বেগুনি, সাদা ও সবুজ কেন নারী দিবসের প্রতীকী রঙ?

প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিনটি নারীদের অর্জনকে সম্মান জানানো এবং লিঙ্গসমতার জন্য চলমান সংগ্রামকে সামনে আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। র্যালি, সচেতনতা কর্মসূচি এবং সামাজিক মাধ্যমের নানা প্রচারণার পাশাপাশি কিছু নির্দিষ্ট রংও এই দিনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। নারী দিবসের পোস্টার, লোগো বা সাজসজ্জায় সাধারণত বেগুনি ও সাদা রং দেখা যায়—কখনো এর সঙ্গে যোগ হয় সবুজ। কিন্তু এই রংগুলোর অর্থ কী?
তিনটি রঙের মধ্যে বেগুনি নারী দিবসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই রং ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং লিঙ্গসমতার সংগ্রামের প্রতি অটল অঙ্গীকারকে বোঝায়। ইতিহাসে বেগুনি রং শক্তি, অভিজাতত্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবেও পরিচিত। নারীর অধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এটি নারীদের সেই দৃঢ় সংকল্পকে তুলে ধরে, যার মাধ্যমে তারা সমাজে সমান অধিকার ও স্বীকৃতি অর্জনের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। বর্তমানে নারী দিবসের নানা প্রচারণা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেগুনি রং ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
সাদা রং আন্দোলনের ভেতরে ঐক্য ও পবিত্রতার প্রতীক। এটি মূলত নারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের পারস্পরিক সংহতি ও ঐক্যকে তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ইতিহাসবিদরা বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাদা রঙের অর্থ ও ব্যাখ্যায় কিছু পরিবর্তন এসেছে।
আধুনিক নারী দিবসের প্রচারণায় সাদা রংকে এখন স্বচ্ছতা, শান্তি এবং লিঙ্গসমতার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।
বিভিন্ন প্রচারণামূলক পোস্টার ও সচেতনতামূলক উপকরণে বেগুনি রঙের সঙ্গে সাদা রং ব্যবহার করা হয়, যাতে সমতার জন্য সবার যৌথ অঙ্গীকারটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
যদিও বর্তমানে বেগুনি ও সাদা রং সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সবুজ রংও ঐতিহাসিকভাবে নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সবুজ আশা এবং নারীদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির প্রতীক। এই তিনটি রং একসঙ্গে নারীর অধিকার আন্দোলনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তুলে ধরে—ন্যায়বিচার, ঐক্য এবং আশার বার্তা নিয়ে।
এই রংগুলো আজও লিঙ্গসমতার দীর্ঘ সংগ্রামের একটি শক্তিশালী দৃশ্যমান প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে।
জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠন ও অধিকারকর্মী গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তাদের প্রচারণায় বিশেষভাবে বেগুনি রং ব্যবহার করে থাকে।
ছবি: পটের বিবি
শাড়ি: রাধা সিরিজ