ফ্রেন্ডস ফ্যাশন: নব্বই দশকের মিনিমালিস্টিক ফ্যাশনের প্রতীক মনিকা

ফ্রেন্ডস সিরিজের মনিকা গেলার চরিত্রে কোর্টনি কক্স ছিলেন গোছানো, নিয়ন্ত্রিত। তাঁর স্টাইলও ছিল সেই রকমই নিখুঁতভাবে পরিশীলিত। সিরিজ জুড়ে যেমন তাঁর ক্যারিয়ারে নানা পরিবর্তন এসেছে, তেমনি তার পোশাকেও সময়ের সঙ্গে একটি পরিমিত রূপান্তর ঘটেছে। রন্ধনপ্রেমী বলা যায় মনিকাকে। পুরো সিরিজে কখনো শেফ ,কখনো ডিনার শেফ, সবশেষে হেড শেফ হিসেবে ক্যারিয়ারে এসেছে পরিবর্তন তাঁর। কিন্তু মনিকার লুক বরাবরই ছিল পরিপাটি ও মিনিমালিস্ট। সিরিজ জুড়ে বেশির ভাগ সময় তাঁর চুল ছিল কখনো কাঁধ সমান, কখনো আরেকটু ছোট।
দ্বিতীয় সিজনে ফিবি মনিকার চুলে ডেমি মুর কাট দিতে গিয়ে বেশি ছোট করে ফেলেন। এই পর্ব আজও ফ্রেন্ডস ফ্যানদের প্রিয়। আমাদের মনিকা (তানহা শেখ) পুরো দস্তুর মনিকাভক্ত। তাঁর চুলও মিলে গিয়েছে মনিকার সঙ্গে। তাই হেয়ারস্টাইল নিয়ে খুব একটা ভাবতে হয়নি হালফ্যাশন টিমকে। মেকআপের ক্ষেত্রেও ওভারডু করা হয়নি। নো মেকআপ লুকই রাখা হয়েছে। লিপকালারের ক্ষেত্রে গাঢ় লাল ও গোলাপি রঙ বেছে নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে যখন নব্বই দশকের ফ্যাশন আবার ফিরে এসেছে, ফ্রেন্ডস সিরিজ ঘিরে এই নস্টালজিয়া যেন আরও নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। বিশেষ করে মনিকার সূক্ষ্ম অথচ স্থির ফ্যাশন সেন্স আজকের দিনের তরুণদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এখন ফ্রেন্ডসভক্তদের কাছে মনিকার ফ্যাশন নব্বই দশকের আইকনিক মিনিমালিস্টিক ফ্যাশন হিসেবে ধরা দিয়েছে। ফ্যাশন যে বারবার অতীতে ফিরে যায়, ফ্রেন্ডস যেন তাঁর উদাহরণ। তখন যেটা হয়তো খুব গুরুত্ব পায়নি, এখন সেটাই সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।
ফ্রেন্ডসের কস্টিউম ডিজাইনারের ভাষ্যে, 'আমি চেয়েছিলাম ফ্রেন্ডস একটু আলাদা হোক এটা যেন মানুষকে অনুপ্রাণিত করে'। মনিকার ফ্যাশন ছিল কোয়ায়েট স্টাইলের প্রতিচ্ছবি। যেটা একসময় ছিল একটু নিভৃতে থাকা, আজ তাই হয়ে উঠেছে '৯০ দশকের সবচেয়ে স্বীকৃত ফ্যাশন ট্রেন্ডের একটি। সময়ের ক্যানভাসে তার পোশাক শুধু সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়, বরং ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন।
হাল ফ্যাশনের ক্যামেরায় মনিকা চরিত্রে তানহা শেখ সাদা শার্ট,ডেনিম, কালো জ্যাকেট, লাল স্লিভলেস, হাইওয়েস্ট স্কার্ট পোশাকে সেই ফ্যাশনকেই উদযাপন করেছেন। এই লুকে নব্বই দশকের হাইস্কুল গার্ল ইমেজ উঠে এসেছে। ফ্রেন্ডসের সব বন্ধুরা গল্প অনুযায়ী হাইস্কুল ফ্রেন্ডস ছিলেন।
তাই মনিকার এই লুক সেটার প্রতিনিধিত্ব করে। সাদা শার্ট ও পিনা-ফোর পোশাকটিতে আছে মিনিমালস্টিক ফ্যাশন সেন্স। বারগান্ডি রঙের হাই-হিলড অ্যাঙ্কল বুটস লুককে করে তুলেছে ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড ও সলিড। তিনি ড্রেসের নিচে পরেছেন শিয়ার ডার্ক স্টকিংস।
দ্বিতীয় লুকে মনিকা পরেছেন কমলা রঙের ভি-নেক ভেস্ট। বটমওয়্যারে আছে স্ট্রেইট-লেগ রিল্যাক্সড ফিট হালকা রঙের ওয়াশড রিপড জিন্স।
হাঁটুর অংশে টিয়ার্ড ডিজাইন ক্যাজুয়াল ও ট্রেন্ডি লুক তৈরি করেছে।পায়ে সাদা স্নিকার্স দিয়েছে লুকের পুর্ণতা। মনিকা ছিলেন খুঁতখুঁতে স্বভাবের এবং শেফ। সে কারণেই প্রতীক হিসেবে তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছে কিচেন গ্লাভস।
তৃতীয় লুকটিতে ফ্রেন্ডসের প্রথম সিজনেের ক্ল্যাসিক লুকে দেখা যাচ্ছে মনিকাকে। এখানে তানহা পরেছেন সাদা রঙের কলারের লম্বা হাতার শার্ট, কোমরের কাছে নট দেওয়া। বটমওয়্যারে আছে হালকা নীল রঙের রিপড জিনস। পায়ে পরেছেন হালকা রঙের স্লিপ-অন জুতা, যা দেখতে বেশ আরামদায়ক ও ক্যাজুয়াল। তার বাঁ হাতে মিনিমালিস্ট ঘড়ি আর রসের বিয়েতে লন্ডন এয়ারপোর্ট লুকে হাতে ধরে আছেন রোজ গোল্ড রঙের হার্ড-শেল লাগেজ ট্রলি।
চতুর্থ লুকে মনিকা পরেছেন কলার্ড লম্বা হাতার অ্যাসিড-ওয়াশ ফেডেড ডেনিম শার্ট। বটমওয়্যারে হালকা রঙের ওয়াশড জিন্স। সিরিজে মনিকা রসের ছোট বোন আর চ্যান্ডলারের স্ত্রী হিসেবে অভিনয় করেছেন।
মনিকা বয়সে ছোট হলেও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে রসকে পরামর্শ দিতেন। চ্যান্ডলারের ছেলেমানুষী আর মনিকার সিরিয়াসনেস মিলে চমৎকার এই জুটি ফ্রেন্ডস ভক্তদের সবসময়ই প্রিয়।
