ইতালিয়ান ফ্যাশন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়: ১.৩৮ বিলিয়ন ডলারে ভারসাচি কিনল প্রাডা

প্রাডা ও ভারসাচি, দুই ব্র্যান্ডই ইতালিয়ান ফ্যাশনের আলাদা দুই মেরু। প্রাডা পরিচিত তার বুদ্ধিদীপ্ত মিনিমালিজম, সূক্ষ্ম নান্দনিকতা ও আধুনিক বিলাসিতার জন্য। অন্যদিকে ভারসাচি মানেই গ্ল্যামার, সাহসী সিলুয়েট, অলংকৃত নকশা আর আইকনিক মেডুসা লোগো।
এই দুই বিপরীতধর্মী দর্শনের এক ছাতার নিচে আসা মানে, ইতালিয়ান ফ্যাশন আবারও ফরাসি জায়ান্টদের সঙ্গে শক্ত প্রতিযোগিতায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশেষ করে এলভিএমএইচ (LVMH) -এর মতো ফ্রেঞ্চ কংগ্লোমারেট, যাদের অধীনে রয়েছে লুই ভিতোঁ, ডিওর ও ফেন্দির মতো ব্র্যান্ড।
ভারসাচির সাবেক মালিক ক্যাপ্রি হোল্ডিংস ২০১৮ সালে ব্র্যান্ডটি কিনেছিল প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিক্রি কমে আসা, দাম বাড়ানো এবং ডিজাইনের দিক থেকে অতিরিক্ত মিনিমাল ট্রেন্ডে ঝুঁকে পড়ার কারণে ব্র্যান্ডটি তার আগের জৌলুশ ধরে রাখতে পারেনি। ফলে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিতে ভারসাচি বিক্রি করতে হলো তাকে।
এই পরিবর্তনের আরেকটি আবেগঘন দিক হলো, ডোনাটেলা ভারসাচির দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি। ১৯৯৭ সালে ভাই জিয়ানি ভারসাচির হত্যার পর তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন ব্র্যান্ডটির সৃজনশীল নেতৃত্বে। টানা ২৭ বছর ধরে ভারসাচির গ্ল্যামারাস পরিচয় গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।
২০২৫ সালের মার্চে তিনি ক্রিয়েটিভ চিফের পদ ছাড়েন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেন দারিও ভিতালে, যিনি আগে প্রাডার ইয়ুথ-ফোকাসড লাক্সারি ব্র্যান্ড মিউ মিউ-এর ডিজাইন ডিরেক্টর ছিলেন। এই নিয়োগই তখন ইঙ্গিত দিয়েছিল—ভারসাচি ও প্রাডার দূরত্ব হয়তো আর বেশি দিন নেই।
প্রাডার সিইও আন্দ্রেয়া গুয়েরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, ভারসাচির “বিশাল সম্ভাবনা” রয়েছে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, এই যাত্রা হবে দীর্ঘ এবং ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এগোতে হবে।
ফ্যাশন বিশ্লেষকদের মতে, প্রাডার অধীনে ভারসাচি আবার তার নিজস্ব সাহসী পরিচয়ে ফিরতে পারে। যেখানে মিনিমালিজম থাকবে পরিমিত, কিন্তু গ্ল্যামার হবে আত্মবিশ্বাসী ও স্পষ্ট।
বাংলাদেশের ফ্যাশনপ্রেমী পাঠকদের জন্য এই অধিগ্রহণ কেবল ব্যবসায়িক খবর নয়, বরং একটি সৃজনশীল বার্তা। এটি মনে করিয়ে দেয়, ফ্যাশনে পরিচয় হারালে বাজারও মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর সঠিক হাতে পড়লে আইকন আবার নতুনভাবে জেগে উঠতে পারে।
প্রাডা ও ভারসাচির এই মিলন তাই শুধু দুটি ব্র্যান্ডের গল্প নয়, বরং ইতালিয়ান লাক্সারি ফ্যাশনের পুনর্জাগরণের প্রতীক। যার প্রভাব আগামী কয়েক মৌসুমে র্যাম্প, রেড কার্পেট ও স্টাইল আলোচনায় স্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে।
সূত্র: বিবিসি
ছবি: উইকিপিডিয়া