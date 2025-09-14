বাবার নাম ত্যাগ করে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর ট্রান্সজেন্ডার কন্যার নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক ডেব্যু

২১ বছর বয়সী ভিভিয়ান জেনা উইলসনের জন্মগত নাম ছিল জেভিয়ার। বাবা বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। মা ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব জাস্টিন উইলসন। ইলন মাস্কের ডজন খানেক সন্তানের মধ্যে তিনিই বড়। গত বছর তিনি ট্রান্সজেন্ডার নারী ভিভিয়ান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ নিয়ে বাবা-মেয়ের মাঝে আছে তুমুল দ্বন্দ্ব।
বাবার নাম ত্যাগ করেছেন ভিভিয়ান অনেক আগেই। টিন ভোগসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় দেওয়া সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন বাবার প্রতি ক্ষোভের কথা। এখন আসলে কোনোই সম্পর্ক নেই বাবা-মেয়ের।
এর মাঝেই ফ্যাশন অঙ্গনে নিজের পদচারণার জানান দিচ্ছেন ইলন মাস্কের মেয়ে। এবার নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে নিজের রানওয়ে ডেব্যু করে নজর কাড়লেন তিনি।
ডিজাইনার অ্যালেক্সিস বিটারের স্প্রিং সামার ২০২৬ কালেকশনের পোশাক পরে হেঁটেছেন তিনি। মিস আমেরিকা ১৯৯১ থিমের প্যাজেন্ট্রি স্টাইলের লাল সিকুইন গাউন পরেছেন তিনি এখানে। সঙ্গে আছে মেটালিক ক্লাচ। কানের লম্বা সোনালি ঝোলানো দুল আর স্ট্রেট ব্লন্ড খুলে রাখা চুলে তাঁকে দারুণ দেখাচ্ছে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম