মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল

নজরুলের প্রেমের গানের মাঝে কিছু গান আসলে হৃদয় নিংড়ে রচিত মনে হয় শুনলে। যেমন 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী'। এই গানের প্রেম আসলে প্যাশনের অন্য নাম; আবেগ যাকে বলি আমরা। আর সেই প্রেম শুধু আত্মিক বা অশরীরী নয়। প্রেম আকর্ষণ জাগায়। শিহরণ সৃষ্টি করে। দেয় অ্যাড্রিনালিন রাশ।
প্রেয়সীর সৌন্দর্য উদ্বেল করে হৃদয়। হৃদস্পন্দন বাড়ায়। সেই ধুকপুক একাকার হয়ে যায় ভালোবাসার অভিব্যক্তিতে। নজরুলের গানে আর কবিতায় নারীর সৌন্দর্য পেয়েছে নানা মাত্রা। তবে পরী বা দেবী নয়, তিনি মানবীরূপেই পেতে চেয়েছেন তাঁর প্রেমিকাদেরকে। তাঁর কালোত্তীর্ণ লাভ সং 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী'-র পংক্তিমালাকে নতুন আলোয় দেখতে চেয়েছি আমরা। আর এখানেই এসেছে ফিউশনের ছোঁয়া।
কখনও আবার প্রেমে কাছে আসার আকুতিও আচ্ছন্ন করে দেয় দেহমন। তখন রাখঢাক শিকেয় তুলে নজরুলের মতো বলতে ইচ্ছে করে, 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেব খোঁপায় তারার ফুল!' কানে তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল দোলানোর প্রতিশ্রুতিতেও যদি টলে তাঁর মন! ভালোবেসে চাঁদ-তারা এনে দেওয়ার কথা আসলে চলে আসে প্রেমিকের বয়ানে যুগে যুগে।
'জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়'
এখানে আর শুধু দূর থেকে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় থেমে নেই। জোছনা আর চন্দনের এই সাজ আমরা রিক্রিয়েট করেছি শিমারি মেকওভারের ছোঁয়ায়।
আমাদের প্রিয়াকে এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নজরুলের সময়ের আধুনিক নারীর রূপে, ভিনটেজ লুকে।
চল্লিশ, পঞ্চাশের দশকের ঢেউ খেলানো ব্যাংসের হেয়ারস্টাইল আর সে সময়ের সুপারট্রেন্ডি সিকুইনের ঝিলিমিলি শাড়িকে গাউনের লুক দিলে নজরুল মনে হয় কিছু আপত্তি করতেন না।
চুলে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মুক্তাগুলো খোঁপায় তারার ফুলেরই দ্যোতনা। বডি জুয়েলারি, চোকার আর ছোট্ট স্টাডেও থাকা মুক্তা আকর্ষণের সঙ্গে আভিজাত্যের মিশেলে প্রিয়ার সৌন্দর্যকে দিয়েছে অন্যতর মাত্রা।
নজরুল যেমন কালোত্তীর্ণ, তেমনি তাঁর প্রেমের গানগুলোর আবেদনও৷ তাই তো এই শাড়ি গাউনের ফিউশন স্টাইল লুকে আমরা দেখতে চেয়েছি কবির বর্ণনার সেই তীব্র আকর্ষণে মোহাচ্ছন্ন করা, আরাধ্য প্রিয়াকে
মডেল: সাদিয়া আয়মান
ছবি: হাদী উদ্দীন
স্টাইলিং: দিদারুল দীপু
ভাবনা: শেখ সাইফুর রহমান
পোশাক: জামদানি শাড়ি ঘর, সাফিয়া সাথী, চিত্রাঙ্গদা
গয়না: ক্যানভাস, গ্লুড টুগেদার, সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি
জুতি: লোকাল লেবেল
লোকেশন: স্টুডিও ক্যানভাস
মেকওভার : পারসোনা
আয়োজন: টিম হাল ফ্যাশন
সার্বিক তত্বাবধান: জাহিদুল হক
ভিডিওগ্রাফি: কানিজ ফাতেমা
সমন্বয়: নাদিয়া ইসলাম, ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও