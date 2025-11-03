সাফিয়া সাথীর লেহেঙ্গা আর আকলিমার মেকওভারে রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড লুকে ঝড় তুলেছেন ইরা
ফ্যাশন

সাফিয়া সাথীর লেহেঙ্গা আর আকলিমার মেকওভারে রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড লুকে ঝড় তুলেছেন ইরা

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ব্রাইডাল পোশাকে এখন ফ্যাশন লেবেল সাফিয়া সাথী এক নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে আমাদের দেশে। শাড়ির পাশাপাশি বিয়ের লেহেঙ্গার জন্য ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর কালেকশনের জুড়ি নেই। তবে মাঝে মাঝে একটি অনবদ্য সৃজন যদি একটু অন্যরকম নজরকাড়াভাবে উপস্থাপন করা যা্য, তবে তার আবেদন বেড়ে যায় অনেকগুণ। আর সেটাই হয়েছে নৃত্যশিল্পী ও মডেল মোবাশ্বিরা কামাল ইরাকে ফিচার করা সাম্প্রতিকতম ব্রাইডাল ফটোশুটে। সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর জমকালো লাল লেহেঙ্গা আর এই সময়ে ব্রাইডাল লুকের জন্য আলোচিত না্ম আকলিমা'স বিউটি পার্লারের কর্ণধার ও মেকওভার আর্টিস্ট আকলিমা খানের সাজে নতুন মাত্রা এনেছে ইরার আত্মবিশ্বাসী ঘোড়সওয়ারী। তিনি যে দারুণ ঘোড়া চড়তে পারেন, তা আমরা অনেকেই জানি। তবে কনের সাজে ঘাসের প্রান্তর আর আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে এই রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড লুক একেবারে ঝড় তুলেছে নেট দুনিয়ায়। চলুন ছবি আর ভিডিওতে দেখে আসি এই সাড়া জাগানো রানঅ্যাওয়ে ব্রাইডকে।

১/১১
সাফিয়া সাথীর ব্রাইডাল লেহেঙ্গা মানেই স্পেশাল কিছু। এখানে ইরা পরেছেন লাল টুকটুকে রঙে জমকালো কারুকাজ করা এমনই এক আউটফিট
সাফিয়া সাথীর ব্রাইডাল লেহেঙ্গা মানেই স্পেশাল কিছু। এখানে ইরা পরেছেন লাল টুকটুকে রঙে জমকালো কারুকাজ করা এমনই এক আউটফিট
বিজ্ঞাপন
২/১১
টপের অংশে ধুপিয়ান সিল্কে জারদৌসি করা হয়েছে ভরপুর
টপের অংশে ধুপিয়ান সিল্কে জারদৌসি করা হয়েছে ভরপুর
বিজ্ঞাপন
৩/১১
দারুণ ফিটিংয়ের টপটি খুব নজর কাড়ছে পুরো লুকে
দারুণ ফিটিংয়ের টপটি খুব নজর কাড়ছে পুরো লুকে
৪/১১
স্কার্টটি কাতান সিল্কের, জানালেন সাফিয়া সাথী
স্কার্টটি কাতান সিল্কের, জানালেন সাফিয়া সাথী
৫/১১
এর বর্ডারেও জমকালো জারদৌসীর কাজ
এর বর্ডারেও জমকালো জারদৌসীর কাজ
৬/১১
লেহেঙ্গার সঙ্গে ব্রাইডাল আমেজের ভারী ডিজাইনের টিকলি, নেকপিস ও দুল দেখা যাচ্ছে
লেহেঙ্গার সঙ্গে ব্রাইডাল আমেজের ভারী ডিজাইনের টিকলি, নেকপিস ও দুল দেখা যাচ্ছে
৭/১১
এই লুকের অন্যতম হাইলাইট অপূর্ব সুন্দর মেকওভার। মিনিমালিজম আর গ্ল্যামারের বুদ্ধিদীপ্ত মিশেল আছে এখানে।
এই লুকের অন্যতম হাইলাইট অপূর্ব সুন্দর মেকওভার। মিনিমালিজম আর গ্ল্যামারের বুদ্ধিদীপ্ত মিশেল আছে এখানে।
৮/১১
সেই সঙ্গে নজর কাড়ছে বেনীতে ফুলের সমারোহ
সেই সঙ্গে নজর কাড়ছে বেনীতে ফুলের সমারোহ
৯/১১
লম্বা বেনীর পুরোটাই সাদা ফুলের গাজরা জড়ানো, সঙ্গে জরীর ট্যাসেলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে
লম্বা বেনীর পুরোটাই সাদা ফুলের গাজরা জড়ানো, সঙ্গে জরীর ট্যাসেলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে
১০/১১
স্মুদ সফটগ্ল্যাম মেকওভারে ন্যুড কমলা লিপকালার আর ছোট লাল টিপ নজর কাড়ছে। নেলকালারও লাল।
স্মুদ সফটগ্ল্যাম মেকওভারে ন্যুড কমলা লিপকালার আর ছোট লাল টিপ নজর কাড়ছে। নেলকালারও লাল।
১১/১১
সব মিলিয়ে ঘোড়সওয়ারী রান অ্যাওয়ে ব্রাইডের লুকটি রীতিমতো ঝড় তুলেছে নেট দুনিয়ায়
সব মিলিয়ে ঘোড়সওয়ারী রান অ্যাওয়ে ব্রাইডের লুকটি রীতিমতো ঝড় তুলেছে নেট দুনিয়ায়

মডেল: মোবাশ্বিরা কামাল ইরা

পোশাক: সাফিয়া সাথী

মেকওভার: আকলিমা'স বিউটি পার্লার (আকলিমা খান)

কনসেপ্ট, শুট ও সিনেমাটোগ্রাফি: ফজলে রাব্বি

প্রকাশ: ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ১৪
বিজ্ঞাপন