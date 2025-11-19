মিস ইউনিভার্স ২০২৫: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির গয়না আর শাপলা থিমের সাদা জামদানিতে মিথিলার ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ড (ভিডিও)
ফ্যাশন

মিস ইউনিভার্স ২০২৫: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির গয়না আর শাপলা থিমের সাদা জামদানিতে মিথিলার ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ড (ভিডিও)

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

দেশীয় গয়নার উদ্যোগ সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি-র গয়না আর শাপলা থিমের সাদা জামদানিতে ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ডে দেখা গেল মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তানজিয়া জামান মিথিলাকে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

থাইল্যান্ডে শুরু হয়েছে মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর মূল পর্ব। আর ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ডে বেশ চমক দেখিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিযোগী তানজিয়া জামান মিথিলা। দেশীয় গয়নার উদ্যোগ সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির ঝলমলে সব গয়নার অনসম্বলে শাপলা থিমের সাদা জামদানি পরেছেন তিনি। সোনালি শাপলার আদলে খোলস ভেঙে বেশ ড্রামাটিকভাবেই বেরিয়ে এসেছেন তিনি এ পর্বে হাঁটার সময়।

সামাজিক মাধ্যমে এই ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ডে মিথিলার লুকের ভিডিওটি প্রশংসিত হচ্ছে বেশ।

বিজ্ঞাপন

চারমাস ধরে বোনা থ্রেড-এর এই শাপলা নকশার সাদা জামদানির সঙ্গে ব্লাউজে সোনালির পরতের নিচে রাখা হয়েছে সবুজের ছোঁয়া। পুরো লুকের গয়না আর অনুষঙ্গ সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির। ব্লাউজ আর শাড়িতে গয়নার এমন ব্যবহার কমই দেখা যায়। আর সেখানেই ডিজাইনার জেরিন তাসনিম খানের কৃতিত্ব ও সৃজনশীলতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

সাদা জামদানির সঙ্গে ব্লাউজে সোনালির পরতের নিচে রাখা হয়েছে সবুজের ছোঁয়া
সাদা জামদানির সঙ্গে ব্লাউজে সোনালির পরতের নিচে রাখা হয়েছে সবুজের ছোঁয়া
নজর কাড়ছে শাড়ির আঁচলে সেট করা এক্সটেন্ডেড ব্রুচ-চেইন। গয়নায়ও শাপলা থিম রাখা হয়েছে
নজর কাড়ছে শাড়ির আঁচলে সেট করা এক্সটেন্ডেড ব্রুচ-চেইন। গয়নায়ও শাপলা থিম রাখা হয়েছে

২২ ক্যারেট সোনার প্রলেপ দেওয়া ঝলমলে টিকলি, ঝুমকা, চোকার, হাতভর্তি বালা ও চুড়ি, রতনচূড়, বাজুবন্ধ, চাবির গোছা, বিছার পাশাপাশি নজর কাড়ছে শাড়ির আঁচলে সেট করা এক্সটেন্ডেড ব্রুচ-চেইন। গয়নায়ও শাপলা থিম রাখা হয়েছে।

ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইন্সটাগ্রাম ও ভিডিওর স্ক্রিনশট

ফটোগ্রাফি: রনি রেজাউল

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ২৯
বিজ্ঞাপন