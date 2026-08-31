রিভেঞ্জ ড্রেসিং, বিকিনি আর 'রিস্ক' ফ্যাশন: ২৯ বছর আগে প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু হয় পাপারাজ্জিদের থেকে বাঁচতে
ফ্যাশন

রিভেঞ্জ ড্রেসিং, বিকিনি আর 'রিস্ক' ফ্যাশন: ২৯ বছর আগে প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু হয় পাপারাজ্জিদের থেকে বাঁচতে

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লেডি ডায়ানা। ব্রিটিশ রাজপরিবারে বর্তমান রাজা চার্লসের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে প্রিন্সেস ডায়ানা হিসেবে পরিচিত হন তিনি। সেবামূলক কাজের জন্য যেমন তিনি বিশ্বজুড়ে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনি তাঁর স্বতন্ত্র পোশাকের ধরনও তাঁকে করে তুলেছে ফ্যাশন ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত চরিত্র। প্রিন্সেস ডায়ানার ফ্যাশন জার্নিকে কিংবদন্তি বললেও যেন কম বলা হয়। মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরও ফ্যাশন দুনিয়ায় তাঁর প্রভাব এতটাই প্রবল যে, আজও নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার নাম। শুধু পোশাক নয়, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব স্টাইল দিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন এমন এক ফ্যাশন-উত্তরাধিকার, যা সময় পেরিয়েও পুরোনো হয়নি। ব্রিটিশ পরিবারের একসময়ের রাজবধূ থেকে আপন আলোয় উদ্ভাসিত এক শক্তিশালী গ্লোবাল নারী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা প্রিন্সেস ডায়ানা বেঁচে থাকলে ৬৩ বছরে পা দিতেন এ বছর। ডায়ানার কিছু পোশাক এতটাই বিখ্যাত যে সেগুলোর আলাদা নামই হয়ে গেছে। ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’, ‘ট্রাভোল্টা ড্রেস’ কিংবা ডেভিড ও এলিজাবেথ ইমানুয়েলের নকশা করা রূপকথার মতো বিয়ের পোশাক; প্রতিটি পোশাকই পপ কালচারের ইতিহাসে লেখা আছে। ডিভোর্সের পর তিনি একসময় স্টাইল আইকনে পরিণত হন রিভেঞ্জ ড্রেসিং, বিকিনি আর 'রিস্ক' ফ্যাশনে। অথচ একসময় ঢিলেঢালা সোয়েটারের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা ডায়ানাকে বলা হতো 'শাই ডি'। সেখান থেকে জীবনের বহু ধাপ পেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন এক অবিসংবাদিত স্টাইল আইকন, যিনি এই সময়ের ফ্যাশন দুনিয়াতেও সমান প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনেই ২৯ বছর আগে পাপারাজ্জিদের তাড়া খেয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান প্রিন্সেস ডায়ানা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বয়ফ্রেন্ড ডোডি আল ফায়েদ। এই ঘটনা স্বতব্ধ করে দেয় ডায়ানার দুনিয়াজোড়া ভক্তদেরকে। যুগ থেকে যুগান্তরে আর এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে স্মরণ করতে থাকবে, এ কথা বলাই যায়।

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১/২৯
এরকমই সাদা ড্রেস আর নিটেড জ্যাকেটের লুকে দেখা দিতেন শাই ডি
এরকমই সাদা ড্রেস আর নিটেড জ্যাকেটের লুকে দেখা দিতেন শাই ডি
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এলিজাবেথ ইমানুয়েলের নকশা করা রূপকথার মতো বিয়ের পোশাকে লেডি ডায়ানা
এলিজাবেথ ইমানুয়েলের নকশা করা রূপকথার মতো বিয়ের পোশাকে লেডি ডায়ানা
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পাফড স্লিভস আর ফ্রিল দেওয়া অফ হোয়াইট ড্রেসের সঙ্গে সাদা ফুল আর সাদা ভেইলে ডায়ানা হাঁটছেন বর তৎকালীন প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে
পাফড স্লিভস আর ফ্রিল দেওয়া অফ হোয়াইট ড্রেসের সঙ্গে সাদা ফুল আর সাদা ভেইলে ডায়ানা হাঁটছেন বর তৎকালীন প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে
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বিয়ের পরে নানা টানাপোড়েনে ডায়ানা একসময় সলিড কালারে দেখা দিতেন বেশি। এখানে পরেছেন কালো ভেস্ট টপ আর হাই ওয়েস্টেড বেইজ ট্রাউজার্স
বিয়ের পরে নানা টানাপোড়েনে ডায়ানা একসময় সলিড কালারে দেখা দিতেন বেশি। এখানে পরেছেন কালো ভেস্ট টপ আর হাই ওয়েস্টেড বেইজ ট্রাউজার্স
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স্পোর্টি লুক ছিল তাঁর পছন্দের
স্পোর্টি লুক ছিল তাঁর পছন্দের
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স্টাইলিশ হেডগিয়ারসহ লাল পাফড জ্যাকেটের স্টাইলিশ স্কেটিং লুকে ডায়ানা
স্টাইলিশ হেডগিয়ারসহ লাল পাফড জ্যাকেটের স্টাইলিশ স্কেটিং লুকে ডায়ানা
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পাপারাজ্জিদের যন্ত্রণায় জিম থেকে বের হতে রোজ এই একই টিশার্ট পরেতেন ডায়ানা, যাতে ছবি তোলার উৎসাহ না পায় কেউ
পাপারাজ্জিদের যন্ত্রণায় জিম থেকে বের হতে রোজ এই একই টিশার্ট পরেতেন ডায়ানা, যাতে ছবি তোলার উৎসাহ না পায় কেউ
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তবে সেই সময় মেয়েরা এভাবে অ্যাথলেজার, লাক্সারি স্পোর্টসওয়্যার কমই ক্যারি করতে পারত তাঁর মতো
তবে সেই সময় মেয়েরা এভাবে অ্যাথলেজার, লাক্সারি স্পোর্টসওয়্যার কমই ক্যারি করতে পারত তাঁর মতো
৯/২৯
রাজপরিবারের ড্রেসকোড মেনে যতটা আলাদা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট প্রকাশ করা যেত, তিনি তা করতেন। এখানে পরেছেন ফুশিয়া পিংক স্লিভলেস গাউন
রাজপরিবারের ড্রেসকোড মেনে যতটা আলাদা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট প্রকাশ করা যেত, তিনি তা করতেন। এখানে পরেছেন ফুশিয়া পিংক স্লিভলেস গাউন
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প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে মেলবোর্নে গিয়ে পরেছিলেন এই ব্যাকলেস গাউন
প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে মেলবোর্নে গিয়ে পরেছিলেন এই ব্যাকলেস গাউন
১১/২৯
ক্যাথরিন ওয়াকারের ডিজাইন করা নীল ফুলের সাদা টাফেটা গাউনটির স্ট্র্যাপলেস ডিজাইনের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে স্যাফায়ার ও হীরার নেকপিস ও ম্যাচিং দুল।
ক্যাথরিন ওয়াকারের ডিজাইন করা নীল ফুলের সাদা টাফেটা গাউনটির স্ট্র্যাপলেস ডিজাইনের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে স্যাফায়ার ও হীরার নেকপিস ও ম্যাচিং দুল।
১২/২৯
অপূর্ব এই অম্ব্রে অফ দ্য শোল্ডার গাউনের লুকে দেখা দিয়েছিলেন ডায়ানা প্রেগন্যান্সি অ্যানাউন্সমেন্টের আগের দিন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে
অপূর্ব এই অম্ব্রে অফ দ্য শোল্ডার গাউনের লুকে দেখা দিয়েছিলেন ডায়ানা প্রেগন্যান্সি অ্যানাউন্সমেন্টের আগের দিন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে
১৩/২৯
স্লিপিং বিউটি শিরোনামে এই বিখ্যাত ছবিতে দেখা যাচ্ছে বেলভিল সাসুনের এই গাউনে ঘুমিয়ে পড়েছেন ডায়ানা।
স্লিপিং বিউটি শিরোনামে এই বিখ্যাত ছবিতে দেখা যাচ্ছে বেলভিল সাসুনের এই গাউনে ঘুমিয়ে পড়েছেন ডায়ানা।
১৪/২৯
দ্য ফ্যান্টম অব দ্য অপেরায় গিয়ে মারে আরবিডের নকশা করা স্ট্র্যাপলেস মিডনাইট ব্লু বলগাউনে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।
দ্য ফ্যান্টম অব দ্য অপেরায় গিয়ে মারে আরবিডের নকশা করা স্ট্র্যাপলেস মিডনাইট ব্লু বলগাউনে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।
১৫/২৯
গাউনজুড়ে ছিল রুপালি তারার নকশা। গলায় সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা ডিজাইনের কালো ভেলভেটে হীরার চোকার। হাতে ম্যাজেন্টা স্যাটিন গ্লাভস
গাউনজুড়ে ছিল রুপালি তারার নকশা। গলায় সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা ডিজাইনের কালো ভেলভেটে হীরার চোকার। হাতে ম্যাজেন্টা স্যাটিন গ্লাভস
১৬/২৯
প্রিন্স চার্লস-ক্যামিলা পার্কার স্ক্যান্ডালের ধারাবাহিকতায় তিনি রিস্ক (risque) ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকে পড়েন
প্রিন্স চার্লস-ক্যামিলা পার্কার স্ক্যান্ডালের ধারাবাহিকতায় তিনি রিস্ক (risque) ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকে পড়েন
১৭/২৯
সেই সঙ্গে পাওয়ার ড্রেসিং লুকেও তিনি দেখা দেন বিভিন্ন ফরমাল জায়গায়
সেই সঙ্গে পাওয়ার ড্রেসিং লুকেও তিনি দেখা দেন বিভিন্ন ফরমাল জায়গায়
১৮/২৯
চার্লস ক্যামিলার সঙ্গে সম্পর্কের ঘোষণা দেওয়ার দিন এই রিভেঞ্জ ড্রেসে দেখা দেন ডায়ানা। পরেছেন ক্রিস্টিনা স্ট্যাম্বোলিয়ানের ডিজাইন করা অফ দ্য শোল্ডার কালো মিনিড্রেস
চার্লস ক্যামিলার সঙ্গে সম্পর্কের ঘোষণা দেওয়ার দিন এই রিভেঞ্জ ড্রেসে দেখা দেন ডায়ানা। পরেছেন ক্রিস্টিনা স্ট্যাম্বোলিয়ানের ডিজাইন করা অফ দ্য শোল্ডার কালো মিনিড্রেস
১৯/২৯
শুরু হলো প্রিন্সেস ডায়ানার বিকিনি অধ্যায়। এখানে পরেছেন একেবারে সংক্ষিপ্ত, কালারফুল টু পিস
শুরু হলো প্রিন্সেস ডায়ানার বিকিনি অধ্যায়। এখানে পরেছেন একেবারে সংক্ষিপ্ত, কালারফুল টু পিস
২০/২৯
মৃত্যুর আগে শেষ ভ্যাকেশনে টারকোয়েজ মনোকিনিতে ডায়ানার এই ছবিটি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। এখানে তিনি আনমনে এক ডাইভিং বোর্ডের প্রান্তে বসে আছেন বয়ফ্রেন্ড ডোডি আল ফায়েদের বিলাসবহুল ইয়টে
মৃত্যুর আগে শেষ ভ্যাকেশনে টারকোয়েজ মনোকিনিতে ডায়ানার এই ছবিটি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। এখানে তিনি আনমনে এক ডাইভিং বোর্ডের প্রান্তে বসে আছেন বয়ফ্রেন্ড ডোডি আল ফায়েদের বিলাসবহুল ইয়টে
২১/২৯
ভিক্টর এডেলস্টেইনের এই অফ দ্য শোল্ডার কালো ড্রেস পরে হলিউড তারকা জন ট্রাভোল্টার সঙ্গে এক ঘন্টা নেচেছিলেন ডায়ানা
ভিক্টর এডেলস্টেইনের এই অফ দ্য শোল্ডার কালো ড্রেস পরে হলিউড তারকা জন ট্রাভোল্টার সঙ্গে এক ঘন্টা নেচেছিলেন ডায়ানা
২২/২৯
হোয়াইট হাউস স্টেট ডিনারে পরা এই ড্রেসের নামই হয়ে যায় ট্রাভোল্টা ড্রেস।
হোয়াইট হাউস স্টেট ডিনারে পরা এই ড্রেসের নামই হয়ে যায় ট্রাভোল্টা ড্রেস।
২৩/২৯
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে তিনি সেখানকার সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে পরতেন মডেস্টওয়্যার
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে তিনি সেখানকার সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে পরতেন মডেস্টওয়্যার
২৪/২৯
পাকিস্তানে গিয়ে পরেছেন সালওয়ার কামিজ
পাকিস্তানে গিয়ে পরেছেন সালওয়ার কামিজ
২৫/২৯
এই সিকুইনের কালো ডিপ স্কোয়্যার নেক কালো শ্যান্টিলি লেস মারমেইড ড্রেসটি পরেছিলেন তিনি মৃত্যুর আগে শেষ জন্মদিনে। প্রয় ডিজাইনার আজাগুরি এটি তাঁর জন্য তৈরি করেছিলেন।
এই সিকুইনের কালো ডিপ স্কোয়্যার নেক কালো শ্যান্টিলি লেস মারমেইড ড্রেসটি পরেছিলেন তিনি মৃত্যুর আগে শেষ জন্মদিনে। প্রয় ডিজাইনার আজাগুরি এটি তাঁর জন্য তৈরি করেছিলেন।
২৬/২৯
এই আকাশ নীল স্লিভলেস বোল্ড মিনিড্রেসও একই ডিজাইনারের তৈরি।
এই আকাশ নীল স্লিভলেস বোল্ড মিনিড্রেসও একই ডিজাইনারের তৈরি।
২৭/২৯
হল্টারনেক আইভরি গাউন পরেছেন ডায়ানা এখানে
হল্টারনেক আইভরি গাউন পরেছেন ডায়ানা এখানে
২৮/২৯
কান চলচ্চিত্র উৎসবে ডায়ানার আইস ব্লু স্ট্র্যাপলেস গাউন আর ম্যাচিং স্টোল
কান চলচ্চিত্র উৎসবে ডায়ানার আইস ব্লু স্ট্র্যাপলেস গাউন আর ম্যাচিং স্টোল
২৯/২৯
১৯৯৬ সালের মেট গালায় ডিওরের স্লিপ ড্রেস পরে সাড়া ফেলে দেন ডায়ানা
১৯৯৬ সালের মেট গালায় ডিওরের স্লিপ ড্রেস পরে সাড়া ফেলে দেন ডায়ানা

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ৩১ আগস্ট ২০২৬, ১৪: ০৯
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