টেইলরের অ্যান্টিক হীরার আংটির নকশায় খোদ ট্রাভিস কেলসি, দেখুন এর ডিজাইন ডিটেইলস
অনুষঙ্গ

টেইলরের অ্যান্টিক হীরার আংটির নকশায় খোদ ট্রাভিস কেলসি, দেখুন এর ডিজাইন ডিটেইলস

কানিজ ফাতেমা

টেইলর সুইফট ও ট্রাভিস কেলসির বাগদানের আংটির নকশায় নিজেই ছিলেন ট্রাভিস, যা এটিকে আরও অনন্য ও আকর্ষণীয় করেছে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফট আর আমেরিকান ফুটবলের রাজপুত্র ট্রাভিস কেলসির বাগদানের রূপকথার মতো আয়োজন মুগ্ধ করেছে সকলকে। এই ফুলেল অনুষ্ঠানে টেইলর পরেছিলেন র‍্যালফ লরেনের সাদা-কালো স্ট্রাইপড ড্রেস, লুই ভিতোঁর বাদামি হিলস আর সোনার ওপর হীরা বসানো কার্টিয়ের সান্তোস ডেমোজেল কোয়ার্টজ ঘড়ি । সবকিছু ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আটকে গেছে টেইলরের আঙুলের অনন্য হীরার আংটিতে। কৃত্রিম হীরার জনপ্রিয়তার এই সময়ে ট্রাভিস তাঁর প্রিয়তমার জন্য বেছে নিয়েছেন অ্যান্টিক হীরা। গ্লোবাল ফ্যাশনিস্তারা বলছেন টেইলরের বাগদানের এই আংটি আবার ওল্ড মাইন কাট ডায়মন্ডের ট্রেন্ড ফিরিয়ে আনবে।

সবকিছু ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আটকে গেছে টেইলরের আঙুলের অনন্য হীরার আংটিতে
সবকিছু ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আটকে গেছে টেইলরের আঙুলের অনন্য হীরার আংটিতে
জুয়েলারি শিল্পী কিন্ড্রেড লুবেক
জুয়েলারি শিল্পী কিন্ড্রেড লুবেক

বিরল এই ওল্ড মাইন কাট আংটিটি বিশেষ আরও একটি কারণে। এর  নকশায় ডিজাইনারের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং ট্রাভিস কেলসি। অর্থাৎ ট্রাভিসের মন মতো নকশাকেই আংটিতে রূপ দিয়েছেন আর্টিফেক্স ফাইন জুয়েলারির শিল্পী কিনড্রেড লুবেক।  

বিজ্ঞাপন

ওল্ড মাইন কাট ডায়মন্ড মূলত হীরার এক প্রাচীন কাট। এই হীরা জনপ্রিয় ছিল আঠারো থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। হাতেই কাটা হতো তখন এই হীরা। আজকের ল্যাবে তৈরি হীরার যুগে এই ধরনের হীরা পাওয়া দুর্লভ। বিরল, অনন্য উজ্জ্বল ও হাতের সূক্ষ্ম কাজ ওল্ড মাইন কাট হীরাটিকে করে তুলেছে আভিজাত্যের প্রতীক। শুধু গয়না নয়, ইতিহাস ও রোমাঞ্চ প্রতিফলিত হয় এতে। তাই প্রতিটি ওল্ড মাইন কাট হীরা বিরল ও সংগ্রহ করে রাখার মতো সম্পদ।  টেইলরের আঙুলে এমন ভিনটেজ ও বিরল আংটিই আসলে শোভা পায়।  

কুশন স্টাইল ওল্ড মাইন কাট ডায়মন্ড
কুশন স্টাইল ওল্ড মাইন কাট ডায়মন্ড

দেখতে বেশ অভিনব এই হীরা। কুশন স্টাইল বলা হয় একে। কোণাগুলো গোলাকার আবার একই সঙ্গে প্রান্তে বর্গাকার ভাব থাকে। আধুনিক হীরার মতো ঝলমলে দ্যুতি ছড়ায় না। বরং একধরনের নরম ও উষ্ণ আলোর বিচ্ছুরণ একে অন্য করে তুলেছে। এধরনের হীরা মোমের বা সূর্যের আলোয় আলাদা এক মোহ তৈরি করে।
টেইলর সুইফটের ঝলমলে ওল্ড মাইন কাট হীরাটি বসানো হয়েছে পাতলা সোনার আংটির ওপর। এর সূক্ষ্ম অপ্রতিসম নকশা আংটিকে করেছে আরও মোহনীয়। আংটির বিশাল আকৃতি আর দ্যুতি স্বাভাবিকভাবেই  আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তার ওপর এই আংটি দিয়ে যে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পীর বাগদান হয়েছে সেটিও দেখতে হবে।

বিজ্ঞাপন

প্রখ্যাত জুয়েলারি বিশেষজ্ঞ স্টেফানি গটলিয়েবের মতে, আংটিটি ৮ থেকে ১০ ক্যারেট হীরার। আর এর বাজারদর হতে পারে ৪ থেকে ৮ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকার হিসেবে প্রায় ৫  থেকে ৯ কোটি টাকা। আবার আরেক বিশেষজ্ঞ দানিয়েলা তারান্তিনো ধারণা করছেন, এটি ১০ থেকে ১৫ ক্যারেটও হতে পারে, সোনার ওপর বসানো এই অলংকারের  মূল্য দাঁড়াতে পারে ৭.৫ লাখ থেকে ১০ লাখ ডলারের মতো। অর্থাৎ ৯কোটি থেকে সোয়া ১২কোটি টাকা।

টেইলরের এনগেজমেন্ট রিং
টেইলরের এনগেজমেন্ট রিং

যদিও সাধারণ মানুষের জন্য এমন বাজেট কল্পনার বাইরে, তবুও বিগত এক বছরে ওল্ড মাইন কাট ডায়মন্ডের জনপ্রিয়তা বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। আর সুইফট-কেলসির বাগদানের আংটি যেন সেই বিলাসিতার এক ঝলমলে নিদর্শন।

সূত্র: ব্রাইডস ম্যাগাজিন, ইউএসএ টুডে

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১০: ১৫
বিজ্ঞাপন