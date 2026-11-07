সামিরা খান মাহি হলেন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৬, মুকুট পরালেন তানজিয়া মিথিলা

মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ কে হবে! এবার এ প্রশ্নের উত্তর জানতে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। গতবারের আয়োজনে বাংলাদেশের তানজিয়া জামান মিথিলা এত নজর কেড়েছিলেন ও ভালো করেছিলেন যে এ নিয়ে আগ্রহ এবার অনেক বেশি। সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৬ হলেন অভিনেত্রী ও মডেল সামিরা খান মাহি।
তাঁকে মুকুট পরান এর আগের মুকুট জেতা তানজিয়া জামান মিথিলা।
মিথিলা পরেছেন আইস ব্লু শিয়ার মারমেইড গাউন। একই ধরনের মারমেইড গাউন পরেছেন মাহি।
তাঁর পোশাকের রঙ ক্রিম। অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগছিল এ সময় দুই বিউটি কুইনকে।
ছবি: ফেসবুক রিলসের স্ক্রিনশট