পূজার সাজে গুটিপার ব্যাগই যখন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট

অনুষঙ্গ যে একটি লুককে কতটা এলিভেট করতে অর্থাৎ অন্যতর উচ্চমাত্রায় নিয়ে যেতে পারে তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তবে দেশের সুপরিচিত ব্যাগের ব্র্যান্ড গুটিপার কর্ণধার ও প্রধান ডিজাইনার তাসলিমা মিজি এবার পূজার কালেকশন সাজাতে গিয়ে সেটি ভোলেননি। আর তা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান ব্যাগের ডিজাইন, কালার প্যালেট আর সার্বিক লুকের সঙ্গে সমন্বিত চমৎকার ছবিগুলোতে।
কথা হলো এ নিয়ে তাসলিমার সঙ্গে। অভিজ্ঞ এই ফ্যাশন উদ্যোক্তা বললেন, এবারের কালেকশন খুবই বৈচিত্র্যময়। আমরা আমাদের ফেসবুক পেইজ থেকে লাইভের মাধ্যমে পূজা কালেকশন-২৫ লঞ্চ করেছি।''
এবার তিনটি ডিজাইন এনেছে গুটিপা। অম্বিকা স্যাডেল ব্যাগ, উমা ক্রসবডি এবং পূর্ণা হোবো ব্যাগ।
তিনটি কালেকশনের রঙেই বেশ কিছু ভ্যারিয়েশন আছে। তাসলিমা মিজি বললেন, পূজার উৎসবমুখর আমেজ ও এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা উজ্জ্বল সব রঙের কথা মাথায় রেখেই এবার গুটিপা তাদের সংগ্রহ সাজিয়েছে।
সবসময়ের মতো গুটিপার ব্যাগগুলো সব জেনুইন লেদারে তৈরী। দেবী দুর্গার নাম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবারের ব্যাগের নামকরণ করা হয়েছে।
তাসলিমা মিজির বয়ানে, 'গুটিপায় আমরা প্রতিবছরই দুর্গাপূজায় বিশেষ আয়োজন করি তবে এবার আরেকটু বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করেছি।' এর মধ্যেই ক্রেতাদের কাছ থেকে অনেক সাড়া পেয়েছেন বলে জানান তিনি।
আর গুটিপার এবারের কালেকশন ও ব্যাগসহ পুরো সাজপোশাকের ছবিগুলো দেখে মনে হয়েছে, আগে এমন একটি ব্যাগ বেছে নিয়ে সে অনুযায়ী পোশাক আর মেকওভার, গয়না সাজানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, ব্যাগ আসলে শুধু একটি অনুষঙ্গ নয়। ফ্যাশনিস্তাদের কাছে এটি নিজস্ব ফ্যাশন ভাবনার পরিচায়ক। সেক্ষেত্রে পূজা উপলক্ষে দেশীয়, খাঁটি চামড়ায় তৈরি এমন ফ্যাশনেবল, মানসম্পন্ন ও টেকসই ব্যাগ এনে গুটিপা গুটি পায়ে নয় বরং বিগ স্টেপ নিয়েই এগিয়ে গেল।
পূজার কেনাকাটায় গুটিপা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়েছে। নতুন কালেকশনেও ১০ শতাংশ ছাড় রয়েছে। এই অফার চলবে বিসর্জনের দিন পর্যন্ত।
ছবি: গুটিপা