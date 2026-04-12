ভিক্টোরিয়া'স সিক্রেটের প্রথম ভারতীয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন এই পাহাড়ি সুন্দরী

তাঁর মধ্যে এক ধরনের পাশ্চাত্য আমেজের সৌন্দর্য আছে। ধারালো মেদহীন ফিগার আর অন্যরকম মুখশ্রী বলিউডের এই পাহাড়ি সুন্দরীর। টিপিক্যাল ভিক্টোরিয়া'স সিক্রেট এঞ্জেলদের মতোই বলা যায়। আর বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত অন্তর্বাস আর লঞ্জরির এই বনেদি ব্র্যান্ডের মডেল বা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে যায় না, ফ্যাশন ও শো বিজ জগতে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারতে বেশ আগে থেকে চুটিয়ে ব্যবসা করলেও এই ব্র্যান্ড আগে আর কাউকে নিজেদের দূত করে নি। আর সেদিন দিয়ে তৃপ্তি দিমরি স্পেশাল বলা চলে। নতুন কালেকশনে তৃপ্তির নতুন কিছু ভিডিও ও ছবি প্রকাশ করেছে ভিএস-এর অফিসিয়াল ইন্সটা পেইজ। চলুন তবে দেখে আসি এই দারুণ আবেদনময় ছবি ও ভিডিওগুলো।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম