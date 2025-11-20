মিস ইউনিভার্স ২০২৫ স্ক্যান্ডাল: প্রতিযোগীর সঙ্গে কর্মকর্তার সম্পর্কের ইঙ্গিত আর কারচুপির অভিযোগে দুই বিচারকের পদত্যাগ
ফ্যাশন

মিস ইউনিভার্স ২০২৫ স্ক্যান্ডাল: প্রতিযোগীর সঙ্গে কর্মকর্তার সম্পর্কের ইঙ্গিত আর কারচুপির অভিযোগে দুই বিচারকের পদত্যাগ

মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর ড্রামা যেন থামছেই না। এবার এক প্রতিযোগীর সঙ্গে নির্বাচন কমিটির একজন সদস্যের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে আর কারচুপির অভিযোগে দুই বিচারক পদত্যাগ করলেন।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর মূল প্রতিযোগিতা শুরুর মাত্র তিন দিন আগে দুইজন বিচারক পদত্যাগ করেছেন। তাঁদের একজন আয়োজকদের বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রক্রিয়া কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। আর সেই সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এবার এক প্রতিযোগীর সঙ্গে নির্বাচন কমিটির একজন সদস্যের সম্পর্ক আছে। প্রতিযোগিতার আগেই একবার বিতর্ক হয়েছে এই আসর নিয়ে। আর এখন মনে হচ্ছে, মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর ড্রামা যেন থামছেই না। চলুন জেনে নিই আসলে কী কী হচ্ছে এখানে।

মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীদের একাংশ
মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীদের একাংশ

লেবানিজ-ফরাসি সংগীতশিল্পী ওমর হারফুশ ইনস্টাগ্রামে আট সদস্যের জুরি থেকে তার পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিনি অভিযোগ করেন যে তাৎক্ষনিকভাবে গঠিত এক জুরি কমটি প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ফাইনালিস্টদের বেছে নিয়েছে। মূল প্রতিযোগিতা শুক্রবার থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এ নিয়ে লেখেন হারফুশ। তিনি জানান, তিনি বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পারেন। তিনি দাবি করেন, এই অনানুষ্ঠানিক জুরি এমন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত যাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কিছু প্রতিযোগীর সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হতে পারে। তাঁর কথা অনুযায়ী, এই কমিটি আগেই সেরা ৩০ প্রতিযোগীকে বেছে নিয়েছে, যেখানে এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন যাঁদের কিছু প্রতিযোগীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। আসল কথা হলো, তিনি অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচন কমিটির একজন সদস্যের সঙ্গে এক প্রতিযোগীর সম্পর্ক আছে, যা এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। ওমর জানান, ভোট-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে মিস ইউনিভার্স সিইও রাউল রোচার সঙ্গে একটি অসম্মানজনক কথোপকথনের পর তিনি পদত্যাগ করেন।

বিজ্ঞাপন

সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে তোলপাড় শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে, আরেক বিচারক ও ফরাসি ফুটবল ম্যানেজার ক্লদ ম্যাকেলেলেও ঘোষণা করেন যে তিনি পদ ছাড়ছেন, কারণ হিসেবে তিনি জানান অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিগত কারণ।

ইনস্টাগ্রামে নিজের পদত্যাগ ঘোষণা করা ম্যাকেলেলে এটিকে “কঠিন সিদ্ধান্ত”বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন, “আমি মিস ইউনিভার্সকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেখি। এই প্ল্যাটফর্ম ক্ষমতায়ন, বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে—যে মূল্যবোধগুলো আমি সবসময় আমার ক্যারিয়ারে সমর্থন করেছি।”

বিজ্ঞাপন

এদিকে, মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন হারফুশের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে এক বিবৃতি দেয়, যেখানে বলা হয় যে “বাইরের কাউকে প্রতিনিধিদের মূল্যায়ন বা ফাইনালিস্ট নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি”।

মিস ইউনিভার্স কমিটি বলছে, এমন কিছুই ঘটেনি
মিস ইউনিভার্স কমিটি বলছে, এমন কিছুই ঘটেনি

সংগঠনটি ইঙ্গিত দেয় যে হারফুশ সম্ভবত "বিয়ন্ড দ্য ক্রাউন" প্রোগ্রামের কথা বলেছেন, যা একটি সমজাকল্যাণ উদ্যোগ এবং মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার বাইরে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। এর নিজস্ব আলাদা নির্বাচন কমিটি আছে। মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন সোমবার বিয়ন্ড দ্য ক্রাউন কমিটি ঘোষণা করেছিল। মঙ্গলবারের বিবৃতিতে বলা হয়, হারফুশের অভিযোগ এই প্রোগ্রামটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।

এই মাসের শুরুতে প্রতিযোগিতা শুরুর দুই সপ্তাহ আগেও কিন্তু তুমুল বিতর্ক হয়েছে এবারের মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর আসর নিয়ে। তখন কয়েকজন মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগী থাইল্যান্ডের এক কর্মকর্তার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে একটি প্রি-ইভেন্ট থেকে বের হয়ে যান। এতে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। থাইল্যান্ডের পরিচালক নাওয়াত ইটসারাগ্রিসিল প্রি-ইভেন্টে মিস মেক্সিকো ফাতিমা বশকে প্রকাশ্যে বকাঝকা করেন, কারণ তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণামূলক কনটেন্ট পোস্ট করেননি।

বিতর্কিত ডিরেক্টর নাওয়াত ইটসারাগ্রিসিল
বিতর্কিত ডিরেক্টর নাওয়াত ইটসারাগ্রিসিল
পরে তিনি ক্ষমা চান প্রকাশ্যে
পরে তিনি ক্ষমা চান প্রকাশ্যে

এই ভিডিওগুলো পরে ভাইরাল হয়। সেখানে ফাতিমা ও কয়েকজন প্রতিযোগীকে ইভেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় আর অনেককে নাওয়াতের দিকে চিৎকার করতেও শোনা যায়। পরে নাওয়াত দাবি করেন যে তার কিছু কথা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন কঠোর নিন্দা জানায়। তারা সেখানে আন্তর্জাতিক নির্বাহীদের একটি দল পাঠিয়েছে যাতে তারা প্রতিযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করে আর নাওয়াতকে একক ক্ষমতা না দেয়। এখন দেখা যাক সামনে আর কী কী নাটক হয় মিস ইউনিভার্সের এবারের আসরে।

সূত্র: বিবিসি, দ্য হিন্দুস্তান টাইমস

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৭: ৪৮
বিজ্ঞাপন