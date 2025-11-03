সাফিয়া সাথীর লেহেঙ্গা আর আকলিমার মেকওভারে রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড লুকে ঝড় তুলেছেন ইরা

ব্রাইডাল পোশাকে এখন ফ্যাশন লেবেল সাফিয়া সাথী এক নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে আমাদের দেশে। শাড়ির পাশাপাশি বিয়ের লেহেঙ্গার জন্য ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর কালেকশনের জুড়ি নেই। তবে মাঝে মাঝে একটি অনবদ্য সৃজন যদি একটু অন্যরকম নজরকাড়াভাবে উপস্থাপন করা যা্য, তবে তার আবেদন বেড়ে যায় অনেকগুণ। আর সেটাই হয়েছে নৃত্যশিল্পী ও মডেল মোবাশ্বিরা কামাল ইরাকে ফিচার করা সাম্প্রতিকতম ব্রাইডাল ফটোশুটে। সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর জমকালো লাল লেহেঙ্গা আর এই সময়ে ব্রাইডাল লুকের জন্য আলোচিত না্ম আকলিমা'স বিউটি পার্লারের কর্ণধার ও মেকওভার আর্টিস্ট আকলিমা খানের সাজে নতুন মাত্রা এনেছে ইরার আত্মবিশ্বাসী ঘোড়সওয়ারী। তিনি যে দারুণ ঘোড়া চড়তে পারেন, তা আমরা অনেকেই জানি। তবে কনের সাজে ঘাসের প্রান্তর আর আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে এই রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড লুক একেবারে ঝড় তুলেছে নেট দুনিয়ায়। চলুন ছবি আর ভিডিওতে দেখে আসি এই সাড়া জাগানো রানঅ্যাওয়ে ব্রাইডকে।
মডেল: মোবাশ্বিরা কামাল ইরা
পোশাক: সাফিয়া সাথী
মেকওভার: আকলিমা'স বিউটি পার্লার (আকলিমা খান)
কনসেপ্ট, শুট ও সিনেমাটোগ্রাফি: ফজলে রাব্বি