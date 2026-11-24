আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফ্যাশন ইভেন্টে প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণ ডিজাইনার তাসমিম জোবায়েরের কাজ নতুন নয়। এর আগে ২০২৬ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর নকশা করা পোশাকে নজর কেড়েছেন নাগমা মিরাজকর ও উর্বশী রাউতেলা। উর্বশীর পরা তাঁর স্প্রিং/সামার ২০২৬ কতুর গাউনে ছিল ক্রিস্টাল ও মুক্তার কাজ।
প্যারিস ফ্যাশন উইকে জিভঁশির স্প্রিং/সামার ২০২৬ কালেকশনেও কাজ করেছেন তাসমিম। ফলে কান থেকে প্যারিস, ভেনিস—আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের গুরুত্বপূর্ণ নানা মঞ্চে নিজের কাজের উপস্থিতি জানান দেন এই বাংলাদেশি ডিজাইনার।
তবে যেখানে মিস ইউনিভার্সের মতো বড় সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আমাদের নিজের দেশের প্রতিযোগীরা বিদেশি গাউন পরে হাঁটছেন, সেখানে মিস ইউনিভার্স স্পেনের ঝলমলে সোনালি গাউনের ডিজাইন করে নিজের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করলেন বাংলাদেশের ডিজাইনার তাসমিম জোবায়ের।
মিস ইউনিভার্স ২০২৬-এর প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় স্পেনের প্রতিযোগী সুসানা লুসিয়া মেদিনা পরেছেন তাসমিমের বানানো স্কাল্পচারাল ইভনিং গাউন, যেটিকে সেদিনের স্ট্র্যান্ড আউট গাউন লুকে বলে মত দিয়েছেন অনেক ফ্যাশন অ্যানালিস্ট ও বোদ্ধারা। মেটালিক এই গাউনে দেখা যাচ্ছে নজরকাড়া ডিজাইনের শোল্ডার, বডি হাগিং স্কার্ট আর একটির ওপর আরেকটি বসানো পাখার মতো এক্সটেনশন।
পুরো পোশাকের নকশায় ফুটে উঠেছে স্পেনের ঐতিহ্যবাহী মোটিফের ছাপ। সব মিলিয়ে এই লুকটি সবার নজর কেড়েছে আর সেই সঙ্গে উঠে এসেছে তাসমিমের নাম। আমাদের দেশের প্যাজেন্ট্রি ফ্যাশনে তাঁর ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত করার আবশ্যকতা বাড়িয়ে দিল এই গাউনটি।
চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া তাসমিম মাত্র ১৫ বছর বয়সে ফ্যাশন ডিজাইনে পড়াশোনা শুরু করেন। ২০১৯ সালে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন উইকে আন্তর্জাতিক অভিষেকে উপস্থাপিত হয় তাঁর কতুর সৃজন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও ফেসবুক