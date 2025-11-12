মিস ইউনিভার্স ২০২৫: পপুলার চয়েস ভোটে বেশ এগিয়ে বাংলাদেশের মিথিলা, থাকছে সেরা ৩০-এ যাওয়ার সম্ভাবনা

মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন মডেল ও বিভিন্ন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া তানজিয়া জামান মিথিলা।
এর আগে ২০২০ সালেও দেশের হয়ে মিস ইউনিভার্সে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। ভিসা ও অন্যান্য জটিলতায় তা হয় নি। এবার থাইল্যান্ডে ২ নভেম্বর শুরু হয়েছে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকতা। মূল পর্ব এখনও শুরু হয় নি। এর বাইরে পপুলার চয়েস ভোটে বেশ এগিয়ে আছেন মিথিলা। এখানে জিতলে তিনি সেরা ৩০-এ থাকার সুযোগ পাবেন। এরপর ২১ নভেম্বর পরযন্ত নানা পর্বের প্রতিযোগিতা পেরিয়ে মুকুট উঠবে মিস ইউনিভার্সের মাথায়।
ভোট দেওয়ার জন্য মিস ইউনিভার্স অ্যাপে গিয়ে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে কাস্ট ভোট নির্বাচন করতে হবে। তারপর পিপলস চয়েস সেকশনে গিয়ে তানজিয়া জামান মিথিলাকে সিলেক্ট করে ভোট প্রদান করা যাবে।
এরপরও প্রতিটি বিজ্ঞাপন দেখার মাধ্যমে আরও একটি করে যত খুশি তত ভোট দেওয়া যাবে। ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট দেওয়া যাবে। এখন মিথিলার ভোট ১ লাখ ৯৬ হাজার ২শ ৩৪। তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন চিলি ও ফিলিপাইনের প্রতিযোগী। তবে এই র্যাংকিং বদলে যেতে পারে সময়ের সঙ্গে। তাই মিথিলা নিজে ও তাঁর হয়ে অনেক তারকা ও সামাজিক মাধ্যমে পরিচিতিসম্পন্ন অনেকেই ভোট চাচ্ছেন। এখন দেখার বিষয়, মূল প্রতিযোগিতায় কেমন পারফরম্যান্স দেখান তানজিয়া জামান মিথিলা।
তথ্য: মিস ইউনিভার্স ওয়েবসাইট ও ইন্সটাগ্রাম পেইজ
ছবি: ইন্সটাগ্রাম, মিস ইউনিভার্স অ্যাপের স্ক্রিনশট