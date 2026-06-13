বিশ্বকাপ উদ্বোধনে নোরা ফাতেহির গানে নিজের হাতে বাংলাদেশকে তুলে ধরলেন সঞ্জয় (ছবি ও ভিডিও)
ফ্যাশন

বিশ্বকাপ উদ্বোধনে নোরা ফাতেহির গানে নিজের হাতে বাংলাদেশকে তুলে ধরলেন সঞ্জয় (ছবি ও ভিডিও)

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সবাই অপেক্ষা করে ছিলেন বিশ্বকাপের উদ্বোধনে দেশি ছেলে সঞ্জয়ের পারফর্ম্যান্স দেখার জন্য। নোরা ফাতেহি ও ভেজিড্রিমের সঙ্গে মঞ্চে এসে রীতিমতো চমক দিলেন তিনি। দেশকে তুলে ধরলেন নিজের হাতে। কানাডা অঞ্চলের উদ্বোধনী আয়োজনে কাল রাতে দেখা গেল এই বাংলাদেশি মিউজিশিয়ানকে নজরকাড়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর বাংলাদেশের পতাকার এম্ব্রয়ডারি করা স্লিভের জ্যাকেটে। ফ্যাশনের মাধ্যমে নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্লোবাল পারফর্ম্যান্সে দেশকে তুলে ধরার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়ে যাবে এটি। যেভাবে পারফর্ম করার সময় সঞ্জয় নিজের স্লিভসের দিকে আঙুল নির্দেশ করে তা ফ্লন্ট করলেন, তা আসলেই ইউনিক। আর বিশ্বমঞ্চে এমন কিছু করতে আত্মবিশ্বাসও লাগে। সেটি যে সিলেটি ছেলে সঞ্জয়ের আছে তা বোঝাই গেল। চলুন দেখে আসি এই গানের কিছু ছবি ও ভিডিও।

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মরোক্কান-কানাডিয়ান নোরা ফাতেহির সির সির গানে নজরকাড়া লুকে দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের সঞ্জয়।
মরোক্কান-কানাডিয়ান নোরা ফাতেহির সির সির গানে নজরকাড়া লুকে দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের সঞ্জয়।
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নোরা ও ভেজিড্রিমের সঙ্গে পারফর্ম করতে করতেই এভাবে নিজের জ্যাকেটের স্লিভ ফ্লন্ট করেন তিনি
নোরা ও ভেজিড্রিমের সঙ্গে পারফর্ম করতে করতেই এভাবে নিজের জ্যাকেটের স্লিভ ফ্লন্ট করেন তিনি
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ফোকাস ধরে রাখতে এক স্লিভেই রাখা হয়েছে এই ডিজাইন
ফোকাস ধরে রাখতে এক স্লিভেই রাখা হয়েছে এই ডিজাইন
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রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর পতাকার লাল সূর্যের এই দারুণ এম্ব্রয়ডারি করেছেন জন কিম। ডিজাইন করেছেন ছায়া কুমার
রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর পতাকার লাল সূর্যের এই দারুণ এম্ব্রয়ডারি করেছেন জন কিম। ডিজাইন করেছেন ছায়া কুমার
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সঙ্গে আছে কালো রোদচশমা
সঙ্গে আছে কালো রোদচশমা
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ব্যাকব্রাশ করা চুল আর গোটি স্টাবলে দেখা যাচ্ছে সঞ্জয়কে। হাতে সিলভার চাংকি চেইন। জ্যাকেটের সঙ্গে আছে কালো ফ্লেয়ার প্যান্ট
ব্যাকব্রাশ করা চুল আর গোটি স্টাবলে দেখা যাচ্ছে সঞ্জয়কে। হাতে সিলভার চাংকি চেইন। জ্যাকেটের সঙ্গে আছে কালো ফ্লেয়ার প্যান্ট
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নোরা ফাতেহির লাল-সাদা কানাডা থিমের আকর্ষণীয় লুক আর ভেজি ড্রিমসের সোয়্যাগের মাঝে জেসমিন প্যাটেলের স্টাইলিংয়ে সঞ্জয় আলাদা করে নজর কাড়ছেন।
নোরা ফাতেহির লাল-সাদা কানাডা থিমের আকর্ষণীয় লুক আর ভেজি ড্রিমসের সোয়্যাগের মাঝে জেসমিন প্যাটেলের স্টাইলিংয়ে সঞ্জয় আলাদা করে নজর কাড়ছেন।
প্রকাশ: ১২ জুন ২০২৬, ২১: ২৫
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