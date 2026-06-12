বিশ্বকাপ উদ্বোধনীর প্রথম কিস্তি: শাকিরাসহ ১০ তারকার লুক আর বহুবর্ণিল ফ্যাশন প্রদর্শনীর ২২টি ছবি

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ওপেনিং সেরেমনির প্রথম কিস্তি হয়ে গেল কাল রাতে। এবারই প্রথম তিন দেশ মিলে আয়োজন করছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় উৎসব। আর সেজন্যই পর্যায়ক্রমে মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে আলাদা তিনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরই প্রথম কিস্তিতে কাল ১১ জুন রাতে মেক্সিকো সিটিতে বহুবর্ণিল ফ্যাশন প্রদর্শনী, দেশের গৌরবময় সংস্কৃতির প্রকাশ এবং ল্যাটিনা সঙ্গীত তারকা শাকিরাসহ বিভিন্ন দেশের তারকাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় ভরপুর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হলো বিশ্বকাপ। হাজারো ফুটবলপ্রেমী মেক্সিকো সিটির কিংবদন্তি আজতেকা স্টেডিয়ামে ভিড় জমান প্রবল উচ্ছ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে। নিজেদের মাটিতে ৪০ বছর পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার সুযোগ পাওয়ায় তাঁদের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভক্তদের নিরাশ না করে জয় পেয়েছে মেক্সিকো। এদিকে অনুষ্ঠানে ঝলমলে সোনারঙা কাপ ও পার্ফরমারদের সোনালি কস্টিউম নজর কেড়েছে। তারকাদের লুক ছিল চোখধাঁধানো। তবে গ্যালারি আর মঞ্চে ইন্ডিজেনাস সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমকে নিজেদের সাজপোশাকে তুলে ধরার বিষয়টিই ছিল সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। চলুন ২০ ছবিতে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক দেখে আসি।
সূত্র: বিবিসি
ছবি: ইন্সটাগ্রাম