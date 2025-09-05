ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের লালগালিচায় বাংলাদেশের প্রিয়তি
ফ্যাশন

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের লালগালিচায় বাংলাদেশের প্রিয়তি

বাংলাদেশের গর্ব মাকসুদা আখতার প্রিয়তি প্রথম আলোচনায় আসেন ২০১৪ সালে মিস আয়ারল্যান্ডের মুকুট জিতে। এরপর একে একে মিস আর্থ আয়ারল্যান্ড, মিস ইউনিভার্সাল রয়্যালটি, ইউকে টপ মডেল, আইরিশ মডেল অব দ্য ইয়ারসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহু শিরোপা অর্জন করেন তিনি। ৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পান টপ মডেল অ্যাওয়ার্ড। আর ৭৭তম আসরে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লালগালিচায় হেঁটে সবাইকে চমকে দেন। এ বছর কানের লালগালিচায় দশমবারের মতো তাঁর পদচারণ ছিল আলাদা আলোচনায়। মডেলিংয়ের পাশাপাশি প্রিয়তি একজন অভিনেত্রী, প্রশিক্ষিত পাইলট ও তিন সন্তানের দায়িত্বশীল মা। বহুমাত্রিক এই পরিচয়ের ভেতর দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক নারীর অনুপ্রেরণার প্রতীক। সম্প্রতি তিনি হাজির হয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের লালগালিচায়। আয়ারল্যান্ডের নামকরা ডিজাইনার ক্লেয়ার গারভির নকশা করা পোশাকে ও ক্রিস্টিনা জয়ের সৃজনশীল মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলের ছোঁয়ায় প্রিয়তির লুকগুলোয় ছিল স্বকীয়তা ও আভিজাত্যের দ্যুতি। আজকের আয়োজনে থাকছে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিয়তির বেছে নেওয়া সেই দৃষ্টিনন্দন লুকের ঝলক।

গাউনে আইরিশ সমুদ্রদেবীর অনুপ্রেরণা

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রথম দিন প্রিয়তি লালগালিচায় উপস্থিত হন আয়ারল্যান্ডের জনপ্রিয় ডিজাইনার ক্লেয়ার গারভির নকশা করা আউটফিটে। বিশেষ আকর্ষণে ছিল টেকসই বা সাসটেইনেবল থিম।
এই পোশাকের নকশা এসেছে আইরিশ সমুদ্রদেবী ক্লায়োডনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, যিনি সমুদ্রকে দূষণ থেকে রক্ষা করেন। প্রিয়তিকেও ঠিক সমুদ্রদেবীর মতোই লাগছিল এই লুকে।
সাসটেইনেবল থিমে বানানো এই গাউনে পুনর্ব্যবহৃত বা রিসাইকেল ফেব্রিক ও স্ট্রবেরি চাষে ব্যবহৃত পুরোনো সাপোর্ট র‍্যাক ব্যবহার করা হয়েছে। স্ট্রবেরি চাষ আয়ারল্যান্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যা সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজন।
অন্যদিকে পোশাকের সামনের অংশে যে মুখাবয়বগুলো ফুটে উঠেছে, তা দেবী ক্লিওনার প্রতীক হিসেবে ডিজাইনার ব্যবহার করেছেন। পোশাকে সজ্জিত অসংখ্য ছোট–বড় মুক্তাও আছে, যা সমুদ্রের মুক্তার প্রতীক। গাউনের বডিকন ফিট স্ট্রাকচার, এসেমেট্রিক কাট, আকর্ষণীয় লম্বা কেপ আর সাইড স্লিট নকশা প্রিয়তির লুকে এনেছে ভিন্ন আবেদন।
রানি ক্লিওপেট্রা অনুপ্রাণিত গাউন

ডিজাইনার ক্লেয়ার গারভির নকশা করা আরেকটি পোশাকে প্রিয়তির এই লুকটিও বেশ নজরকাড়া। ‘দ্য লাস্ট ভাইকিং’ সিনেমার প্রিমিয়ারে তিনি লালগালিচায় বেছে নেন গাউনটি।
পোশাকের নকশা প্রাচীন মিসরের দেবতা ও রানি ক্লিওপেট্রা থেকে অনুপ্রাণিত।
আকর্ষণীয় এই গাউন ডিজাইনের ভাবনা এসেছে মূলত ভেনিস ও মিসরের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক থেকে। একসময় ভেনিস ও মিসরে বিভিন্ন মসলার বাণিজ্য হতো। এমন সব মসলা থেকে তৈরি অর্গানিক রঙে রাঙানো হয়েছে কাপড়।
এ ছাড়া অন্য পুনর্ব্যবহৃত অংশগুলো এসেছে পুনরুদ্ধার করা প্লাস্টিক ও আসবাবের কাপড়কে মোল্ড করে, যা দেবীদের মুকুট বা মাথার অলংকারে রূপ দেওয়া হয়েছে। একসময় নানান পণ্য বিনিময়ের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই শিল্পকর্ম তারই প্রতীকী উপস্থাপন। তাই মিসর–প্রাণিত পোশাক প্রদর্শনের জন্য ভেনিসের মঞ্চের চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কীই–বা হতে পারে।
প্রকাশ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪: ০০
