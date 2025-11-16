আইফোন পকেট: অ্যাপলের নতুন ফ্যাশন-উন্মাদনা
আইফোন পকেট: অ্যাপলের নতুন ফ্যাশন-উন্মাদনা

ফ্যাশনের দুনিয়া এখন আর শুধু পোশাকে থেমে থাকে না। প্রযুক্তি ও স্টাইল মিলেই এখন ট্রেন্ড তৈরি হয়। সেই ধারায় সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকা নাম আইফোন পকেট।

ছোট্ট একটি নিটেড পাউচ, আর তাতেই যেন পুরো ইন্টারনেট উত্তাল। কেন? কী আছে এতে? এবং কেনই বা মানুষ এটিকে ঘিরে এত কথা বলছে? চলুন হাল ফ্যাশনের চোখে দেখে নেওয়া যাক।

আইফোন পকেট আসলে কী?

আইফোন পকেট হলো একটি বিশেষ কাপড়ের কাভার-পাউচ, যেখানে আইফোন রাখা যায়। এটি তৈরি করেছে অ্যাপল, আর নকশা করেছে জাপানের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ‘ইসে মিয়াকি’।

এই পকেটটি এক টুকরো কাপড় থেকে ত্রি-মাত্রিক বুননে তৈরি। কাপড়টি নমনীয় এবং টানলে প্রসারিত হয়। ফলে ভেতরে রাখা জিনিসের আকার বোঝা যায়। ফোন ছাড়াও এতে রাখা যায় ছোটখাটো প্রয়োজনীয় জিনিস-ইয়ারফোন, চাবি বা কার্ড।

আইফোন পকেট দুই ধরনের-

ছোট স্ট্র্যাপ: কবজিতে ঝোলানো, কিংবা ব্যাগে লাগিয়ে রাখা যায়।

লম্বা স্ট্র্যাপ: শরীরের ওপর ক্রসবডি করে পরা যায়, ছোট ব্যাগের মতোই দেখায়।

কেন এটি বিশ্ব-বাজারে দ্রুত ভাইরাল হলো?

১. ফ্যাশন ও প্রযুক্তির মিলন

আইফোন পকেট শুধু একটি ফোন-কভার নয়। বরং এক ধরনের স্টাইল স্টেটমেন্টও। ট্রেন্ডি পোশাক, ব্যাগ, আর গয়নার মতোই এটিও স্টেটমেন্ট এক্সেসরিজ হিসেবেই ট্রেন্ডে জায়গা করে নিয়েছে। রয়েছে রঙের বৈচিত্র্য ও নকশা। সঙ্গে যোগ হয়েছে মিয়াকির সিগনেচার স্টাইল।

দাম নিয়ে তুমুল বিতর্ক

দুটি সংস্করণের দাম -

ছোট স্ট্র্যাপ: ১৪৯.৯৫ ডলার বা প্রায় ২০ হাজার টাকা

লম্বা স্ট্র্যাপ: ২২৯.৯৫ ডলার বা প্রায় ৩০ হাজার টাকা

এই দাম দেখেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় ঝড়। অনেকেই মজা করে বলছে “এ তো দামি মোজা!” আবার অনেকে এটিকে ভবিষ্যতের পরিধেয় প্রযুক্তির শুরু বলে প্রশংসা করছেন।

লিমিটেড এডিশন

এই পকেটটি খুব কমসংখ্যক দেশের নির্দিষ্ট অ্যাপল স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সংগ্রাহক, ফ্যাশনপ্রেমী ও নতুন ট্রেন্ড অনুসরণকারীদের আগ্রহ আরও বেড়েছে।

অ্যাপল-মিয়াকি সম্পর্কের গল্প

স্টিভ জবসের বিখ্যাত কালো টার্টলনেকও তৈরি করেছিলেন ইসে মিয়াকি। সেই পুরোনো সংযোগের কারণে এই সহযোগিতাকে অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ডিজাইনের বিশেষত্ব

ত্রি-মাত্রিক নিটেড কাপড়

নরম, কিন্তু শক্তভাবে জিনিস ধারণ করতে সক্ষম

প্রসারিত হলে ফোনের স্ক্রিনের অংশ সামান্য দৃশ্যমান থাকে

ভেতরের জিনিসের আকার বাইরে দৃশ্যমান হয়।

রঙের ভিন্নতা-লেমন, নীল, গোলাপি, বেগুনি, দারুচিনি, পান্না, কালোসহ আরও নানা শেড

এটি একই সঙ্গে ট্রেন্ডি, আরামদায়ক এবং আউট অব দা বক্স। যেন পোশাকের সঙ্গে একেবারেই নতুন ধরণের অনুষঙ্গ।

ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া

বলা যায় ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া দুই মেরুতে ভাগ হয়ে গেছে।

সমালোচনা:

অনেকে বলছেন, এত দামের বিনিময়ে তারা একটি কাপড়ের পকেট কিনবেন না। কারও মতে এটি অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা। এমনকি অনেকে বলছেন টাকা অপচয়।

সমর্থন:

ফ্যাশন ও প্রযুক্তিকে একসঙ্গে দেখতে পছন্দ করেন যারা, তাদের কাছে এটি এক সাহসী, নতুনধারার স্টাইল। সীমিত সংস্করণের কারণে ক্রেতাদের একটি বড় অংশ এটি সংগ্রহে রাখতে চাইছে।

যারা নিজেদের স্টাইল স্টেটমেন্টে ছোট অথচ আকর্ষণীয় একটি অনুষঙ্গ যোগ করতে চান এবং যারা ফ্যাশন নিয়ে নিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন তাদের জন্য আইফোন পকেট নিঃসন্দেহে একটি আলাদা অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে পারে।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৭
