ্রেন্ডশিপ কালারস অব চরস-এর ন্যাচারাল ডাইয়ের কাজের পাশাপাশি দেখা যাবে রঙের নানা নিরীক্ষা।”
ডিজাইনার আরও জানান, ন্যাচারাল ডাই ব্যবহারে সাধারণত আর্থি টোনের রংই বেশি আসে। তবে এবার তারা এর বাইরেও নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নীল, হরিতকী, বহেরা, মঞ্জিত (এক ধরনের গাছের শেকড়) এবং খয়েরের মতো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে পোশাকের রঙে। কোন রঙের সঙ্গে কোনটি মিশলে কী ধরনের শেড তৈরি হয়- সেসব নিয়েই করা হয়েছে নানা পরীক্ষা।
যেমন হরিতকীর সোনালি আর ইন্ডিগোর নীল মিলে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ সবুজ টোন। আবার ধূসর রং এসেছে আয়রন রাস্ট ও ডালিমের খোসা থেকে। এই সব রঙের উৎসই দেশীয়- রংপুরে চাষ হওয়া ইন্ডিগোসহ বিভিন্ন গাছ থেকে সংগ্রহ করা উপাদান দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এসব রং। শাড়ি থেকে রেডি গার্মেন্টস- সব পোশাকেই দেখা যাবে এই রঙের বৈচিত্র্য। এ ছাড়াও পানাম সিটি, পুরান ঢাকার মসজিদ ও কান্তজীর মন্দিরের মতো ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার মোটিফ মিক্স ও মার্জ করে ন্যাচারাল ডাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবারের কালেকশন।
ফ্রেন্ডশিপ কালারস অব চরস বিশ্বাস করে, ফ্যাশন শুধু ট্রেন্ড নয়—এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নৈতিকতা আর দায়িত্ববোধ। দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশের ক্ষতি কমায়—এমন ভাবনা থেকেই তৈরি হয় তাদের প্রতিটি পোশাক। ভালো মানের কাপড়ে তৈরি এসব পোশাক পরতে যেমন আরামদায়ক, তেমনি স্টাইলিশও। দ্রুত বদলে যাওয়া ফ্যাশনের পরিবর্তে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন ডিজাইনে, যা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার উপযোগী।