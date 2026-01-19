তিরানব্বইয়ে থামলেন লাল গাউনের মহারাজা ভ্যালেন্তিনো

ইতালির আধুনিক ফ্যাশনের আইকন ভ্যালেন্তিনো গারাভানি। বিশ্ববিখ্যাত
ডিজাইনার ও লাক্সারি হাউস ভ্যালেন্তিনোর প্রতিষ্ঠাতা। রোমে নিজের বাসায় ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ সোমবার ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর বিদায়ে মুহ্যমান আন্তর্জাতিক ফ্যাশন জগৎ। ভ্যালেন্তিনো ১৯৩২ সালের ১১ মে ইতালির ভোগেরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্যারিসের খ্যাতনামা ফ্যাশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিখেছেন তিনি ফ্যাশনের ব্যাকরণ।
তিনি ১৯৬০ সালে রোমে নিজস্ব ফ্যাশন হাউস ভ্যালেন্তিনো প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে উচ্চমাত্রার কতুর ও লাক্সারি প্রেট–টু–ওয়্যার ডিজাইনের প্রতীক হয়ে
ওঠে। তাঁর তৈরি পোশাক, বিশেষ করে “ভ্যালেন্তিনো রেড” নামে পরিচিত গাউন ও ইভনিংওয়্যার বিশ্বজুড়ে অনন্য পরিচিতি লাভ করে।
ভ্যালেন্তিনো এমন এক ডিজাইনার, যিনি শুধু পোশাক তৈরি করেননি—তাঁর ডিজাইন বস্তুত গ্লোবাল স্টাইলের পরিভাষা, যা বিংশ শতাব্দীর ফ্যাশনকে গ্ল্যামার, ট্র্যাডিশন ও সৌন্দর্যের অনবদ্য মিশেলে রূপান্তরিত করেছে। রেড–কার্পেট থেকে র্যাম্প— বিশ্বের রাজকীয় পরিবার, হাই–সোসাইটি এবং হলিউডের এ–লিস্ট তারকা পর্যন্ত অসংখ্য নারীর শরীরে শোভিত হয়েছে তাঁর ডিজাইন করা পোশাক।
সক্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে অব্যাহতির ঘোষণা ভ্যালেন্তিনো দেন ২০০৮ সালে; এর মধ্যে দিয়ে যতি পড়ে এক অবিস্মরণীয় ক্যারিয়ারে। তাঁর এই বিদায়ের পরেও ভ্যালেন্তিনো ব্র্যান্ডটি আন্তর্জাতিকভাবে লাক্সারি ফ্যাশনের শীর্ষস্থান ধরে রাখে।
তাঁর মৃত্যুর পর ভ্যালেন্তিনো গারাভানি ও জিয়ানকার্লো জিয়ামেটি ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে থেকেই শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করেছেন। তাঁর মরদেহ রোমের পিএমটোয়েন্টিথ্রি, পিয়াজ্জা মিনিয়ানেল্লিতে ২১ ও ২২ জানুয়ারি জনসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে রাখা হবে এবং ২৩ জানুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে বেসিলিকা সান্টা মারিয়া দেগলি অ্যাঞ্জেলি এ দেই মারতিরিতে অনুষ্ঠিত হবে।
বৈশ্বিক ফ্যাশনের দ্রষ্টা হিসেবে তাঁর প্রভাব একটি ব্র্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর উপস্থিতি ছিল যুগান্তকারী। সমসময়ের ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্য, রুচিশীলতা ও নির্দ্বিধ আত্মবিশ্বাস ভ্যালেন্তিনোর ডিজাইনের প্রতিফলিত হয়েছে।
ভ্যালেন্তিনোর চলে যাওয়া মানে শুধু একজন ডিজাইনারের মৃত্যু নয়— একটি ফ্যাশন যুগের সমাপ্তিও। তাঁর ডিজাইনের ভাষা, রঙের প্রাধান্য–বিশেষত লাল রঙের প্রতি অনুরাগ ও গভীরতা এবং লাক্সারি ফ্যাশনের প্রতি তাঁর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। এই কিংবদন্তির কর্মজীবন, দর্শন ও সৃজন আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম