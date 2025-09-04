কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানির বিদায়
শেখ সাইফুর রহমান

বিশ্ব ফ্যাশনের আকাশ থেকে আরো এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হল। ইতালির মহাতারকা ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি আর নেই। বৃহস্পতিবার ৯১ বছর বয়সে মিলানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে ছিলেন প্রিয়জনেরা।

আধুনিক ফ্যাশনের প্রতীক

মডেলদের সঙ্গে ফ্যাশনের রাজার রাজা
মডেলদের সঙ্গে ফ্যাশনের রাজার রাজা

আরমানি ছিলেন আধুনিক ইতালীয় ফ্যাশনের প্রতিচ্ছবি। তাঁর নকশায় ছিল এক অনন্য পরিশীলিত সৌন্দর্য, যা ফ্যাশন জগতকে এনে দিয়েছিল নতুন মাত্রা। তিনি শুধু ডিজাইনারই নন, ছিলেন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবসায়ীও। প্রতি বছর তাঁর সাম্রাজ্যে আয় হয় প্রায় ২৩০ কোটি ইউরো।

রে জর্জিও – যে রাজা সব সামলাতেন

শেষ বয়সে আরমানি
শেষ বয়সে আরমানি

ফ্যাশন দুনিয়ায় তিনি পরিচিত ছিলেন ‘রে জর্জিও’ বা ‘রাজা জর্জিও’ নামে। তাঁর সংগ্রহের নকশা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন, এমনকি রানওয়েতে ওঠার আগে মডেলদের চুল ঠিক করার খুঁটিনাটিও তিনি নিজে তদারকি করতেন। ফ্যাশনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল নিখুঁত ও নিবেদিত।

শারীরিক অসুস্থতা ও বিদায়

জুলিয়া রবার্টসের সঙ্গে
জুলিয়া রবার্টসের সঙ্গে

সাম্প্রতিক সময়ে অসুস্থতার কারণে তিনি মিলানে মেন’স ফ্যাশন উইক থেকে সরে দাঁড়ান। এটাই ছিল তাঁর দীর্ঘ সৃজনজীবনের প্রথম অনুপস্থিতি। হয়ত এটাই ছিল এক আভাস মহান অধ্যায় সমাপ্তির ।

যে শূন্যতা অপূরণীয়

এভাবেই কি বিদায় বলেছেন
এভাবেই কি বিদায় বলেছেন

জর্জিও আরমানি ছিলেন সৌন্দর্য ও সরলতার কবি। তাঁর হাতে তৈরি পোশাক মানুষকে শুধু আভিজাত্য নয়, একধরনের আত্মবিশ্বাসও উপহার দিত। তাঁর বিদায় শুধু ইতালির নয়, পুরো বিশ্বের ফ্যাশন অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন সেই চিরন্তন স্টাইল, যা সময়ের স্রোতেও কখনো মলিন হবে না।

শেষ শ্রদ্ধা

মধ্যমনি আরমানি
মধ্যমনি আরমানি

শনিবার ও রবিবার মিলানে জনসাধারণের জন্য শোককক্ষ খোলা থাকবে। এরপর একান্ত পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে তাঁর শেষকৃত্য। তাঁর মৃত্যুতে আবিশ্বের ফ্যাশনজগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাঁর প্রতিষ্ঠান আরমানি গ্রুপ শোকবার্তায় জানিয়েছে: অসীম বেদনার সঙ্গে আমরা ঘোষণা করছি আমাদের স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা ও নিরলস চালিকাশক্তি জর্জিও আরমানির প্রয়াণের খবর।

ছবি: এএফপি

প্রকাশ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ২৬
