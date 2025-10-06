রঙবতীর গয়নার মোহনীয় সাজে নজর কাড়লেন মিসেস ইউনিভার্স কানাডার প্রথম রানার-আপ
রঙবতীর গয়নার মোহনীয় সাজে নজর কাড়লেন মিসেস ইউনিভার্স কানাডার প্রথম রানার-আপ

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

মিসেস ইউনিভার্স কানাডার প্রথম রানার-আপ এই সুন্দরী নজর কাড়লেন বাংলাদেশের গয়নার উদ্যোগ রঙবতীর গয়নার মোহনীয় লুকে।

বিদেশের মাটিতে দেশের মানুষের যে কোনো অর্জন আপ্লুত করে আমাদেরকে। মিসেস ইউনিভার্স কানাডা প্যাজেন্টের প্রথম রানার আপ মানসী সরকার বাংলাদেশেরই মেয়ে। এর আগে মডেলিং করেছেন দেশে।

রঙবতীর ট্র্যাডিশনাল গয়নার সাজে আর লাল শাড়িতে মোহনীয় লুকে মানসী
রঙবতীর ট্র্যাডিশনাল গয়নার সাজে আর লাল শাড়িতে মোহনীয় লুকে মানসী

এখন কানাডার এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আলো ছড়িয়ে নজর কাড়ছেন বেশ। সামাজিক মাধ্যমেও বেশ উজ্জ্বল উপস্থিতি মানসীর।

সম্প্রতি কানাডার অটোয়া নদীর তীরে বাংলাদেশের সুপরিচিত গয়নার উদ্যোগ রঙবতীর ট্র্যাডিশনাল গয়নার সাজে আর লাল শাড়িতে মোহনীয় লুক ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি।

রঙবতীর টিকলি আর ঝুমকায় রাজকীয় আমেজ
রঙবতীর টিকলি আর ঝুমকায় রাজকীয় আমেজ
টানা দেওয়া বড় ঝুমকায় পুরো লুকে এসেছে অন্য মাত্রা
টানা দেওয়া বড় ঝুমকায় পুরো লুকে এসেছে অন্য মাত্রা

ছবির কারিগরও বাংলাদেশি। ফটো আর্ট বাই মোতাহের-এর ছবিগুলোতে মানসীকে দুটি ভিন্ন লাল শাড়ির লুকে দেখা যাচ্ছে।

মায়ের শাড়ি মানেই স্পেশাল কিছু। মানসীর পরনে তাঁর মায়ের ট্র্যাডিশনাল টুকটুকে লালে সোনালি জরীর বেনারসীর লুকে রঙবতীর গয়না মানিয়েছে দারুণভাবে।

বেনারসীর লুকে রঙবতীর গয়না মানিয়েছে দারুণভাবে
বেনারসীর লুকে রঙবতীর গয়না মানিয়েছে দারুণভাবে
লাল মনোক্রোমেও জাদু ছড়াচ্ছেন মানসী, সঙ্গে আছে রঙবতীর গয়না
লাল মনোক্রোমেও জাদু ছড়াচ্ছেন মানসী, সঙ্গে আছে রঙবতীর গয়না

ট্রেন্ডি লাল মনোক্রোম জর্জেটে মিরর ওয়ার্কের বর্ডার। মিনিমাল ডিজাইনের শাড়ির লুকেও সমান সুন্দর রঙবতীর টিকলি, টানা দেওয়া ঝুমকা আর চুড়ি-বালা।

রঙবতীর অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারী ও ডিজাইনার তাহসিন নাঈমা বলছিলেন, বিদেশে দেশের মেয়ে মানসীর অর্জনে তাঁরা গৌরব বোধ করছেন। নাঈমা নিজেও বর্তমানে কানাডা প্রবাসী। তিনি বললেন, এই সম্পূর্ণ দেশি কোল্যাবোরেশনের ফটোশুট বেশ সাড়া ফেলেছে কানাডার দেশি-বিদেশি ফ্যাশন অনুরাগীদের মাঝে।

এই লুক সাড়া ফেলেছে কানাডার দেশি-বিদেশি ফ্যাশন অনুরাগীদের মাঝে
এই লুক সাড়া ফেলেছে কানাডার দেশি-বিদেশি ফ্যাশন অনুরাগীদের মাঝে
অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাচ্ছেন রঙবতীর এই গয়নাগুলোর কথা
অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাচ্ছেন রঙবতীর এই গয়নাগুলোর কথা

অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাচ্ছেন রঙবতীর এই গয়নাগুলোর কথা। উল্লেখ্য, কানাডাতেও শো রুম আছে এই জনপ্রিয় গয়নার উদ্যোগের। সৃজনশীল ডিজাইন আর ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয়ের কারণে রঙবতী ফ্যাশনিস্তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষের দিকেই থাকে সবসময়। আর কানাডার বিউটি প্যাজেন্টে নজরকাড়া মানসীর লুকে অন্য মাত্রা এনেছে তাদের গয়না, বলতেই হয়।

ছবি: মোতাহের হোসেন (ফটো আর্ট বাই মোতাহের)

গয়না: রঙবতী

ছবির মুখ: মানসী সরকার

মেকওভার ও হেয়ারস্টাইল: অটোয়া জেনি

প্রকাশ: ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৬: ১১
